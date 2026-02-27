Aleksandru Sekuliću se že dolgo ni tako smejalo

Slovenska košarkarska reprezentanca je na svoji tretji tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Kopru zabeležila izjemno pomembno drugo zmago. Slovenci so s kar 99:59 nadigrali Češko, ki je bila do zdaj še brez poraza, v Kopru pa je bila predvsem v drugem polčasu proti izjemni Sloveniji povsem nemočna.

"Ko zmagaš za 40, ne moreš biti nezadovoljen," se je po zmagi nad Češko široko smejalo slovenskemu selektorju Aleksandru Sekuliću, ki tako kot navijači v koprski Bonifiki verjetno že dolgo časa ni videl tako poletne in razigrane Slovenije, kot je ta bila na izjemno pomembnem obračunu s Čehi, ki so oslabljeni vsaj nekaj korakov čez celoten obračun zaostajali za slovensko izbrano vrsto.

"Na to tekmo je vplivalo več dejavnikov. Eden od glavnih je Klemen, ki je prišel neposredno z letališča. Druga je to, da je strokovni štab naredil dobro delo pri pripravi na tekmeca, fantje pa so igrali drug za drugega, žoga je krožila, odločila pa je igra v obrambi, Čehom je bilo res težko zadeti in to so bili glavni dejavniki za zmago. V drugem polčasu smo se strelsko razigrali, bilo je veliko dobrih stvari, a na koncu je to le ena zmaga in čez dva dni nas čaka že naslednji obračun," je dogajanje še strnil Sekulić.

Sekulić je pohvalil tudi doprinos strokovnega štaba in pomočnikov. Foto: Aleš Fevžer

Slovenci so proti Čehom, ki so nastopili brez prvega nosilca igre Tomaša Satoranskega, vodili vseh 40 minut, tekmeca pa so dokončno zlomili na začetku tretje četrtine, ko se je prednost vendarle pretopila v dvomestno, od takrat pa slovenski košarkarji niso več gledali nazaj. Vzroka za to sta bila v tretji četrtini tudi sproščenost in poletnost v igri, Slovencem pa je ob le dveh trojkah v prvem polčasu kot po maslu stekel tudi met z razdalje, kar je bil na koncu glavni vzrok za visoko zmago s kar 99:59.

Mladi na čelu z Joksimovićem zadetek v polno

Zagotovo je treba izpostaviti doprinos mlajših košarkarjev na čelu z neustrašnim Stefanom Joksimovićem, svoj delež pa sta dodala tudi Urban Kroflič in Žak Smrekar. Vsi pa so znova več kot le izkoristili ponujeno priložnost. Joksimović je tako kot v prvem ciklu kvalifikacij, ko je debitiral za člansko vrsto, spet dokazal, da ne le, da bo nanj treba pošteno računati v prihodnosti, temveč da njegova zvezda močno sije že zdaj. Na koncu je bil s 15 točkami tretji slovenski strelec, po zadnjemu ciklu pa je storil še korak naprej, z odličnim občutkom za igro, ki jo hkrati krasi tudi nekaj predrznosti, ob tem pa pogosto občutek, da je v njegovo sicer kratko košarkarsko zgodbo že dodal tudi prepotrebne izkušnje.

"Kroflič je tekmo začel v prvi peterki, Joksimović je odigral tekmo, kot da je veteran, in to kaže njihov napredek. Od novembra do zdaj sem videl res velik napredek pri vseh mladih, nihče ni pokazal niti kančka strahu. Zame so odigrali presenetljivo zrelo, je pa tudi velik dejavnik starejši igralci, ki nesebično prenašajo znanje in izkušnje na mlajše tako na parketu kot zunaj njega," je dejal Sekulić.

Stefan Joksimović je dosegel 15 točk. Foto: Aleš Fevžer

Samar povlekel slovenski voz

Igri mlajših soigralcev je glasno zaploskal tudi Žiga Samar, ki je bil z 19 točkami prvi strelec Slovenije, na začetku tretje četrtine pa je kot prvi povlekel slovenski voz. "Ti mlajši fantje so prinesli novo energijo, tudi malce navihanosti," je dogajanje v tem tednu orisal član Gran Canarie.

"Najbolj pomembna stvar je, da smo zmagali, ob temu pa tudi to, da smo odigrali res zelo dobro, tudi sam se res dobro počutil na parketu, že dolgo časa ne tako. Res sem vesel, da sem del te ekipe, lepo se je vrniti domov in vedno je drugačen občutek igrati za reprezentanco. Tako da lahko iz vsega tega povlečemo res ogromno pozitivnega. Dejstvo pa je, da nas že čez dva dneva čaka nova tekma in vemo, kaj je naša naloga. Hočemo dobiti obe tekmi in temu moramo stremeti. Pomembno je, da gremo na Češko s pravo miselnostjo," se je proti nedeljski tekmi že ozrl Samar.

Sekulić opozoril na konsistentnost

Slovenski selektor je sicer minutažo porazdelil med vseh 11 košarkarjev, ki so mu bili na voljo. Pet pred dvanajsto je odpadel Miha Cerkvenik, ki je padel na četrtkovem treningu in zaradi bolečin ni stopil na parket, zaradi poškodb sta manjkala tudi Leon Stergar in Aljaž Kunc, Sekulić pa je ob izbiri kadra prečrtal Marka Padjena.

Žiga Samar je bil najboljši slovenski strelec. Foto: Aleš Fevžer

"Lahko sem vesel, moramo pa biti konsistentni in tako igrati tekmo za tekmo. Po zadnjemu ciklu imamo precej podobno zasedbo. Odlično smo kontrolirali žogo, oni so bili zelo agresivni, ko imaš tako malo izgubljenih žog, je potem lahko igrati," je še dodal slovenski selektor.

Če v strokovnem štabu slovenske izbrane vrste večkrat poudarjajo, da si okoli izbrane vrste želijo več prelitih besed s pozitivno konotacijo, so si jih tokrat od navijačev in tudi sedme sile predvsem v drugem polčasu z odlično ekipno predstavo zagotovo zaslužili. A nov test prihaja že čez dva dni, ko bo Slovenija v Jihlavi v nedeljo lovila novo pomembno zmago.

"Ne smemo zaspati, fantje so res pokazali željo in to moramo prenesti na Češko. Fantje morajo vedeti, zakaj smo zmagali to tekmo, da to ni bila sreča, ampak da je bil to plod naše igre. Gotovo nas čaka drugačna tekma v polni dvorani na Češkem, moramo braniti barve Slovenije in pokazati novo odločno predstavo," je pred odhodom iz koprske dvorane, ki je po novembrskemu ciklu in tekmi proti Estoniji pokazala povsem drugačen slovenski obraz, še dodal Sekulić.

Preberite še: