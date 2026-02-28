Olimpija brez Marina, Maribor poslal sporočilo v Celje

Nogometašem Celja je petkov ples kroglic dodelil naslednjega evropskega nasprotnika, grofi postajajo stalnica Uefinih žrebov v Nyonu, še preden se bodo posvetili starim znancem iz Grčije, pa jih čaka branjenje prigarane prednosti na državnem prvenstvu. V Mariboru se z drugim mestom še niso sprijaznili. 24. krog Prve lige Telemach se začenja v Ajdovščini, kjer Primorje gosti aktualne prvake iz Ljubljane.

Olimpija se je morala po treh zmagah v uvodnih krogih spomladanskega dela prvenstva v prejšnjem krogu zadovoljiti s točko. Razlogov za pretirano razočaranje ob remiju s Koprom ne bi smelo biti. Primorci so v Stožicah vse do 77. minute vodili s 3:1, nato sta zmaje pred porazom rešila Dino Kojić in Pedro Lucas.

Federico Bessone ne zanika, da ga v slovenski prestolnici čaka še veliko dela, za zdaj pa se zdi, da v njegov proces verjame tudi uprava kluba. Manevrski prostor, ki ga pri Olimpiji marsikdo ni dočakal. Na tekmah, kakršna je gostovanje v Ajdovščini, zeleno-beli ne glede na vse morajo zmagovati.

Dino Kojić bo moral v napadu Olimpije tokrat bržčas prevzeti še večji del bremena. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Vemo, da se Primorje bori za obstanek in bo zato dodatno motivirano, vendar tudi mi imamo svoje cilje v ligi. Ohraniti moramo razigranost v napadu in popraviti nekaj podrobnosti v fazi branjenja, tako bomo zagotovo osvojili vse tri točke v Ajdovščini," je pred potjo v mesto burje razlagal Kojić, ki bo moral tokrat v napadu najbrž prevzeti še večji del bremena kot sicer. S tribune bo namreč tekmo pospremil Antonio Marin, ki je izpolnil kvoto rumenih kartonov. Hrvat, ki je odlično vstopil v spomladanski del sezone, je sicer že obračun s Koprom zaradi bolečin zaključil predčasno, a poškodba ni bila hujše narave.

Dokler so možnosti, se bomo borili

V sobotnem popoldnevu bodo na delu tudi Mariborčani, ki v Ljudskem vrtu gostijo Radomlje. Vijoličasti lovijo četrto zaporedno zmago in ostajajo edini, ki pozorno čakajo tudi na morebitne spodrsljaje vodilnega Celja. Razlika še vedno znaša velikih devet točk, a pod Kalvarijo poudarjajo, da še niso obupali nad 17. prvenstveno zvezdico.

"Že na začetku leta sem povedal, da se bomo borili, dokler ostajajo teoretične možnosti. Moramo ustvariti pritisk, Celju mora biti nelagodno. Ob prvenstvu igrajo še v Evropi, porabljali bodo veliko moči in zagotovo jim ne bo lahko," je na petkovi novinarski konferenci razlagal Feđa Dudić.

Za ustvarjanje resnega pritiska na celjsko zasedbo bo Maribor potreboval dolgo serijo zmag, zagotovo daljšo od trenutne – vijoličasti so sploh prvič v sezoni nanizali tri zaporedne prvenstvene zmage. Dudić bo lahko proti mlinarjem računal tudi na tri povratnike – poškodbi sta odpravila David Pejičić in Žiga Repas, kazen pa je odslužil Omar Rekik.

David Pejičić se vrača v kader Maribora. Foto: Jure Banfi

Koper po prekinitev skromnega niza

Nedeljski spored bo odprl dvoboj Kopra in Mure na Bonifiki. Četa Zorana Zeljkovića je po uvodnih zmagah v tem koledarskem letu zdaj nanizala tri zaporedne tekme brez polnega izplena točk. Posebej boleč je bil remi v Stožicah, kjer je ljubljanski strateg dva prejeta zadetka v zaključku tekme pripisal (tudi) nezrelosti svojih varovancev.

Prekmurci se trenutno zdijo pravi nasprotnik za prekinitev skromnega rezultatskega niza kanarčkov. Mura zmage nad Bravom ni znala izkoristiti za trajnejši dvig forme, sledila sta visoka poraza proti Aluminiju in Celju. Darjan Slavic se pred gostovanjem v pristaniškem mestu ukvarja tudi z velikimi kadrovskimi težavami; na seznamu kaznovanih nogometašev so Nejc Ajhmajer, Nino Kouter in Hamza Ljukovac.

Krog se bo v nedeljo zaključil v ljubljanskih Stožicah, kjer bo Bravo gostil Celjane. Slednji so na stoženski zelenici v začetku februarja prejeli bolečo zaušnico, Ivan Majevski te izkušnje nikakor ne bo želel ponoviti dvakrat.

