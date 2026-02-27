Nukić poslal sporočilo vodstvu Olimpije: Takšno ravnanje ni dopustno

Arbitraža pri NZS je v začetku februarja potrdila, da mora NK Olimpija Ljubljana Mustafi Nukiću, nekdanjemu kapetanu zmajev, ki je enostransko prekinil pogodbo, plačati vse plače, ki bi jih moral prejeti do izteka pogodbe, in vse premije iz naslova nastopov v evropskih tekmovanjih.

To je v petek potrdil Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije. Spomnimo; Mustafa Nukić je Olimpijo uradno zapustil oktobra 2024, pred tem pa se je znašel na stranskem tiru, umaknjen iz prve ekipe.

"Mustafa je bil edini od igralcev, ki je v svojo škodo upal na vrnitev in ponovno igranje za klub, ki mu je bil vedno pri srcu, vendar se je stanje iz dneva v dan poslabševalo. Po skoraj letu dni trpinčenja in poniževanja je obupan s pomočjo sindikata in pooblaščenega odvetnika enostransko prekinil pogodbo ter vložil tožbo na Arbitražo pri NZS," so zapisali pri SPINS.

Sindikat poziva tudi druge nogometaše

Prvi mož sindikata Dejan Stefanović že dolgo časa bije bitko z vodstvom Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Arbitraža pri NZS se je strinjala, da je igralec upravičeno enostransko prekinil pogodbo, tako zaradi kršitve pogodbenih določil kot tudi zaradi prisile kluba, da prekine pogodbo. Enotna pogodba namreč jasno določa, da je mogoče igralca ločiti od prve ekipe le iz disciplinskih razlogov oziroma v primeru rehabilitacije po poškodbi, čemur je arbitražni senat nedvoumno pritrdil. Prekinitev pa je bila utemeljena tudi zaradi prisile in napeljevanja k prekinitvi, ki ju je izvajal klub, kar je navedeno v Pravilniku o statusu in registraciji igralcev NZS (PRSI).

"Zanimivo je, da klub med postopkom nikoli ni zanikal upravičenosti igralcev do premij iz naslova evropskih tekmovanj, zato je Nukiću arbitraža pri NZS prisodila vse premije, ki jih je zahteval. Po informacijah, ki jih imamo na voljo, naj teh premij ne bi prejel noben drug igralec, zato sindikat poziva vse nekdanje in trenutne igralce NK Olimpija Ljubljana, ki bi bili do teh premij sicer upravičeni, da nas kontaktirajo, da v njihovem imenu zoper klub vložimo zahteve za izplačilo dolgovanih premij," so še zapisali pri sindikatu.

Člani navijaške skupine Green Dragons so na tribunah večkrat izkazali podporo nekdanjemu kapetanu. Foto: Aleš Fevžer

Zahvala navijačem za podporo

Ljubljančan se je v petek tudi sam oglasil na družbenih omrežjih in se med drugim zahvalil navijaški skupini Green Dragons za izkazano podporo. Skandiranj v podporo nekdanjemu kapetanu na tribunah Stožic v zadnjih dveh letih ni manjkalo.

"Takšna odločitev jasno potrjuje, da je tako ravnanje kluba nedopustno in da ima lahko tudi ustrezne posledice. O teh bo zdaj lahko odločal disciplinski sodnik NZS. Odločitev razumem tudi kot jasno sporočilo vodstvu kluba, da takšne prakse niso dopustne niti v slovenskem nogometu. Hkrati verjamem, da bo ta odločitev služila kot pomemben znak celotni nogometni skupnosti v Sloveniji, da je takšen pritisk na igralce nedopusten. To ni samo moja zmaga, ampak zmaga slehernega nogometaša v želji po enakih pravicah," je zapisal 35-letnik.

Nukić je kljub vsemu dodal: "Olimpija je in bo vedno moj klub! Verjamem, da je bila želja lastnikov, da se ta odnos poruši, vendar je ljubezen do kluba in mesta večna."