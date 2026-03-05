Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
13.50

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Fiba ameriška košarkarska reprezentanca lestvica FIBA Slovenska košarkarska reprezentanca

Četrtek, 5. 3. 2026, 13.50

23 minut

Lestvica Fibe (marec 2026)

Slovenski košarkarji gledajo v hrbet 13 reprezentancam

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Aleksander Sekulić | Varovancem Aleksandra Sekulića gre dobro v kvalifikacijah za SP 2027. | Foto Guliverimage

Varovancem Aleksandra Sekulića gre dobro v kvalifikacijah za SP 2027.

Foto: Guliverimage

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je po koncu drugega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo objavila novo lestvico. Ta se ne razlikuje bistveno od decembrske, še vedno vodijo ZDA, Slovenija je ostala na 14. mestu.

slovenska košarkarska reprezentanca, Klemen Prepelič
Sportal Težki trenutki za Klemna Prepeliča

Slovenija je drugi cikel kvalifikacij za SP 2027 konec februarja in v začetku marca opravila uspešno, saj je dosegla dve zmagi proti Češki (99:59 in 86:84) ter vodi v skupini H. V zadnjem ciklu julija bo igrala še s Švedsko doma in Estonijo v gosteh. Tudi na marčevski lestvici, podobno kot na prejšnji, ni bilo večjih sprememb. Mesti sta zamenjali le Grčija, ki je zdaj 12., in Latvija.

Prva deseterica ostaja enaka, za vodilno zasedbo ZDA je druga Nemčija, tretja pa Srbija. V prvi deseterici so še Francija, Kanada, Avstralija, Španija, Argentina, Litva in Brazilija.

Američani so leta 2024 postali olimpijski prvaki, Srbi pa so osvojili bron. | Foto: Guliverimage Američani so leta 2024 postali olimpijski prvaki, Srbi pa so osvojili bron. Foto: Guliverimage

Fiba je decembra uvedla posodobljen način razvrščanja ekip. Skušajo doseči tri cilje, večjo enostavnost, večji pomen nedavnih rezultatov ter nagrajevanje ekip, ki se prebijejo dlje v tekmovanjih.

Reprezentance zbirajo točke za vsako tekmo. Tekme v poznejših fazah turnirjev prinašajo večje število točk, število točk pa se razlikuje tudi glede na tekmovanje oziroma regijo. Regijam so dodeljeni koeficienti, ki jih bodo posodabljali na vsake štiri leta, in so prilagojeni na podlagi rezultatov vseh regionalnih ekip na svetovnih dogodkih.

Aktualni svetovni prvaki Nemci na lestvici Fibe zaostajajo le za ZDA. | Foto: Reuters Aktualni svetovni prvaki Nemci na lestvici Fibe zaostajajo le za ZDA. Foto: Reuters

V preteklosti so se točke reprezentancam zniževale v osmih letih, in sicer vsaki dve leti. Po novem se pred vsakim večjim Fibinim dogodkom (svetovno prvenstvo, olimpijske igre, celinska prvenstva) enotno uporabi 33-odstotni odbitek na zbrane točke.

Lestvica Fibe (marec 2025):

 1.   (1) ZDA                                 893,8 točke
 2.   (2) Nemčija                             817,2
 3.   (3) Srbija                              808,8
 4.   (4) Francija                            807,7
 5.   (5) Kanada                              806,0
 6.   (6) Avstralija                          778,5
 7.   (7) Španija                             774,6
 8.   (8) Argentina                           755,5
 9.   (9) Litva                               750,1
10.  (10) Brazilija                           750,1
...
14.  (14) Slovenija                           708,0

Luka Dončić Alen Omić Rok Radović
Sportal Zaživela novost Fibe, Slovenija ostaja 14. na svetu
Portugalska Slovenija Klemen Prepelič
Sportal Kapetan ponosen na ekipo, a zaskrbljen zaradi dogajanja v Dubaju
Luka Dončić, Jaxson Hayes, Los Angeles Lakers
Sportal Družbena omrežja se čudijo nori trojki Dončića: "Kako?!" #video
 
Fiba ameriška košarkarska reprezentanca lestvica FIBA Slovenska košarkarska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.