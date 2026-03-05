Nika Prevc lahko že danes potrdi tretji zaporedni kristalni globus

Smučarske skakalke so zbrane v Lahtiju, kjer jih danes čaka prva od dveh posamičnih tekem na tem prizorišču. Ob 14. uri so predvidene kvalifikacije, ob 15.15 pa individualna preizkušnja, na kateri lahko Nika Prevc tudi v teoriji že potrdi tretji zaporedni kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Njen brat Domen lahko edinemu tekmecu za kristal Rjojuju Kobajašiju na neulovljivo prednost uide v petek. Prvič to sezono bo v svetovnem pokalu skakala Ema Klinec.

Potem ko so pretekli konec tedna tekmovali na različnih prizoriščih, skakalci na Kulmu, skakalke v Hinzenbachu, sta karavani te dni znova na istem. Tekmovali bosta v Lahtiju, kjer lahko tako Nika Prevc kot Domen Prevc že potrdita skupno zmago v razvrstitvi svetovnega pokala, ki se bo sicer za oboje končal konec meseca v Planici.

Kot prve bodo na delu skakalke. Te zgodaj popoldne čaka trening na skakalnici (HS130), ob 14. uri so predvidene kvalifikacije, ob 15.15 pa prva posamična tekma.

Prevc ima v skupni razvrstitvi sedem posamičnih tekem pred koncem že 2.096 točk, druga Nozomi Marujama je pri 602 točkah manj (1.494). Dvajsetletnica lahko tako že danes potrdi tretjo zaporedno skupno zmago v svetovnem pokalu in postane prva slovenska športnica s tremi velikimi globusi.

Ema Klinec bo prvič v tej sezoni del svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Ob Prevc je glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš v zasedbo za nastop v Lahtiju uvrstil še Niko Vodan, Katro Komar, Tajo Bodlaj, Jerico Jesenko in Emo Klinec. Za slednjo bo to po težavah z zdravjem sploh prvi nastop v svetovnem pokalu v tej sezoni.

V petek sledi še druga posamična tekma za skakalke v Lahtiju.

Lahti, kvalifikacije

Preberite še: