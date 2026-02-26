Fantastično, koliko denarja so Celjani že zaslužili v Evropi!

Napredovanje Celja v osmino finala konferenčne lige prinaša takšne in drugačne užitke. Že zdaj je jasno, da bo vodilni slovenski prvoligaš odigral vsaj še dve evropski tekmi in da bo v knežjem mestu 12. marca gostoval AEK Atene oziroma praška Sparta, vzporedno z uspehi pa vse bolj poka po šivih klubska blagajna. Celjani so si z uvrstitvijo med 16 najboljših prislužili mikavno nagrado Uefe v vrednosti 800 tisoč evrov, skupni zaslužek v tej sezoni, ki še zdaleč ni končana, pa znaša že sedem in pol milijona evrov!

Pravijo, da se nogomet igra za navijače. Slednji so lahko v knežjem mestu po novi evropski zmagi Celja zelo zadovoljni. Ko so varovanci Ivana Majevskega proslavljali zmago s 3:2 nad Drito, ki je potrdila napredovanje Celja med 16 najboljših klubov konferenčne lige, so si lahko dali duška. Evropske sezone še ni konec, v knežjem mestu se bo v tej sezoni še igrala Evropa, Celjane pa od ponovitve lanskoletnega podviga, ko so se prebili v četrtfinale tekmovanja in poskrbeli za največji evropski dosežek v zgodovini kluba, loči le še en korak.

Celjani so se prebili med 16 najboljših v konferenčni ligi. Foto: Aleš Fevžer

Celjski ljubitelji nogometa bodo tako še prišli na svoj račun, podobno pa velja tudi za klubsko vodstvo. Že tako razpolaga v Sloveniji z največjim klubskim proračunom, s katerim lahko meša štrene tekmecem in nogometno tržnico zasipava z zelo konkretnimi in atraktivnimi finančnimi ponudbami. V tem pogledu je Celje št. 1 v Sloveniji. Uspešni nastopi v Evropi, ki jih zna Evropska nogometna zveza (Uefa), pa čeprav Celje tekmuje v najslabšem izmed treh evropskih pokalov, mikavno nagraditi, bi lahko njegov status le še utrdili. Finančno blagostanje z uspehi v Evropi zgolj raste.

Številke bodo še zrasle

Beloruski strateg, ki je na vročem celjskem stolčku nasledil nekdanjega ''šefa'' Alberta Riere, je s prebojem v osmino finala priskrbel klubu novo donosno nagrado Uefe. Celjani bodo prejeli kar 800 tisoč evrov, skupno pa se je njihov zaslužek v tej evropski sezoni povzpel že na sedem in pol milijonov evrov.

V petek bodo grofje izvedeli ime tekmeca v osmini finala. Foto: Aleš Fevžer

Končni zaslužek Celjanov bo v tej sezoni zagotovo še večji, saj bo treba na koncu prišteti še zaslužek od marketinga Uefe in petletnega koeficienta ter tudi nagrado, ki jo določa klubski koeficient uspešnosti v zadnjih desetih letih. Celje je v prejšnji sezoni, v kateri je v četrtfinalu izpadlo proti Fiorentini, zaslužilo 8,17 milijona evrov. Od tega je 7,61 milijona zaslužil z nagradami za priigrano na zelenicah, preostali del pa iz marketinškega bazena.

Maribor včasih zaslužil še bistveno več

Znesek Celjanov sicer še vedno krepko zaostaja za tistimi pravljičnimi številkami, ki jih je pred leti zaslužil NK Maribor, ko se je trikrat družil z evropsko elito v ligi prvakov, vseeno pa za nogometno realnost, kot jo poznajo v knežjem mestu, prinaša kopico presežkov. In tudi več kot solidnih nagrad, ki bi jim lahko pomagale do državnega naslova, nujnega pogoja za uresničitev največjih sanj klubskega vodstva. Teh pa predsednik Valerij Kolotilo že nekaj časa ne skriva. Na stadionu Z'dežele, ki bi moral biti v tem primeru deležen mnogih popravkov in izboljšav, želi nekega dne poslušati himno lige prvakov. V tem primeru pa bi postale nagrade Uefe vsaj trikrat višje, saj je liga prvakov povsem drug svet od konferenčne lige.

Predsednik Celja Valerij Kolotilo želi v knežje mesto pripeljati ligo prvakov. Foto: Aleš Fevžer

O tem priča že nagrada, namenjena zgolj udeležbi v ligi prvakov. Vsak udeleženec že na samem začetku zasluži 18,6 milijona evrov. Dovolj zgovorne so tudi nagrade Uefe za zmago v ligaškem delu tekmovanj. V konferenčni ligi je ovrednotena na 400 tisoč, v ligi prvakov pa na bajeslovnih 2,1 milijona evrov.

Za primerjavo, če bi se Celjani v konferenčni ligi tudi letos prebili v četrtfinale, bi s strani Uefe prejeli simpatično sedemmestno nagrado – 1,3 milijona evrov. Četrtfinaliste lige prvakov na drugi strani za preboj med najboljših osem čaka neprimerno bogatejša nagrada krovne zveze, kar 12,5 milijona evrov! Torej bistveno večji znesek od celotnega zaslužka Celja v tej sezoni, ki pa je vseeno, zlasti za slovenske razmere, kjer je klubski nogomet pogosto podhranjen, več kot fantastičen.