Avtor:
R. K.

Četrtek,
5. 3. 2026,
15.01

Groza v bližini Poreča: v družinski hiši našli tri trupla

Hrvaška policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V družinski hiši v okolici Poreča so našli tri trupla. Policija v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom še ugotavlja okoliščine dogodka, so sporočili z istrske policijske uprave.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal Istarski.hr, so trupla odkrili v hiši v naselju Filipini. Trupla naj bi bila v delno razpadlem stanju, zato je za zdaj težko govoriti o identiteti, starosti umrlih ali o tem, ali gre za člane iste družine, še piše portal.

Ogled kraja dogodka po navedbah istrske policijske uprave še poteka, na kraju pa je tudi pristojni državni tožilec, ki skupaj s policijo ugotavlja okoliščine dogodka.

