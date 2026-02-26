Slovenska košarkarska reprezentanca bo v petek odigrala prvo od dveh tekem v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenci se bodo ob 18.30 v Kopru pomerili s Češko. "Šteli bosta le dve zmagi, tako da se moramo res čim bolje pripraviti," pred tekmo poudarja Urban Kroflič.

Če kdo, se je s še posebej odlično popotnico v začetku tega tedna v domovino vrnil 19-letni Urban Kroflič, ki je konec tedna z Mego igral v finalu srbskega pokala. Mlada ekipa je še posebej navdušila v polfinalu, kjer je s kar 80:58 nadigrala veliki Partizan, slovenski as pa je ob tem dosegel enajst točk in štiri skoke. V finalu so morali nato s 84:106 priznati premoč Crveni zvezdi, a so kljub temu pustili dober vtis, Kroflič pa je v finalu dosegel 15 točk.

"Občutki so lepi, mislim, da smo v pokalu res presenetili, sploh s tisto zmago nad Partizanom. Tekma je bila zanimiva, vmes smo še eno uro čakali, da se je dvorana izpraznila, kar ni bilo prijetno, a smo ohranili mirne glave in tekmo končali z odliko. V finalu nam je malce zmanjkalo, Zvezda je igrala res dobro, zadeli so vse, a smo vseeno naredili dober rezultat," je bil ob vrnitvi v domovino in na priprave slovenske izbrane vrste zadovoljen Kroflič.

Slovenci se v Kopru pripravljajo na petkovo prvo tekmo s Češko. Foto: Aleš Fevžer

"Lani nisem dobil toliko priložnosti, letos je drugače, trener mi je dal precej pomembno vlogo in sem zadovoljen. Mislim, da smo tudi v tem pokalu dobili precej samozavesti in da zdaj rastemo tudi ekipno. Zdaj moramo to prenesti še na zadnji del sezone," je glede dela v klubski sredini dodal član beograjskega kluba.

Na Švedskem dobil potrditev

19-letni košarkar je bil del izbrane vrste že v prvem delu kvalifikacij. Na prvi tekmi z Estonci doma sicer ni bil v kadru, je pa nato svojo priložnost neustrašno unovčil na gostovanju in ob zmagi na Švedskem na prvi dan lanskega decembra. "Tista tekma mi je zelo pomagala pri samozavesti. Prvega srečanja nisem igral, drugega sem začel s klopi in dobro odigral, tako da sem bil res zadovoljen," je prepričan Kroflič, ki se priložnosti nadeja tudi tokrat.

"Občutki, ko te selektor vpokliče med petnajst izbrancev, so vedno lepi. Na meni je, da se dokažem in da skupaj skušamo doseči čim boljši rezultat. Reprezentanca se počasi pomlajuje in mi moramo prinesti tisto pravo energijo in pristop, da dokažemo, da lahko igramo s starejšimi," je prepričan član Mege.

Proti Švedski je v začetku decembra izkoristil priložnost in dosegel deset točk ob izredno pomembni zmagi Slovenije. Foto: FIBA

Člansko vrsto zdaj čakata izredno pomembni tekmi s Češko, ki je po dveh tekmah še brez poraza, Slovenci so pri polovičnem izkupičku. "Šteli bosta le dve zmagi, tako da se moramo res čim bolje pripraviti. V obrambi bomo morali igrati z veliko energije in poskusiti dobiti obe tekmi. Čaka nas naporen ritem v dveh dneh, tukaj je še potovanje na Češko, tako da upam, da bo vsak prispeval svoj delež k igri," je dodal 198 centimetrov visoki Kroflič.

Poletje krona velikega poglavja

Ob tem misli predvsem mlajšega dela izbrane vrste vse pogosteje uhajajo tudi k poletju in domačemu evropskemu prvenstvu do 20 let, kjer bodo Slovenci skušali dodati češnjo na torti generacijskemu uspehu. Ta zasedba je bila namreč lani na svetovnem prvenstvu tretja, leto pred tem je po bronu posegla tudi na evropskem prvenstvu do 18 let.

"Vsi komaj čakamo to poletje, da se spet zberemo in da zaigramo v domači dvorani pred domačimi navijači. Res upamo, da se jih nabere čim več. Pritiska je precej, a upam, da nam uspe dober rezultat," je dodal Kroflič, ki je lani opravljal vlogo kapetana. Glede prihodnosti še ni sprejemal (javnih) odločitev, ponudbe iz lige NCAA je imel že lani, a se je odločil, da zaradi košarkarskega razvoja vsaj še eno leto ostane pri Megi.

Kaj pa letos? Pred vrati je zanj pestro poletje: prvenstvo do 20 let, nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo s člansko izbrano vrsto, vse skupaj pa bi lahko premešala tudi morebitna selitev v ZDA. "Glede poletja sicer še ne vem, edini cilj je mlajša reprezentanca, za vse drugo pa bomo še videli," je vrata še pustil odprta Kroflič, ki bo konec marca dopolnil 20 let.

