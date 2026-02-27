Petek, 27. 2. 2026, 20.23
Kvalifikacije za SP 2027, prvi del, tretji krog
Slovenci v drugem polčasu nadigrali Čehe in dosegli pomembno zmago
Slovenska moška košarkarska reprezentanca je v okviru tretjega kroga prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Kopru nadigrala Češko in zmagala z 99:59. Slovenci so odlično odigrali drugi polčas, v katerem so Čehi le nemo opazovali šov slovenskih trojk – v drugem polčasu so jih dosegli kar 14, skupno 16. Zasedba Aleksandra Sekulića je dosegla pomembno zmago, v nedeljo se bosta reprezentanci pomerili še na Češkem.
Češka v Sloveniji ni mogla računati na prvega zvezdnika, člana Barcelone Tomaša Satoranskega, ki pa bi ekipi lahko pomagal že v nedeljo, potem ko se je pred kratkim vrnil po poškodbi, v četrtek pa je ob porazu Barcelone z Virtusom dosegel pet točk. Na prvih dveh tekmah kvalifikacij je bil nosilec igre Češke. Pri Sloveniji je bil tokrat v ekipi tudi Klemen Prepelič, ki je šele po četrtkovi tekmi Dubaja danes pripotoval v domovino. Zunaj pogona sta zaradi lažjih poškodb ostala Leon Stergar in Aljaž Kunc, prav tako zaradi bolečin v nogi ni zaigral Miha Cerkvenik, zunaj kadra pa je Sekulić pustil Marka Padjena.
Slovenci so dobro odprli srečanje, po košu Stefana Joksimovića in delnem izidu 7:0 so v peti minuti povedli 9:2 ter tekmece prisilili v time-out, po katerem je prvič na parket stopil tudi Prepelič. Sekulićevi so večji del četrtine nadzorovali potek, ob koncu četrtine pa Čehom dopustili, da so se s trojko Richarda Balinta približali na dve točki. Žak Smrekar je tik pred sireno z atraktivnim zabijanjem poskrbel, da so z rojaki po koncu prvih desetih minut vodili z 20:16.
Tudi drugo četrtino so bolje začeli gostitelji, po dveh zadetih prostih metih Roka Radovića zvišali na +8, a je Tomas Kyzlink odgovoril s trojko in Sekulića prisilil v minuto odmora. Slovenci so v nadaljevanju Čehe, pri katerih se je poškodoval Martin Svoboda, držali na razdalji sedmih, osmih točk, kolikor je bila razlika tudi ob polčasu, ko so vodili s 44:36.
Slovenci so tretjo četrtino dobili z 31:14 in naredili odločen korak k pomembni zmagi. Mladi Stefan Joksimović je k tej na koncu prispeval 15 točk.
Slovenci so izvrstno krenili v drugi polčas. Urban Kroflič je s trojko poskrbel za prvo dvomestno prednost na tekmi, s petimi zaporednimi točkami Žige Samarja pa so ušli na +16 in tekmece prisilili v time-out. Ta pa Čehom ni pomagal. Slovenski met z razdalje je v tretji četrtini stekel. Samar je zadel še dve trojki, eno dodal še Kroflič, ko je zabil še Luka Ščuka, so Sekulićevi povedli za +20 (64:44). Sledili sta še trojki Alena Omića in Ščuke za +21 (70:49). Slovenska zasedba je v tretji četrtini dosegla kar osem trojk in pred zadnjimi desetimi minutami vodila s 75:50.
Gregor Hrovat je v 37. minuti zadel tri trojke, slovenska prednost pa je narasla na +41. Prednost je po trojki Joksimovića narasla na skoraj 29 točk (81:52), po treh trojkah Gregorja Hrovata pa že na +41 (97:56). Slovenci so na koncu zmagali z 99:59.
Prvi strelec Slovencev je bil z 19 točkami Samar, dodal je še sedem asistenc, Hrovat je vpisal 17 točk, Joksimović pa je ob 15 točkah dodal šest skokov.
V nedeljo po zmago na Češko
Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednje SP začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu nad Švedsko. Na drugi strani je Češka na prvih dveh tekmah doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.
Slovenci bodo v nedeljo ob 18. uri gostovali v Jihlavi, zmaga na jugu Češke bi bila več kot dobrodošla, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G – Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.
