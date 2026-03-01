Ana Belac med najboljšimi desetimi v Avstraliji

Slovenska golfistka Ana Belac je na odprtem prvenstvu Novega Južnega Walesa v Avstraliji zasedla osmo mesto. Druga slovenska predstavnica Pia Babnik je bila na turnirju pod okriljem evropske serije (Let) 26. Zmagala je Francozinja Agathe Laisne.

Agathe Laisne je za štiridnevno tekmovanje v Wollongongu porabila 268 udarcev oziroma je končala s 16 udarci pod parom igrišča, ki je za 18 lukenj pri 72 udarcih.

Drugo mesto sta si razdelili Tajka April Angurasaranee in južnokorejska amaterka Oh Soomin. Obe sta zabeležili -15.

Devetindvajsetletna Belac, ki je v Avstraliji začela sezono evropske serije, je tekmovanje končala z 11 udarci pod parom. Sedem let mlajša Babnik, ta je sezono ne najbolje začela v Savdski Arabiji sredi prejšnjega meseca, pa je končala s sedmimi udarci pod parom.

Babnik bo tudi naslednja turnirja odigrala v Avstraliji, in sicer med 5. in 8. marcem v Central Coastu ter nato še med 12. in 15. marcem v Adelaide, medtem ko je Belac uvrščena na turnir poklicne serije LPGA na Kitajskem na otoku Hainan, ki bo med 5. in 8. marcem.