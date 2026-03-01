Čehi tokrat proti Sloveniji dodatno okrepljeni

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v češki Jihlavi končala drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. V 4. krogu skupine H jo ob 18. uri čaka še druga tekma s Čehi v 48 urah. Na prvi v petek v Kopru so Slovenci slavili prepričljivo z 99:59 in imajo po polovici kvalifikacij dve zmagi ter poraz. A Čehi bodo napram prvi tekmi računali tudi na svojega prvega zvezdnika Tomaša Satoranskega, ki se je pridružil ekipi.

Glavno vprašanje pri Čehih pred drugo tekmo je bilo, ali se bo izbrani vrsti pridružil tudi član Barcelone Tomaš Satoransky, ki je prvo tekmo v petek izpustil. Zdaj se je pridružil češki izbrani vrsti, ki bo nanj še kako resno računala. Satoransky je na prvi tekmi proti Estoniji v kvalifikacijah dosegel 18 točk, proti Švedski nato 16. Selektor Sekulić pa bo tokrat zunaj pogona pustil Leona Stergarja, Aljaža Kunca in Miho Cerkvenika, ki zaradi poškodb niso igrali že na prvi tekmi, je pa tokrat v kadru tudi član Ilirije Mark Padjen.

Po treh odigranih tekmah ni več neporaženih ekip v skupini H; Slovenija, Estonija in Češka imajo po dve zmagi in poraz. Na drugi petkovi tekmi te skupine je Estonija premagala Švedsko z 88:77.

Tomaš Satoransky bo danes pomagal Češki. Foto: Guliverimage

V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Aleksandra Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so izgubili proti Estoniji (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85). V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bodo julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Slovenija v tem ciklu kvalifikacij igra dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v petek po odličnem drugem polčasu, ko je tik pred koncem vodila že za 43 točk, dobila slovenska izbrana vrsta s 40 točkami razlike.

"Ne smemo zaspati, v petek smo odigrali eno res vrhunsko tekmo. To željo in energijo moramo prenesti tudi na drugo tekmo, na Češko gremo zmagat. Košarkarji se morajo zavedati, zakaj smo dobili prvo tekmo, da nismo zmagali zato, ker smo imeli srečo, ampak zaradi borbenosti, kolektivnosti in želje po zmagi, to moramo zdaj storiti tudi na drugem obračunu. Čaka nas polna dvorana in šest tisoč čeških navijačev, a to je za nas le še ena od kvalifikacijskih tekem, v katerih hočemo braniti slovenske barve," je pred odhodom na Češko dejal selektor Aleksander Sekulić.

Seznam Slovenije: Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Stefan Joksimović (Baskonia, Španija), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Martin Krampelj (Bilbao, Španija), Urban Kroflič (Mega Superbet, Srbija), Alen Omić (Merkezefendi Belediyesi Denizli, Turčija), Mark Padjen (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija, Slovenija), Žiga Samar (Gran Canaria, Španija), Žak Smrekar (Krka, Slovenija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).

Kvalifikacije za SP, četrti krog

Sobota, 1. marec:

Lestvica skupine H:

Lestvice evropskih kvalifikacij:

