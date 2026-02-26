Za uvod pestro na Kodeljevem

Aktualni državni prvaki Slovana bodo v predzadnjem krogu prvega dela lige NLB gostili ekipo iz Slovenj Gradca. Uvodna tekma 21. kroga bo na sporedu danes ob 18.30.

Krog se bo nadaljeval v petek. Ob 18.00 bodo Velenjčani gostili rokometaše iz Radovljice, ob 18.30 pa se bosta na Škofljici pomerila domača zasedba in ekipa iz Ivančne Gorice.

Sobotni spored prinaša tri zanimive obračune – Celje Pivovarna Laško bo doma gostilo Ribnico, Krka bo gostovala v Ormožu, Trimo Trebnje pa bo na domačem parketu pričakal rokometaše Škofje Loke.

Liga NLB, 21. krog

Četrtek, 26. februar:

Petek, 27. februar:

Sobota, 28. februar:

Lestvica:

