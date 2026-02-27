Slovenska moška košarkarska reprezentanca je v okviru tretjega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Kopru nadigrala Češko in zmagala z 99:59. Slovenci so odlično odigrali drugi polčas, v katerem so Čehi le nemo opazovali šov slovenskih trojk – v drugem polčasu so jih dosegli kar 14, skupno 16. Zasedba Aleksandra Sekulića je dosegla pomembno zmago, v nedeljo se bosta reprezentanci pomerili še na Češkem.

Kvalifikacije za SP, tretji krog

Petek, 27. februar:

Češka v Sloveniji ni mogla računati na prvega zvezdnika, člana Barcelone Tomaša Satoranskega, ki pa bi ekipi lahko pomagal že v nedeljo, potem ko se je pred kratkim vrnil po poškodbi, v četrtek pa je ob porazu Barcelone z Virtusom dosegel pet točk. Na prvih dveh tekmah kvalifikacij je bil nosilec igre Češke. Pri Sloveniji je bil tokrat v ekipi tudi Klemen Prepelič, ki je šele po četrtkovi tekmi Dubaja danes pripotoval v domovino. Zunaj pogona sta zaradi lažjih poškodb ostala Leon Stergar in Aljaž Kunc, prav tako zaradi bolečin v nogi ni zaigral Miha Cerkvenik, zunaj kadra pa je Sekulić pustil Marka Padjena.

Slovenci so dobro odprli srečanje, po košu Stefana Joksimovića in delnem izidu 7:0 so v peti minuti povedli 9:2 ter tekmece prisilili v time-out, po katerem je prvič na parket stopil tudi Prepelič. Sekulićevi so večji del četrtine nadzorovali potek, ob koncu četrtine pa Čehom dopustili, da so se s trojko Richarda Balinta približali na dve točki. Žak Smrekar je tik pred sireno z atraktivnim zabijanjem poskrbel, da so z rojaki po koncu prvih desetih minut vodili z 20:16.

Tudi drugo četrtino so bolje začeli gostitelji, po dveh zadetih prostih metih Roka Radovića zvišali na +8, a je Tomas Kyzlink odgovoril s trojko in Sekulića prisilil v minuto odmora. Slovenci so v nadaljevanju Čehe, pri katerih se je poškodoval Martin Svoboda, držali na razdalji sedmih, osmih točk, kolikor je bila razlika tudi ob polčasu, ko so vodili s 44:36.

Slovenci so tretjo četrtino dobili z 31:14 in naredili odločen korak k pomembni zmagi. Mladi Stefan Joksimović je k tej na koncu prispeval 15 točk. Foto: Aleš Fevžer

Slovenci so izvrstno krenili v drugi polčas. Urban Kroflič je s trojko poskrbel za prvo dvomestno prednost na tekmi, s petimi zaporednimi točkami Žige Samarja pa so ušli na +16 in tekmece prisilili v time-out. Ta pa Čehom ni pomagal. Slovenski met z razdalje je v tretji četrtini stekel. Samar je zadel še dve trojki, eno dodal še Kroflič, ko je zabil še Luka Ščuka, so Sekulićevi povedli za +20 (64:44). Sledili sta še trojki Alena Omića in Ščuke za +21 (70:49). Slovenska zasedba je v tretji četrtini dosegla kar osem trojk in pred zadnjimi desetimi minutami vodila s 75:50.

Gregor Hrovat je v 37. minuti zadel tri trojke, slovenska prednost pa je narasla na +41. Foto: Aleš Fevžer Prednost je po trojki Joksimovića narasla na skoraj 29 točk (81:52), po treh trojkah Gregorja Hrovata pa že na +41 (97:56). Slovenci so na koncu zmagali z 99:59.

Prvi strelec Slovencev je bil z 19 točkami Samar, dodal je še sedem asistenc, Hrovat je vpisal 17 točk, Joksimović pa je ob 15 točkah dodal šest skokov.

V nedeljo po zmago na Češko

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednje SP začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu nad Švedsko. Na drugi strani je Češka na prvih dveh tekmah doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.

Slovenci bodo v nedeljo ob 18. uri gostovali v Jihlavi, zmaga na jugu Češke bi bila več kot dobrodošla, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G – Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.

Na selektorjevem seznamu so Miha Cerkvenik* (Cedevita Olimpija, Slovenija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Stefan Joksimović (Baskonia, Španija), Robert Jurković (Perspektiva Ilirija, Slovenija), Martin Krampelj (Bilbao, Španija), Urban Kroflič (Mega Superbet, Srbija), Alen Omić (Merkezefendi Belediyesi Denizli, Turčija), Klemen Prepelič (Dubaj, ZAE), Rok Radović (Cedevita Olimpija, Slovenija), Žiga Samar (Gran Canaria, Španija), Žak Smrekar (Krka, Slovenija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).



* ne igra zaradi težav z nogo

