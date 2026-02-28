Za Klemnom Prepeličem je burno petkovo dogajanje, ki ga je s soigralci v slovenski izbrani vrsti nadgradil z več kot prepričljivo zmago v tretjem krogu kvalfikacij za svetovno prvenstvo nad Češko (99:59). Slovenski košarkar je šele nekaj ur pred tekmo prispel v Slovenijo, nato pa kot kapetan izbrano vrsto vodil do pomembne zmage.

"Prvi faktor za to visoko zmago je Klemen," je po petkovem uspehu nad Češko jasno in glasno povedal Aleksander Sekulić. Četudi slovenski kapetan s šestimi točkami strelsko ni izstopal, je ekipi zelo pomagal s svojimi izkušnjami in vodenjem tako na kot ob igrišču. Izkušeni član Dubaja je bil še v četrtek zvečer v kadru svojega kluba za domačo tekmo z Asvelom, v petek pa se je zgodaj zjutraj usedel na letalo in pripotoval v Slovenijo, v Koper pa je prišel tik pred tekmo, tako da je naravnost z letališča prišel v dvorano. "Pokazal je željo in pripadnost temu dresu. Nesebično prenaša svoje izkušnje na mlade," je še dodal Sekulić.

Prepelič tako v zadnjem tednu ni bil del priprav izbrane vrste, kljub temu pa je bil odločen, da reprezentanci po burnem dogajanju priskoči na pomoč. "Današnji dan je bil res čuden. V četrtek smo imeli še tekmo z Dubajem, jaz na srečo ali žalost nisem igral, a vseeno je bilo vse skupaj kar naporno. Letalo je imelo potem zamudo, tako da sem prišel z letališča na tekmo. To je vse v veliki želji po igranju za reprezentanco, vedno sem rekel, da če bom zdrav, bom prišel in tako bo tudi ostalo. Vesel sem te zmage, a gremo naprej," je po zmagi dejal slovenski kapetan.

Šele v petek je pripotoval v Slovenijo. Foto: Aleš Fevžer

"Že res dolgo v tej reprezentanci nisem bil priča tako suvereni zmagi. Konec koncev smo za kar 40 točk premagali eno zelo dobro reprezentanco, ki v teh kvalifikacijah še ni imela poraza. Zelo pomembna tekma za samozavest predvsem mlajših igralcev. Ampak tako kot je rekel trener v garderobi na Češkem, nas pričakuje polna dvorana in popolnoma drugačna tekma, tako da naj fantje uživajo v tej zmagi danes, jutri pa se bomo začeli pripravljati in upam na drugo zmago na Češkem," je pogled proti nedeljski tekmi uperil 33-letni košarkar.

Za njegov doprinos hvaležni tudi mlajši

Član Dubaja je prvič po poletju in evropskem prvenstvu oblekel dres s slovenskim grbom, pred tem je zadnjega v novembru oziroma decembru izpustil. "Vse do zadnjega sem bil tudi v igri, da bi zaigral tudi v prvem ciklu. Na žalost sem imel poškodbo hrbta, ki me je za skoraj mesec dni oddaljila od parketa. Zagotovo ni bilo lahko gledati tistega poraza proti Estoniji, a se zgodi, to je neki davek, ki ga plačaš za neizkušenost. Fantje izjemno dobro napredujejo v svojih ekipah, jih spremljam. Poudaril bi še, kako pomembne so priprave poleti, ko so ti fantje z nami že na začetku, da spoznajo sistem, ekipo, da znajo potem prevzeti odgovornost tudi nase. Že na Švedskem je bil obraz Slovenije povsem drugačen, kar vemo, da ni enostavno," je še dodal.

Žak Smrekar, Urban Kroflič in Stefan Joksimović so odično izkoristili ponujeno priložnost. Foto: Aleš Fevžer

Prepelič je na tekmi proti Češki na parketu preživel slabih 17 minut, v katerih je dosegel šest točk, a ob pomlajeni zasedbi soigralcem pomagal s svojimi bogatimi izkušnjami. "Klemen nam je zelo pomagal. Malce nas je umiril, povedal, kako in kaj, in to nam res pomeni veliko," je po koncu dejal Žiga Samar, temu je prikimal tudi Urban Kroflič. "Klemen nam zelo pomaga, daje nam nasvete in to nam res olajša stvari in pomaga," je dejal član Mege.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenija na parketu že dolgo ni delovala tako poletno in energično kot v četrtek, brez napake je svojo nalogo opravil tudi strokovni štab, kohezija zunaj igrišča pa se je na koncu več kot odrazila tudi na parketu, kjer je selektor Sekulić pomembnejšo vlogo znova namenil mlajšim slovenskim košarkarjem, v prvi vrsti Stefanu Joksimoviću, Urbanu Krofliču in Žaku Smrekarju, ki so s svojim zagonom in neustrašnostjo navdušili vse na koprski Bonifiki.

"To so fantje, ki morajo počasi prevzemati odgovornost in niso se ustrašili, daleč od tega. Če želiš biti na velikem tekmovanju, je treba zmagovati in vsi vemo, kako težke so te tekme. Večkrat smo se že opekli in zdaj sem res vesel, da so fantje pokazali borbenost, požrtvovalnost, pravo energijo in fokus. Do zadnje četrtine smo imeli le tri izgubljene žoge, pa sem potem jaz izgubil dve v zadnji, tako da fantom vsa čast. Ampak to je samo ena od tekem, treba je iti dalje, na gostovanju bomo morali biti še boljši, da bomo odnesli novi dve točki," je še opozoril kapetan, ki ga s soigralci danes čaka pot v skoraj 700 kilometrov oddaljeno Jihlavo, v nedeljo ob 18.00 pa še druga tekma s Češko.

