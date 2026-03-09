Hrovat ob zmagi Dijona na parketu 40 minut

Košarkarski reprezentanti so se po dveh zmagah proti Češki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo vrnili v svoje klube. V Franciji se je znova izkazal Gregor Hrovat, ki je ob zmagi Dijona na parketu prebil kar 40:17 minute in dosegel 18 točk, je v pregledu tedna sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Novo odlično predstavo je v Franciji prikazal Hrovat. Dijon je v gosteh po podaljšku prišel do zmage z 98:96 proti Strasbourgu. Slovenski reprezentant je igral dobrih 40 minut in v statistiko vpisal 18 točk, ter po pet skokov in asistenc.

V Franciji je zaradi poškodbe gležnja tesen poraz svojega Limogesa proti Parizu z 80:86 s tribune spremljal Leon Stergar.

Poraz sta doživela tudi Alen Omić in Luka Ščuka. V Turčiji je Merkezefendi s 74:99 klonil proti Bešiktašu. Z osmimi zmagami in 13 porazi trenutno zaseda deveto mesto na lestvici in tri zmage zaostaja za osmim, ki vodi v četrtfinale. Omić je zbral šest točk in tri skoke.

V Nemčiji še naprej ne steče Braunschweigu, ki z razmerjem petih zmag in 17 porazov ostaja na zadnjem mestu. Tokrat je z 81:88 izgubil proti Bambergu. Ščuka je dosegel štiri točke in štiri skoke.

Ščuka je dosegel štiri točke in štiri skoke. Foto: Guliverimage

Joksimović dobil nekaj minut

V Španiji je precej minut za dokazovanje dobil 17-letni Stefan Joksimović. V slabih 15 minutah je za Baskonio v evroligi zbral dva skoka. V prvenstvu pa je Baskonia po zmagi proti Lleidi (93:80) skočila na četrto mesto. Joksimović je igral slabih deset minut in dosegel pet točk, tri skoke in tri podaje.

Obračun s slovitim madridskim Realom je čakal Gran Canario. Žiga Samar je zanjo igral zgolj 80 sekund, na koncu pa proti kraljevemu klubu klonil z 80:82. Pri 12 prvenstvenih zmagah ostaja Bilbao, ki je na gostovanju pri Burgosu doživel deseti poraz. Bilo je 88:96. Martin Krampelj je prispeval dve točki, osem skokov in podajo.

Na Poljskem je Torun po podaljšku s 93:103 izgubil prosti Slupsku. Aljaž Kunc zaradi poškodbe ni bil v kadru moštva.

Od reprezentantov, ki si kruh služijo v domačih klubih v regionalni ligi Aba, sta Mark Padjen in Robert Jurković z Ilirijo v boju za obstanek zabeležila zmago proti Splitu in poraz proti Krki (71:72), za katero je igral Žak Smrekar. S srbsko Mego bo drevi igral še Urban Kroflič, Mega se bo pomerila s Studentskim centrom.

V ligi za prvaka lige Aba so bili na tekmi med Olimpijo in Dubajem (93:80) na parketu Miha Cerkvenik, Rok Radović in član Dubaja Klemen Prepelić, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo s kolektivom iz Združenih arabskih emiratov.

