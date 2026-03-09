Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
11.26

Gregor Hrovat Slovenska košarkarska reprezentanca

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 11.26

Hrovat ob zmagi Dijona na parketu 40 minut

STA

Gregor Hrovat je na parketu preživel dobrih 40 minut.

Gregor Hrovat je na parketu preživel dobrih 40 minut.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarski reprezentanti so se po dveh zmagah proti Češki v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo vrnili v svoje klube. V Franciji se je znova izkazal Gregor Hrovat, ki je ob zmagi Dijona na parketu prebil kar 40:17 minute in dosegel 18 točk, je v pregledu tedna sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Novo odlično predstavo je v Franciji prikazal Hrovat. Dijon je v gosteh po podaljšku prišel do zmage z 98:96 proti Strasbourgu. Slovenski reprezentant je igral dobrih 40 minut in v statistiko vpisal 18 točk, ter po pet skokov in asistenc.

V Franciji je zaradi poškodbe gležnja tesen poraz svojega Limogesa proti Parizu z 80:86 s tribune spremljal Leon Stergar.

Poraz sta doživela tudi Alen Omić in Luka Ščuka. V Turčiji je Merkezefendi s 74:99 klonil proti Bešiktašu. Z osmimi zmagami in 13 porazi trenutno zaseda deveto mesto na lestvici in tri zmage zaostaja za osmim, ki vodi v četrtfinale. Omić je zbral šest točk in tri skoke.

V Nemčiji še naprej ne steče Braunschweigu, ki z razmerjem petih zmag in 17 porazov ostaja na zadnjem mestu. Tokrat je z 81:88 izgubil proti Bambergu. Ščuka je dosegel štiri točke in štiri skoke.

Ščuka je dosegel štiri točke in štiri skoke. | Foto: Guliverimage Ščuka je dosegel štiri točke in štiri skoke. Foto: Guliverimage

Joksimović dobil nekaj minut

V Španiji je precej minut za dokazovanje dobil 17-letni Stefan Joksimović. V slabih 15 minutah je za Baskonio v evroligi zbral dva skoka. V prvenstvu pa je Baskonia po zmagi proti Lleidi (93:80) skočila na četrto mesto. Joksimović je igral slabih deset minut in dosegel pet točk, tri skoke in tri podaje.

Obračun s slovitim madridskim Realom je čakal Gran Canario. Žiga Samar je zanjo igral zgolj 80 sekund, na koncu pa proti kraljevemu klubu klonil z 80:82. Pri 12 prvenstvenih zmagah ostaja Bilbao, ki je na gostovanju pri Burgosu doživel deseti poraz. Bilo je 88:96. Martin Krampelj je prispeval dve točki, osem skokov in podajo.

Na Poljskem je Torun po podaljšku s 93:103 izgubil prosti Slupsku. Aljaž Kunc zaradi poškodbe ni bil v kadru moštva.

Od reprezentantov, ki si kruh služijo v domačih klubih v regionalni ligi Aba, sta Mark Padjen in Robert Jurković z Ilirijo v boju za obstanek zabeležila zmago proti Splitu in poraz proti Krki (71:72), za katero je igral Žak Smrekar. S srbsko Mego bo drevi igral še Urban Kroflič, Mega se bo pomerila s Studentskim centrom.

V ligi za prvaka lige Aba so bili na tekmi med Olimpijo in Dubajem (93:80) na parketu Miha Cerkvenik, Rok Radović in član Dubaja Klemen Prepelić, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo s kolektivom iz Združenih arabskih emiratov.

Gregor Hrovat Slovenska košarkarska reprezentanca
