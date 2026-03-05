Slovenski košarkarji gledajo v hrbet 13 reprezentancam

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je po koncu drugega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo objavila novo lestvico. Ta se ne razlikuje bistveno od decembrske, še vedno vodijo ZDA, Slovenija je ostala na 14. mestu.

Slovenija je drugi cikel kvalifikacij za SP 2027 konec februarja in v začetku marca opravila uspešno, saj je dosegla dve zmagi proti Češki (99:59 in 86:84) ter vodi v skupini H. V zadnjem ciklu julija bo igrala še s Švedsko doma in Estonijo v gosteh. Tudi na marčevski lestvici, podobno kot na prejšnji, ni bilo večjih sprememb. Mesti sta zamenjali le Grčija, ki je zdaj 12., in Latvija.

Prva deseterica ostaja enaka, za vodilno zasedbo ZDA je druga Nemčija, tretja pa Srbija. V prvi deseterici so še Francija, Kanada, Avstralija, Španija, Argentina, Litva in Brazilija.

Američani so leta 2024 postali olimpijski prvaki, Srbi pa so osvojili bron. Foto: Guliverimage

Fiba je decembra uvedla posodobljen način razvrščanja ekip. Skušajo doseči tri cilje, večjo enostavnost, večji pomen nedavnih rezultatov ter nagrajevanje ekip, ki se prebijejo dlje v tekmovanjih.

Reprezentance zbirajo točke za vsako tekmo. Tekme v poznejših fazah turnirjev prinašajo večje število točk, število točk pa se razlikuje tudi glede na tekmovanje oziroma regijo. Regijam so dodeljeni koeficienti, ki jih bodo posodabljali na vsake štiri leta, in so prilagojeni na podlagi rezultatov vseh regionalnih ekip na svetovnih dogodkih.

Aktualni svetovni prvaki Nemci na lestvici Fibe zaostajajo le za ZDA. Foto: Reuters

V preteklosti so se točke reprezentancam zniževale v osmih letih, in sicer vsaki dve leti. Po novem se pred vsakim večjim Fibinim dogodkom (svetovno prvenstvo, olimpijske igre, celinska prvenstva) enotno uporabi 33-odstotni odbitek na zbrane točke.