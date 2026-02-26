Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
26. 2. 2026,
13.26

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
RD Slovan RK Slovan Celje Pivovarna Laško RK Gorenje Velenje RK Trimo Trebnje Liga NLB

Četrtek, 26. 2. 2026, 13.26

1 ura, 11 minut

Liga NLB, 21. krog

Za uvod pestro na Kodeljevem

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kenan Pajt Slovan | Slovan se bo pomeril s Slovenj Gradcem. | Foto Jure Banfi

Slovan se bo pomeril s Slovenj Gradcem.

Foto: Jure Banfi

Aktualni državni prvaki Slovana bodo v predzadnjem krogu prvega dela lige NLB gostili ekipo iz Slovenj Gradca. Uvodna tekma 21. kroga bo na sporedu danes ob 18.30.

Krog se bo nadaljeval v petek. Ob 18.00 bodo Velenjčani gostili rokometaše iz Radovljice, ob 18.30 pa se bosta na Škofljici pomerila domača zasedba in ekipa iz Ivančne Gorice.

Sobotni spored prinaša tri zanimive obračune – Celje Pivovarna Laško bo doma gostilo Ribnico, Krka bo gostovala v Ormožu, Trimo Trebnje pa bo na domačem parketu pričakal rokometaše Škofje Loke.

Liga NLB, 21. krog

Četrtek, 26. februar:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Lestvica:

Preberite še:

Rok Ovniček, Nantes
Sportal Rok Ovniček zadeval ob zmagi Nantesa, Tajnik in Henigman do točke na Danskem
RD Slovan RK Slovan Celje Pivovarna Laško RK Gorenje Velenje RK Trimo Trebnje Liga NLB
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.