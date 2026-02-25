Selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance David Gaspar je razkril seznam 14 igralk, na katere računa v marčevskem ciklu kvalifikacijskih tekem za nastop na evropskem prvenstvu. Na seznamu je znova tudi naturalizirana Američanka Jessica Shepard, je sporočila košarkarska zveza Slovenije.

Sredi marca bo končan prvi del kvalifikacij za EP, ki ga bodo med 16. in 27. junijem 2027 gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska.

Slovenke najprej 11. marca ob 18. uri v Rigi čaka dvoboj proti Latviji, nato pa za konec prvega dela kvalifikacij še domači tekmi proti Estoniji (14. marec) in Nizozemski (17.). Proti Estonkam se bo tekma na Kodeljevem začela ob 16.30, proti Nizozemkam pa ob 18. uri.

Strokovni štab reprezentance se bo v zaključku prvega dela kvalifikacij uprl na večino zasedbe iz novembrskega cikla. Zaradi študijskih obveznosti v ZDA je odsotna Sara Sambolić.

V reprezentanco pod vodstvom madžarskega strokovnjaka Gasparja se vrača 29-letna Shepard, ki je uvodne tri tekme izpustila zaradi poškodbe. Prvič bosta del članske reprezentance Maja Uranker in Romana Jelenc. Reprezentanca bo priprave začela 6. marca.

David Gaspar Foto: Filip Barbalić

Kdo je na seznamu?

Na tokratnem selektorjevem seznamu so ob Shepard (Famila Schio/ITA) še Tina Cvijanović (Alama San Martino/ITA), Blaža Čeh (Partizan/SRB), Lea Debeljak (Marburg/NEM), Zala Friškovec (Sopron/MAD), Mojca Jelenc (Györ/MAD), Romana Jelenc, Maruša Seničar, Zoja Štirn, Uranker (vse Cinkarna Celje), Eva Lisec (Jekaterinburg/RUS), Teja Oblak (Galatasaray/TUR), Ajša Sivka (Joventut/ŠPA) in Tjaša Turnšek (Klajpeda/LIT).

Slovenke so kvalifikacije novembra začele z zmagama proti Latviji in Estoniji ter porazom proti Nizozemski. Na lestvici skupine B pri vrhu vlada precejšnja gneča, saj so Latvija, Slovenija in Nizozemska zbrale po dve zmagi in poraz, zadnja Estonija je trikrat izgubila.

Napredovanje v drugi krog kvalifikacij, ki se bo začel novembra, si bosta priigrali prvouvrščeni reprezentanci vsake kvalifikacijske skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance, neupoštevajoč dvoboje proti zadnjeuvrščenim zasedbam.

Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih petih prvenstvih stare celine. Najboljšo uvrstitev so zabeležile na lanskem EP, ko so osvojile deveto mesto.

Preberite še: