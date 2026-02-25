Ilka Štuhec že povsem osredotočena na tekme v Andori: Čaka nas pester teden

Po končanih 25. zimskih olimpijskih igrah se nadaljuje svetovni pokal v alpskem smučanju. Najboljše smučarke so danes v Soldeuu v Andori že opravile prvi trening smuka. Konec tedna bo pester program s petkovim smukom ter superveleslalomskima tekmama v soboto in nedeljo.

Na naslednji postaji svetovnega pokala je tudi edina Slovenka, ki nastopa na tekmah svetovnega pokala v hitrih disciplinah Ilka Štuhec. Mariborčanka je odlično opravila prvi trening in imela 12. čas, najhitrejša je bila Čehinja Ester Ledecka, pred Italijankama Nicol Delgado in bronasto olimpijko Sofio Goggio. Olimpijska prvakinja v smuku, Američanka Breezy Johnson, je na prvem treningu zabeležila 11. čas.

Smučarke jutri čaka še en trening, nato pa v petek ob 11. uri smuk za svetovni pokal, v soboto in nedeljo pa ob 10.15 še dve tekmi v superveleslalomu. Na vseh tekmah visoko meri tudi Ilka Štuhec.

Trening za prebuditev pravih smučarskih občutkov

"Po olimpijskih igrah smo že povsem v normalnem ritmu tekem svetovnega pokala. Za nami je prvi trening smuka v Andori, ki je malce drugačen od tistega, ko smo bile nazadnje tukaj. Je nekaj več valov, prelomnic in skokov. Ves čas se nekaj dogaja, a je proga čudovito pripravljena," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Štuhec. Na prvem treningu ni pretiravala, pravi: "Zadnjih 14 dni nisem skoraj nič smučala, sem le delala na kondiciji in rehabilitirala koleno, zato sem danes za ogrevanje več časa smučala na prosto in na ogrevalni progi. Na treningu sem hotela vzbuditi prave smučarske občutke, ki sem jih imela na začetku sezone, in mislim, da mi je to kar dobro uspelo. Seveda sem imela še nekoliko bolj okrogle linije in se na tekmi da peljati veliko bolj direktno in privarčevati nekaj metrov. Tudi zadnji del sem vzela kar z rezervo, saj sta dva valova kar nevarna s pristankom na ravno in nisem želela že prvi dan na polno obremenjevati kolena. V naslednjih dneh bom svoje nastope stopnjevala. Čaka nas pester teden, a se ga veselim, saj je proga perfektna in imam tukaj lepe spomine."

Preberite še: