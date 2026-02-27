Končano je poročilo preiskovalne komisije DZ, ki je preiskovala nezakonito financiranje političnih strank v času tretje Janševe vlade. Predsednica komisije iz vrst Gibanja Svoboda Tamara Vonta je za TV Slovenija povedala, da je v njem sistemsko izrisan način obvodnega financiranja političnega propagandnega stroja strank SDS in NSi.

Preiskovalna komisija DZ, ki je preiskovala sume storitve kaznivega dejanja nezakonitega financiranja političnih strank v času tretje vlade Janeza Janše, je končala svoje delo in soglasno sprejela končno poročilo. Kot je za TV Slovenija povedala predsednica komisije in poslanka Gibanja Svoboda Tamara Vonta, je v poročilu sistemsko izrisan način obvodnega financiranja propagandnega stroja stranke SDS.

Komisija ugotavlja, da je ključno vlogo pri nezakonitem financiranju stranke SDS igral državni Telekom Slovenije. Potem ko je Janez Janša marca 2020 prevzel oblast, je Telekom Slovenije s televizijo Nova 24 sklenil dogovor in pokril okoli tretjino njenega proračuna, poroča TV Slovenija. Prav tako so se povišali prejemki lastnika Nove 24 Borisa Tomašiča, nekdanjega direktorja Demokracije Jožeta Biščaka in Janševega sina Žana Janše, ki se sicer ukvarja z računalništvom.

Komisija je preiskovala tudi nezakonito financiranje stranke NSi. Kot razkriva poročilo, naj bi v času, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil Jernej Vrtovec, zdaj predsednik stranke, dolgoletni tajnik NSi Robert Ilc prek Agencije Odmev, ki je sicer v lasti Damijana Nacevskega, ki je registriran kot lobist za področje energetike, prejemal finančna sredstva državnih energetskih družb. Poleg tega je komisija preiskovala tudi sum obvodnega financiranja NSi prek njihovega hišnega Inštituta Janeza Evangelista Kreka in frizerskega salona sestre Roberta Ilca.

Glasovanje o poročilu še pred volitvami

Kot je za TV Slovenija pojasnila Vonta, so glavne ugotovitve vmesnih poročil tudi del končnega poročila. Preiskovalna komisija je sprejela dva sklepa, in sicer morajo generalni sekretarji strank poročati o svojem premoženju in stikih z lobisti, političnih strank pa ne morejo več financirati pravne osebe, je povedala Vonta. Ob tem upa, da bodo tisti, ki bodo v naslednjem mandatu na oblasti, temu sledili.

Komisija sicer pričakuje, da bodo poslanci o končnem poročilu glasovali še pred volitvami.

V SDS vse očitke zavračajo, medtem ko v NSi pravijo, da gre za napad na koalicijo. Na sprejetje končnega poročila se v strankah še niso odzvali.