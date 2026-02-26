Slovenski smukač Martin Čater se je imenitno odrezal na treningu smuka v Garmisch Partenkirchnu. Na progi na Bavarskem ga je prehitel le srebrni z olimpijski iger Italijan Giovanni Franzoni, Čater je zaostal 21 stotink sekunde, Šved Felix Monsen na tretjem mestu pa 26.

Zelo zadržan je bil na 41. mestu olimpijski prvak Švicar Franjo von Allmen, Miha Hrobat je bil 25.

Na ženskem treningu v Soldeu je bila najhitrejša Avstrijka Nina Ortlieb, zelo dobro pa se je odrezala tudi Ilka Štuhec, ki je na sedmem mestu zaostala 1,28 sekunde. Mesto in šest stotink sekunde za njo je zaostala olimpijska prvakinja Breezy Johnson iz ZDA.

Ilka Štuhec je na treningu zasedla sedmo mesto. Foto: Guliverimage

