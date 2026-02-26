Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
13.27

Alpsko smučanje, Garmisch Partenkirchen in Soldeu, trening

Čater drugi na treningu smuka v Garmischu, Ilka Štuhec v Soldeu sedma

Martin Čater, Bormio, ZPI 2026 | Martin Čater je postavil drugi čas treninga. | Foto Reuters

Martin Čater je postavil drugi čas treninga.

Foto: Reuters

Slovenski smukač Martin Čater se je imenitno odrezal na treningu smuka v Garmisch Partenkirchnu. Na progi na Bavarskem ga je prehitel le srebrni z olimpijski iger Italijan Giovanni Franzoni, Čater je zaostal 21 stotink sekunde, Šved Felix Monsen na tretjem mestu pa 26.

Zelo zadržan je bil na 41. mestu olimpijski prvak Švicar Franjo von Allmen, Miha Hrobat je bil 25.

Na ženskem treningu v Soldeu je bila najhitrejša Avstrijka Nina Ortlieb, zelo dobro pa se je odrezala tudi Ilka Štuhec, ki je na sedmem mestu zaostala 1,28 sekunde. Mesto in šest stotink sekunde za njo je zaostala olimpijska prvakinja Breezy Johnson iz ZDA.

Ilka Štuhec je na treningu zasedla sedmo mesto. | Foto: Guliverimage

