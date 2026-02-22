Olimpija do 11-metrovke in remija, Maribor gosti Bravo

Spored 23. kroga prve slovenske nogometne lige je okrnjen. Že tako zaradi izstopa Domžal spomladanski vikendi na slovenskih zelenicah praviloma prinašajo le štiri prvoligaške dvoboje, tokrat bodo odigrani zgolj trije. Stožice so gostile derbi kroga med Olimpijo in Koprom, končal se je z delitvijo točk (3:3). Radomlje so v 92. minuti prišle do zmage nad Primorjem (2:1), v nedeljo pa bo Maribor v Ljudskem vrtu gostil Bravo. Zaradi večje količine zapadlega snega so iz Kidričevega že v petek sporočili, da je nedeljski obračun med Aluminijem in Celjem prestavljen na kasnejši termin.

Krog se je začel s tradicionalno vročim derbijem. V Stožice se je odpravil Koper, ki je v spomladanski del prvenstva vstopil zelo odločno, visoko ugnal Bravo, nato premagal še Primorje, v zadnjih dveh krogih pa je v formi zanihal, doživel poraz v Ljudskem vrtu in remiziral z Radomljani.

Zasedba s pristaniškega mesta je na gostovanjih Olimpiji v prejšnjih sezonah povzročala veliko težav; na zadnjih treh medsebojnih srečanjih je celoten izplen točk dvakrat šel Koprčanom, ena tekma se je končala z remijem.

Olimpija v letu 2026 je sicer doslej poznala izključno zmage; v uvodnih treh krogih so padli Mura, Aluminij in vodilno Celje, v prostih dneh (predvidena tekma z Domžalami) pa so Ljubljančani slavili tudi na prijateljskem obračunu s FC Rukh Lviv.

Koper izkoristil ponujeno

Četa Federica Bessoneja je na zadnji tekmi pred domačimi navijači povsem nadigrala grofe, tokrat pa je na zelenici delovala precej manj suvereno, tudi manj nevarno. Olimpija si je sicer po dobrih 20 minutah priigrala prve obetavne situacije pred nasprotnikovimi vrati. Ob hitrem protinapadu je v ključnem trenutku spodrsnilo Antoniu Marinu, takoj zatem je veselje Joštu Urbančiču preprečila vratnica.

Koper je v Stožicah zapravil prednost dveh zadetkov. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Po izenačenih, ne pretirano razburljivih 45 minutah igre je Koper tik pred odmorom prišel do minimalne prednosti. Streljal je Jean-Pierre Longonda, Matevž Vidovšek je njegov strel ustavil, a se je žoga odbila na nogo Briana Oddeija, ki ponujenega ni zapravil.

Zmaji so bili nagrajeni za odločnejši vstop v drugi polčas, v 52. minuti je izid poravnal Ahmet Muhamedbegović, a veselje domačih ni trajalo dolgo. Mimo neodločnega Marka Bresta je pet minut kasneje na levem krilu švignil rezervist Bassirou Ndiaye, nato pa s podajo idealno zaposlil Longondaja, ki je v drugo sam našel pot do ljubljanske mreže.

Pedro Lucas je zanesljivo izvedel enajstmetrovko za Olimpijo. Foto: Filip Barbalić V 64. minuti je obramba Olimpije Vidovška znova pustila na cedilu. Po odlični globinski podaji je sam proti domačim vratom zdrvel Josip Iličić, njegov strel je koroški vratar ubranil, znova pa so bili pri odbitku prej gostje. Na 3:1 je prednost Kopra povišal Ndiaye.

Olimpija se je v 77. minuti vrnila v igro, Agustin Doffo je lepo zaposlil Dina Kojića, ki pred praznimi vrati ni imel težkega dela. Primorci so v zadnjih minutah padli, zmaji pa so odločno krenili po izenačenje. Dočakali so ga ob začetku sodnikovega dodatka, ko je Longonda v kazenskem prostoru posredoval ob Kelvinu Oforiju. Glavni sodnik Denis Halilović sprva ni pokazal na belo točko, a je posredovala soba za VAR; strel z 11 metrov je zanesljivo izvedel Pedro Lucas.

Zmago Radomljam prinesel debitant

Kazen sta v sobotnem popoldnevu medtem morala odslužiti oba trenerja ekip, ki se merita ob Kamniški Bistrici. Strateg Radomelj Jugoslav Trenčovski in strateg Primorja Milan Anđelković sta v 22. krogu izpolnila kvoto rumenih kartonov, dvoboj šeste in osme ekipe prvenstva bosta pospremila od daleč.

Radomljani so prišli do hitrega vodstva, v 13. minuti je po lepi asistenci Nikole Jojića zadel Jaša Martinčič. V nadaljevanju srečanja si je nekaj bolj obetavnih akcij pripravilo Primorje, Ajdovci pa so bili za pogumnejšo igro nagrajeni v 57. minuti, ko je bil z bele točke (igra z roko) natančen Haris Kadrić.

V preostanku obračuna so mlinarji pokazali več želje po treh točkah. V 66. minuti je sijajno prednost zapravil novinec v dresu Radomelj Vanja Pelko, a se je Hrvat v izdihljajih obračuna odkupil. S strelom po tleh je matiral vratarja Tonyja Macana, ki bi lahko posredoval bolje.

Radomlje so v 92. minuti prišle do pomembne zmage. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V Kidričevem brez tekme, Varaždin rešili navijači

Aluminij in Celje bosta prestavljeno tekmo odigrala v četrtek, 5. marca 2026, ob 17:30. Igrišče v kidričevski šumi je tekom petkovih padavin pokrila slabih 20 centimetrov debela snežna odeja, tudi v primeru odstranitve zapadlega snega pa bi lahko nedeljska tekma na razmehčanih tleh pustila dolgotrajnejše posledice, s katerimi bi se Aluminij bržčas ukvarjal še globoko v pomlad.

Prestavitev obračuna se zdi v danih okoliščinah smotrna, hitro pa so se med ljubitelji nogometa našli tudi tisti, ki so s prstom pokazali proti Varaždinu. Tudi hrvaški prvoligaš se je namreč v petek soočil s podobno težavo; mestni stadion je pobelil sneg, v nedeljo pa na skrajni sever Hrvaške prihaja zagrebški Dinamo.

Pri Varaždinu nad prvotno začrtanim terminom (še) niso obupali. Klub se je obrnil na navijače in jih prosil za pomoč pri čiščenju igralne površine. "Iščemo ekipo, ki ji sneg ne more pokvariti načrtov in ki ve, kaj pomeni prava povezanost," so zapisali na Zagrebački ulici.

Po petkovi akciji s čiščenjem igrišča nadaljujejo tudi v soboto. Varaždin se bo vsem sodelujočim zahvalil z vstopnico za tekmo, simboličnimi klubskimi darili ter hrano in pijačo. Vsekakor pohvale vredna mobilizacija in odziv navijačev.

Ljubljanski obisk v Ljudskem vrtu

Krog se bo v nedeljo zaključil pod Kalvarijo, kjer bo Maribor gostil ljubljanski Bravo. Vijoličasti so po remiju s Celjani v uvodnem krogu spomladanskega dela prvenstva vknjižili dve prepričljivi zmagi proti Kopru in Primorju.

David Pejičić je bil med strelci na zadnjih treh tekmah Maribora. Foto: Jure Banfi

Čeprav je četa Aleša Arnola Mariborčanom v Ljudskem vrtu že znala parati živce (na zadnjih treh gostovanjih je tukaj iztržila dva remija in zmago), bodo domači glede na formo tokrat v vlogi izrazitega favorita.

Feđa Dudić se sicer sooča z nekaj izzivi pri sestavi udarne enajsterice; na petkovi novinarski konferenci je potrdil, da bo zaradi zvina gležnja nekaj tednov na stranskem tiru preživel David Pejičić, ki je odlično vstopil v spomladanski del sezone in se vpisal med strelce na vseh treh dosedanjih tekmah Maribora. Proti Bravu bo odsoten tudi steber obrambe Omar Rekik, ki je bil izključen na gostovanju v Ajdovščini.

