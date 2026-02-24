Nekoč so ga zasmehovali, danes Žan Nekrep razkriva sistem, ki mu mesečno prinaša 5.400 evrov zaslužka

Leta so ga poskušali prepričati, da njegova pot ni prava. Njegove ideje so mnogi dojemali kot preveč drzne. Danes pa Žan Nekrep ne dosega le rezultatov, o katerih večina le sanja, temveč s svojim delom dokazuje, da je mogoče znanje in priložnosti digitalnega sveta pretvoriti v konkretne uspehe. "Dokazal sem, da je mogoče razmišljati širše in ustvarjati več," pravi.

Ste se kdaj vprašali, zakaj 95 odstotkov ljudi v Sloveniji kljub trdemu delu nikoli ne zasluži veliko denarja? Odgovor je krut: igrate po pravilih, ki so bila napisana, da izgubite. Žan Nekrep se je že pred leti odločil izbrati drugačno pot. Ko so ga nekateri zasmehovali in njegove ideje označevali za prazne obljube, je vztrajal ter postopoma gradil projekte v digitalnem okolju, ki mu danes prinašajo rezultate.

Danes njegov bančni izpisek kaže 5.400 evrov pasivnega kriptozaslužka vsak mesec. Brez zaposlenih, brez pisarne in brez stresa, ki uničuje zdravje.

Zgodba se ni začela v luksuznih hotelih ali na jahtah. Začela se je v majhni sobi z enim računalnikom in neomajno vero v tehnologijo, ki so jo takratni "strokovnjaki" označevali za prevaro. Ko je Žan prvič omenil kriptovalute in spletne priložnosti, so se mu mnogi smejali. Danes so ti isti kritiki tiho, medtem ko Žan razkriva številke, ki jemljejo dih: 5.400 evrov čistega mesečnega pasivnega zaslužka.

Zakaj je sistem Žana Nekrepa drugačen od vsega, kar poznate?

Večina ljudi kriptovalute vidi kot igralnico. Kupijo kovanec, za katerega so slišali od soseda, in nato s strahom v očeh vsakih pet minut osvežujejo tečaj na telefonu. To ni investiranje – to je recept za srčni infarkt.

Žan Nekrep je izbral povsem drugo pot. Njegov pristop ni v aktivnem trgovanju, temveč v premišljenem nakupu kriptovalut, ki jih vidi kot priložnost. Ne odziva se impulzivno na vsak premik, temveč odločitve sprejema na podlagi razumevanja trga in lastne presoje.

"Trg se ves čas premika. Ključno je, kako se nanj odzoveš. Z doslednostjo in pravilnimi odločitvami lahko ustvariš konkretne rezultate," pojasnjuje Žan, ki danes govori o 5.400 evrih mesečnega zaslužka.

Psihologija malega človeka: kako premagati strah pred neznanim?

Največja ovira do bogastva ni pomanjkanje denarja, temveč pomanjkanje pravega znanja. Veliko ljudi je bilo vzgojenih v duhu, da je treba varčevati na banki in biti tiho. Takšna miselnost pa pogosto vodi v stagnacijo. Inflacija vztrajno zmanjšuje kupno moč, medtem ko tradicionalne oblike varčevanja prinašajo skromne donose.

Žan Nekrep v svojem novem sistemu ne uči le, kje pritisniti na gumb. Uči vas mentalne preobrazbe. Razlaga, kako razmišlja en odstotek najbogatejših in zakaj je njegov sistem eden redkih načinov, da zlomite okove osemurnega delavnika.

Kaj se boste naučili na kratkem brezplačnem predavanju?

Kako s kriptovalutami zaslužiti vsaj sto evrov na dan: Kako k nakupu pristopiti premišljeno in brez nepotrebnega tveganja. Izbira pravih kriptoprojektov za zaslužek: Kako prepoznati kakovostne kriptovalute in se izogniti nepremišljenim odločitvam. Kako preprosto služiti s kriptovalutami, medtem ko spite: Kako z minimalnim vložkom ustvariti snežno kepo, ki se bo sčasoma spremenila v vašo osebno finančno svobodo.

Dokazi, ki jih ni mogoče prezreti

V svetu interneta lahko vsakdo trdi karkoli. Žan Nekrep pa stoji za svojimi besedami z dokazi. Njegovi učenci, ki so bili še pred meseci popolni laiki, danes poročajo o zaslužkih, ki presegajo njihove redne plače.

Ni pomembno, ali ste se s kriptovalutami že srečali ali pa sploh ne veste, kaj je kriptodenarnica. Žanov pristop je copy-paste model. On vam pokaže pot, vi pa samo hodite po njej.

"Nekoč so me zasmehovali, danes me prosijo za službo. Moje največje zadoščenje pa ni denar, ampak sporočila ljudi, ki mi pišejo, da so zahvaljujoč mojemu sistemu končno odplačali posojila," dodaja Žan.

Ali si upate izstopiti iz vrste?

Ko bo ta članek prebralo deset tisoč ljudi, se bo zgodilo naslednje: 9.900 ljudi bo reklo, da je zanimiv, in pozabilo nanj. Sto ljudi pa bo kliknilo spodnjo povezavo. Čez eno leto bo tistih sto ljudi živelo povsem drugačno življenje.

Svet, kot smo ga poznali, se hitro spreminja. Tradicionalni modeli varčevanja in ustvarjanja prihodka niso več edina možnost. Svet digitalnih priložnosti nam odpira nova preprosta področja, ki zahtevajo drugačno razumevanje denarja in naložb. Žan Nekrep v tem prostoru deluje kot nekdo, ki kompleksne teme približa na razumljiv način ter odpira pogled na priložnosti, ki so bile več let razumljive in dosegljive predvsem izkušenim vlagateljem.

Ali boste še naprej opazovali, kako drugi bogatijo, ali boste končno vi tisti, ki bo držal volan v svojih rokah?

Pravno obvestilo: vse nasvete glede kriptovalut, ki jih boste slišali, sprejmete na lastno odgovornost. Žan Nekrep ni finančni svetovalec. Gre le za njegova osebna priporočila, ki jih on uporablja v praksi. Nakupi kriptovalut predstavljajo tveganje in lahko veliko zaslužite ali izgubite, sploh če nimate na tem področju še nobenega znanja. Ta članek je zgolj informativne narave.

Naročnik oglasnega sporočila je Žan Nekrep Consulting.