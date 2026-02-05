Predsednica preiskovalne komisije DZ Tamara Vonta je podala izjavo v zvezi z medijskimi razkritji o delu komisije. Komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, je po navedbah medijev pri poslovnih razmerjih glavnega tajnika NSi Roberta Ilca zaznala sum konflikta interesov. Zadevo je prepustila KPK, ki bo očitke preverila v predhodnem preizkusu. Komisija DZ od KPK želi tudi odgovore o preiskavi okoliščin dopustovanja družine Janša na Bledu.

"Deležna sem hudih pritiskov in tudi groženj zaradi dela v preiskovalni komisiji, zato sem bila primorana zaprositi za varovanje. To predstavlja resno opozorilo. Vse bolj očitno je, da se pripravlja usklajen pogrom medijev. Vse z namenom - ustaviti delo preiskovalne komisije. Zavestno in odgovorno sem se določila, da se odpovem medijskim nastopom, do konca preiskave ne bom dajala izjav za medije," je v uvodu povedala Tamara Vonta. Po zaključku dela komisije bo o ugotovitvah javnost obvestila na novinarski konferenci, ki bo potekala v nevtralnem okolju.

Nato je dodala, da se je ob tem vendarle treba vprašati, "ali je 130 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja dobil sin Roberta Goloba ali sin Janeza Janše? Vsi vemo, čigav. Katera stranka je torej dobila milijone? Samo ena in edina SDS. Pogovarjamo se o akterjih, ki so državni denar speljali na svoje račune. Že desetletja so prepričani, da so nedotakljivi in se jim nič ne more zgoditi. Zato smo stvar prepustili pristojnim institucijam."

Komisija preiskuje sum nezakonitega financiranja strank

Portal 24ur.com danes poroča, da je preiskovalna komisija DZ, ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, preverjala poslovanje agencije Odmev. Kot je razvidno v aplikaciji Erar, je ta v obdobju med leti 2020 in 2022 od podjetij, ki so sodila v upravno pristojnost ministrstva za infrastrukturo - Sodo, Eles in 2TDK - prejela skupaj skoraj 105 tisoč evrov. Ministrstvo je v tistem času vodil Jernej Vrtovec, danes predsednik NSi.

Jernej Vrtovec Foto: STA

Med večjimi odhodki agencije pa so po ugotovitvah komisije tudi transakcije družbi PR1, ki je v lasti sestre glavnega tajnika NSi Roberta Ilca. Po navedbah portala transakcije temu podjetju znašajo 12.600 evrov. Najmanj eno nakazilo v višini 4500 evrov pa je bilo izvedeno tudi v korist podjetja Robert Ilc s. p., piše portal. Še en priliv, nekaj več kot 67 tisoč evrov, pa je po ugotovitvah komisije prišel od podjetja Action Global z računom na Cipru, je medtem poročala Televizija Slovenija.

Na KPK so prijavo prejeli v torek

Lastnik agencije Odmev je sicer Damijan Nacevski, ki je registriran kot lobist za področje energetike. V sodelovanju glavnega tajnika NSi z energetskim lobistom v obdobju, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil minister iz kvote NSi, komisija DZ vidi sum konflikta interesov ter tveganje nedovoljenega vplivanja na odločevalske procese, sta poročala POP TV in Televizija Slovenija.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA potrdili, da so prijavo v torek prejeli in jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem preverijo sume kršitev iz lastnih pristojnosti.

Ilc: Gre za izmišljotino in konstrukt Tamare Vonta

Ilc je v odzivu na očitke navedel, da "gre za izmišljotino in konstrukt Tamare Vonta", ki je pred volitvami namenjena njegovi osebni diskreditaciji. Vonti je vrnil z njenimi besedami, češ da je pritisk na družinske člane točka, ki je ne bi smeli preseči. "Sicer pa naj se v Svobodi enkrat odločijo, ali bodo KPK spoštovali in zaupali ali ne," se je na poročilo komisije odzval Robert Ilc.

Iz agencije Odmev pa so v odzivu za STA navedli, da jih iz komisije nihče "ni kontaktiral, nihče povabil na pogovor, o zadevi smo prvič izvedeli šele danes iz medijev". "V tem trenutku ne moremo več komentirati, ker nimamo nobenih informacij. V agenciji smo vedno delali v skladu z zakonodajo, strokovno in odgovorno, za sabo imamo več sto najzahtevnejših komunikacijskih projektov, za katerimi stojimo v celoti, z vso odgovornostjo in strokovnostjo," so zapisali.

Sum nepravilnosti pri poslovanju Občine Škofljica

Preiskovalna komisija DZ je sicer že jeseni KPK odstopila tudi obravnavo sumov nepravilnosti pri poslovanju Občine Škofljica in Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Vonta je tedaj Ilcu, ki je tudi občinski svetnik in podžupan Škofljice, ter Inštitutu dr. Janeza Evangelista Kreka očitala, da sta domnevno zagrešila več zaporednih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Po Vontinih navedbah obstaja utemeljen sum, da je Ilc prek nakazil inštituta na svoj s. p. končni prejemnik dela sredstev.

Na KPK so danes za STA navedli, da postopek glede poslovanja med Občino Škofljica in Inštitutom Janeza Evangelista Kreka še ni zaključen. Januarja je senat KPK sprejel sklep, da se zoper občino uvede preiskava zaradi suma kršitev določb omejitev poslovanja po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. "V okviru tega postopka bomo naslovili tudi zaznana tveganja glede vloge občinskega svetnika pri poslovanju s subjekti, v katerih so lastniško udeleženi. Postopek je v fazi priprave osnutka ugotovitev," so pojasnili.

Preiskovalna komisija DZ je sicer že pred časom ugotovila, da obstaja sum, da je prek Inštituta Janeza Evangelista Kreka potekalo obvodno financiranje NSi, kar so v stranki zavrnili.

Je pa KPK v torek od preiskovalne komisije dobila še en dopis, vezan na ugotovitve iz zadnjega vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki so ga danes objavili tudi na spletni strani DZ.

Sum nepravilnosti pri dopustovanju družine nekdanjega premierja

Preiskovalna komisija je namreč med drugim obravnavala tudi sume nepravilnosti pri dopustovanju družine nekdanjega premierja Janeza Janše na Bledu v Vili Zlatorog. Vilo upravlja Javni gospodarski zavod Brdo, ki je ob nastopu Janševe vlade dobil novega šefa, Marjana Hribarja. Le nekaj tednov zatem je družina Janša gostovala v vili, pri čemer so se prav v tistem času spreminjali ceniki, zato naj bi po ugotovitvah komisije Janševi za bivanje plačali neprimerljivo nižji znesek, kot bi ga po prejšnjih cenah.

V istem časovnem oknu pa je Hribar postal tudi član nadzornega sveta državne družbe Hit. Ali je Janša na vladi glasoval o njem, komisija ni izvedela. Konec oktobra pa je tedanja Družba za upravljanje terjatev bank Hribarja imenovala še za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem.

Ob tem vmesno poročilo navaja, da je KPK v zvezi z oddajo vile Janševim obravnavala dve prijavi, ki jih je prijela leta 2021. "V prvotnem postopku, ki je bil zaradi procesnih kršitev razveljavljen, je KPK pri Hribarju ugotovila kršitev integritete, v ponovljenem postopku, v katerem je upoštevala dodatna dejstva, pa je ustavila preiskavo in ugotovila, da kršitve integritete ni bilo," navaja poročilo.

Na KPK odgovore na vprašanja komisije DZ še pripravljajo

Komisija DZ je zato KPK v torek poslala več vprašanj o tem, med drugim, ali so na KPK preverjali tudi morebitno povezavo med dopustovanjem družine Janša in imenovanjem Hribarja v nadzorni svet Hita. Na KPK odgovore na vprašanja komisije DZ še pripravljajo, so pojasnili danes za STA.

Nekatere podrobnosti iz omenjenega predloga vmesnega poročila so že v minulih dneh razkrili nekateri mediji, med drugim ugotovitve o povečanih nakazilih več osebam v času Janševe vlade, med drugim sinu Janeza Janše Žanu Janši, lastniku Nova24TV in Demokracije Borisu Tomašiču ter nekdanjemu direktorju in uredniku Demokracije Jožetu Biščaku. Vsi so očitke zavrnili.

Prav tako vmesno poročilo opozarja na mrežo satelitskih, pretežno regionalnih spletnih medijev, ki se je oblikovala okoli medijev Nova24TV in Demokracija, "ki ju obvladuje SDS in sta se v obdobju 2020-2022 financirala iz več virov, predvsem državnih podjetij (Telekom Slovenije)". Ti so vsebinsko delovali kot del strankarske propagande, še navaja pripravljeno vmesno poročilo. Ugotovitve glede agencije Odmev niso del tega vmesnega poročila.

Vonta pa je po poročanju obeh televizij v zadnjih dneh prejela več groženj, tudi s smrtjo. Zaradi tega so jo danes obiskali tudi kriminalisti.