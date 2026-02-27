Alpski smučarji po olimpijskih nimajo prav veliko počitka. Danes bodo v Andori na delu najboljše smukačice sveta. Med njimi pa bo tudi Ilka Štuhec. Tekma se začne ob 11. uri.

Potem ko se olimpijska mrzlica še ni dobro polegla, so alpske smučarke spet na delu. V Andori je na sporedu smuk za svetovni pokal. Tega bo odprla Norvežanka Marte Monsen. Novopečena olimpijska Breezy Johnson bo šla na progo kot 14, takoj za njo pa Ilka Štuhec, edina slovenska predstavnica na tekmi.

Lindsey Vonn po eni izmed operacij. Foto: Instagram

Lindsey Vonn okreva po hudi poškodbi

Mnogi bodo na tekmi pogrešali legendarno Američanko Lindsey Vonn, ki se je hudo poškodovala na olimpijskem smuku. Enainštiridesetletna smučarka je s tem že končala kariero, najverjetneje pa tudi njeno kariero. Vonn je v letošnji sezoni zablestela, potem ko se je sedemkrat zavihtela na stopničke. Petkrat v smuku in dvakrat v superveleslalomu.

Svetovni pokal, Andora, smuk (ž)m, startna lista:

1. Marte Monsen (Nor)

2. Ester Ledecká (Cze)

3. Nina Ortlieb (Aut)

4. Corinne Suter (Sui)

5. Malorie Blanc (Sui)

6. Sofia Goggia (Ita)

7. Mirjam Puchner (Aut)

8. Laura Pirovano (Ita)

9. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

10. Cornelia Hütter (Aut)

11. Emma Aicher (Ger)

12. Nicol Delago (Ita)

13. Kira Weidle-Winkelmann (Ger)

14. Breezy Johnson (Usa)

15. Ilka Štuhec (Slo)

