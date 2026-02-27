Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Petek,
27. 2. 2026,
8.10

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Mačke bi lahko pomagale zdraviti človeškega raka

Znanstveniki so pri analizi DNK tumorjev pri skoraj 500 domačih mačkah odkrili presenetljive podobnosti s človeškimi oblikami bolezni, kar bi lahko pomagalo najti nove načine zdravljenja raka pri obeh vrstah.

Rak je eden glavnih vzrokov bolezni in smrti pri mačkah, vendar je o tem, kako se razvije, znanega zelo malo. Znanstveniki pa so zdaj s pomočjo prvega podrobnega genetskega zemljevida raka pri domačih mačkah odkrili ključne genetske mutacije.

"Genetika raka pri mačkah je bila do zdaj popolna črna skrinjica, in bolj, ko lahko razumemo raka pri katerikoli vrsti, bolj bo to koristilo vsem," je ob tem povedala vodilna raziskovalka Louise Van der Wayden.

Mačka lahko pomaga razumeti določene vrste raka dojk

Mednarodna ekipa pod vodstvom inštituta Wellcome Sanger Institute v Cambridgeu je preučila približno tisoč genov, povezanih s 13 vrstami raka pri mačkah. Ugotovili so, da se številni geni, ki spodbujajo razvoj raka pri mačkah, pojavljajo tudi pri ljudeh, kar nakazuje, da si obe vrsti delita ključne biološke procese, ki omogočajo rast in širjenje tumorjev.

Znanstveniki pravijo, da bi lahko domača mačka pomagala razumeti določene vrste raka dojk, na primer trojno negativni rak dojk (najbolj agresiven in najbolj zahteven, hitro rastoči rak, za katerega obstaja večja verjetnost, da se bo ponovil). V to skupino spada približno 15 od 100 primerov raka dojk.

Mačke razvijejo ta podtip pogosteje kot ljudje, kar znanstvenikom omogoča dostop do vzorcev in ponuja namige za razvoj novih zdravil, ki bi lahko pomagala pri zdravljenju.

Ker si delimo življenje, lahko nosijo veliko odgovorov

Do zdaj so se znanstveniki bolj kot mačkam posvečali preučevanju psov, saj so bile raziskave pri psih precej obsežne, mačke pa so večinoma ostale neraziskane.

A znanstveniki pravijo, da bi lahko obe domači živali ponudili namige o okoljskih dejavnikih, ki sodelujejo pri nastanku nekaterih vrst raka. Z nami si namreč delijo isti življenjski prostor, kar pomeni, da so izpostavljene istim okoljskim vplivom kot mi.

"To nam lahko pomaga bolje razumeti, zakaj se rak razvije pri mačkah in ljudeh, kako svet okoli nas vpliva na tveganje za raka, in morda najti nove načine za njegovo preprečevanje in zdravljenje," je povedal profesor Geoffrey Wood z Ontario Veterinary College v Canada.

Raziskava je objavljena v znanstveni reviji Science.

