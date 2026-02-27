Oven

V vas se bodo porajale nove in zanimive zamisli, ki bi jih lahko s pomočjo vplivnih prijateljev pretočili v izjemno uspešen projekt. Razmislite, komu bi lahko predlagali sodelovanje. Bodite vztrajni in prepričljivi, verjemite vase in v svoje sposobnosti, tako bodo tudi drugi verjeli v vas.

Bik

Družina bo danes od vas zahtevala več pozornosti. Če boste upoštevali nasvete enega od prijateljev, boste lahko dosegli svoje cilje. Zaradi poslovnega in finančnega uspeha vam bo zrasla samozavest, toda stresne situacije bodo imele negativen vpliv na vaše fizično počutje.

Dvojčka

Današnji dan bo namenjen reševanju določenih zadev, povezanih z družino. Situacija ne bo nič kaj rožnata, vendar bo z vašo pomočjo marsikaj lažje rešljivo. Denarja vam bo kot po navadi tudi danes primanjkovalo. Počutje bo zelo dobro, saj boste imeli veliko energije in se vam bo zdelo, da ste kot prerojeni.

Rak

Vezani se danes bolj potrudite in partnerju pokažite, kaj si želite. Stojte za svojimi odločitvami, sicer ne boste nikoli prišli do zastavljenega cilja. Samskim pa bo danes uspelo pridobiti pozornost neke osebe. Pazite le, da ne boste preveč hiteli, saj bi se lahko zapletli bolj, kot si želite.

Lev

Ne bodite egoistični in samozadostni, kajti s tem bi samo porušili razmerje in zaupanje, ki sta ga dolgo gradila. Osredotočite se tudi na partnerjeve želje, ne bodite sebični in ne glejte samo nase in na svoje potrebe. Lahko se zgodi, da boste uničili razmerje, ki vam veliko pomeni. Ukrepajte zdaj in se omehčajte.

Devica

Zaslužili ste več, kot ste pričakovali, toda ne imejte slabe vesti in ne iščite izgovorov, saj ste pošteno delali. Danes se pogumno in odločno postavite zase, naredite korak naprej. Zadnje čase se gibljete po enih in istih starih vzorcih. Ne dovolite, da bi vas nesoglasja na čustvenem področju spravila v slabo voljo.

Tehtnica

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na poslovnem področju stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami.

Škorpijon

Samski se boste danes prikupili prav vsem okoli vas. Imate tisto, kar je potrebno, da nekoga očarate in zato dan dobro izkoristite. Enkrat za spremembo vzemite niti v svoje roke. Vezani pa ne boste vedeli, kam bi šli s partnerjem na večerjo. To bo res malenkost, ki pa naj vaju ne spravi v slabo voljo. Vseeno bosta uživala skupaj.

Strelec

Vaša sposobnost analiziranja in vpogleda v malenkosti in podrobnosti vam bo danes zelo prav prišla. Podrobno boste morali preučiti pomemben dokument ali sklep, ki bo odločilnega pomena. Nastopilo bo vaših pet minut, izkažite se v najboljši luči in izkoristite svoje prirojene sposobnosti in adute.

Kozorog

Skrbi boste potisnili v ozadje in si privoščili predah. Na delovnem mestu bo prevladovalo zatišje, stvari se bodo odvijale mirno in sproščeno. Delo boste zaključili v pozitivnem duhu. Danes se vam bo ponudilo nekaj priložnosti za dodaten zaslužek. Priložnostno delo bo oplemenitilo vaš bančni račun.

Vodnar

Samski, danes vas bo neka oseba prav prijetno presenetila. Še nekaj dni se boste spraševali, zakaj je izbrala prav vas. Tudi pred vezanimi je zanimiv začetek dneva, posebno ker so vas dolgo pestile ljubezenske težave, zdaj pa se boste lahko obrnili k novim rešitvam. S partnerjem se bosta hitro dogovorila.

Ribi

Določene naloge vam bodo še naprej povzročale preglavice, zato se posvetujte s sodelavci. Imate dovolj denarja in našli boste tudi čas, da se boste lahko nocoj zabavali do zgodnjih jutranjih ur. Ker boste vedri in razposajeni, se bo to odražalo tudi na vašem zdravju in počutju.