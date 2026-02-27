Po vsej državi težave z omrežjem A1

Kaže, da se telekomunikacijski operater A1 sooča z obsežnejšim izpadom storitev. Nedostopna je spletna stran A1, kot je razvidno iz objav uporabnikov na družbenih omrežjih, pa prav tako ne deluje mobilno omrežje.

Na družbenem omrežju Reddit se je v zadnje dobre pol ure zvrstilo več komentarjev, v katerih uporabniki poročajo, da ne morejo opravljati klicev in uporabljati mobilnih podatkov v omrežju A1. Sodeč po komentarjih se z izpadom soočajo uporabniki na širšem območju Slovenije, med drugim v Ljubljani in Mariboru.

Nedostopni sta tako uradna spletna stran A1 kot aplikacija za mobilne naprave Moj A1.

"Na območju celotne Slovenije prihaja do nedelovanja mobilnih in fiksnih storitev. Strokovnjaki bodo napako odpravili v najkrajšem možnem času. Za nevšečnosti se opravičujemo," so okoli 17.30 prek Facebooka sporočili iz A1.

Težave imajo obenem tudi uporabniki ponudnikov storitev mobilne telefonije, ki ponujajo storitve prek omrežja A1, kot sta Bob in Hot. V manjšem obsegu tudi uporabniki operaterja T-2, ker ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala oz. omrežja, je še razbrati iz objav uporabnikov.