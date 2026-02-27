Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
27. 2. 2026,
17.16

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,65

Natisni članek

Natisni članek
težave A1 Slovenija telekomunikacije

Petek, 27. 2. 2026, 17.16

27 minut

Po vsej državi težave z omrežjem A1

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,65
A1 | Nedostopni sta tako uradna spletna stran A1 kot aplikacija za mobilne naprave Moj A1. | Foto STA

Nedostopni sta tako uradna spletna stran A1 kot aplikacija za mobilne naprave Moj A1.

Foto: STA

Kaže, da se telekomunikacijski operater A1 sooča z obsežnejšim izpadom storitev. Nedostopna je spletna stran A1, kot je razvidno iz objav uporabnikov na družbenih omrežjih, pa prav tako ne deluje mobilno omrežje.

Na družbenem omrežju Reddit se je v zadnje dobre pol ure zvrstilo več komentarjev, v katerih uporabniki poročajo, da ne morejo opravljati klicev in uporabljati mobilnih podatkov v omrežju A1. Sodeč po komentarjih se z izpadom soočajo uporabniki na širšem območju Slovenije, med drugim v Ljubljani in Mariboru.

Nedostopni sta tako uradna spletna stran A1 kot aplikacija za mobilne naprave Moj A1.

"Na območju celotne Slovenije prihaja do nedelovanja mobilnih in fiksnih storitev. Strokovnjaki bodo napako odpravili v najkrajšem možnem času. Za nevšečnosti se opravičujemo," so okoli 17.30 prek Facebooka sporočili iz A1.

Težave imajo obenem tudi uporabniki ponudnikov storitev mobilne telefonije, ki ponujajo storitve prek omrežja A1, kot sta Bob in Hot. V manjšem obsegu tudi uporabniki operaterja T-2, ker ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala oz. omrežja, je še razbrati iz objav uporabnikov.

težave A1 Slovenija telekomunikacije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.