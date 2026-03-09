Selektor Iraka zaprosil za preložitev kvalifikacij za SP

Iraška nogometna zveza je namreč zaskrbljena, da igralcev in članov trenerskega štaba ne bo mogla pripeljati v Mehiko, saj so iraški zračni prostor 28. februarja zaprli zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, piše britanska medijska hiša BBC.

Dvainšestdesetletni Arnold, ki je mesto selektorja prevzel maja lani, je dejal, da bi vpoklici igralcev, ki si kruh služijo zgolj v tujini, precej zmanjšal možnosti Iraka za drugi nastop na SP. Edinkrat je na mundialu igral leta 1986.

"To ne bi bila naša najboljša ekipa, mi pa potrebujemo vse najboljše igralce za največjo tekmo v zadnjih 40 letih," je v izjavi, ki jo navaja Tanjug, dejal avstralski strateg.

"Dejstvo je, da se že 40 let nismo uvrstili na svetovno prvenstvo in to je glavni razlog, da sem sprejel to službo. Vendar pa si na tej točki, ko so letališča zaprta, močno prizadevamo najti alternative," je še dodal Arnold.

Iračani se bodo 31. marca v finalu turnirja v mehiškem Guadelupu za mesto na SP pomerili proti zmagovalcu obračuna med Bolivijo in Surinamom. Ta bo na sporedu 26. marca. Zmagovalec turnirja bo na SP igral v skupini I s Francijo, Senegalom in Norveško.

Na drugem turnirju v mehiškem Zapopanu sodelujejo Nova Kaledonija, Jamajka in DR Kongo. Prvi reprezentanci se bosta 26. marca merili za nastop v finalu proti DR Kongu, ki bo 31. marca. Najboljši se bo nato v drugi polovici junija meril v skupini K s Portugalsko, Uzbekistanom in Kolumbijo.

Svetovno prvenstvo bodo med 11. junijem in 19. julijem gostile ZDA, Mehika in Kanada.

