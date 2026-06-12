Globalni mrk Facebooka: uporabniki množično poročajo o težavah

Facebook je prizadela obsežna tehnična motnja, zaradi katere so številni uporabniki po svetu ostali brez dostopa do družbenega omrežja in storitve Messenger.

Težave so prizadele tako mobilno aplikacijo kot spletno stran Facebooka. Uporabniki poročajo, da so bili samodejno odjavljeni iz svojih računov, ob ponovni prijavi pa jih je pričakalo obvestilo o napaki oziroma sporočilo, da so se zgodile nepričakovane težave.

Na spletni strani Facebooka se je medtem prikazovalo sporočilo: "Nekaj je šlo narobe. Odpravljamo težave in jih bomo v najkrajšem možnem času."

Čeprav druge Metine storitve, kot sta Instagram in WhatsApp, večinoma ostajajo dostopne, so nekateri uporabniki poročali tudi o težavah pri dostopu do spletne različice Instagrama. To je sprožilo ugibanja, da bi lahko bila motnja povezana s skupnimi sistemi, ki poganjajo več Metinih platform.

Vzrok izpada za zdaj še ni znan, iz podjetja Meta uradne razlage še niso sporočili. Na družbenih omrežjih se medtem vrstijo odzivi uporabnikov, ki poročajo o težavah pri prijavi, pošiljanju sporočil in dostopu do svojih profilov.