Torek, 24. 3. 2026, 13.35

56 minut

Umrla strokovnjakinja iz šova Poroka na prvi pogled

Mel Schilling | Mel Schilling (1972–2026) | Foto Profimedia

Mel Schilling (1972–2026)

Foto: Profimedia

Pri le 54 letih je umrla strokovnjakinja za partnerske odnose, ki so jo gledalci spoznali v avstralski različici šova Poroka na prvi pogled.

Avstralska strokovnjakinja za partnerske odnose Mel Schilling je pri 54 letih umrla za rakom, je prek družbenih omrežij sporočil njen mož. "Poslovila se je mirno, obkrožena z ljubeznijo," je zapisal, "za večino vas je bila matriarhinja Poroke na prvi pogled in kraljica resničnostne televizije. Za naju s hčerko je bila izredna mama, vzornica in sorodna duša."

"Življenje je bežno in krhko, jutrišnji dan ni nikomur obljubljen," je ob slovesu še zapisal njen mož, "v njeno čast živite polno, ljubite svoje bližnje in naj vas malenkosti ne spravljajo v slabo voljo."

Mel Schilling se je leta 2016 kot strokovnjakinja pridružila avstralski različici resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, ki ga je pri nas predvajal Planet TV, leta 2023 pa je dobila diagnozo raka na debelem črevesu. Bolezen se je hitro širila in pred slabima dvema tednoma je prek Instagrama sporočila, da ne ve, koliko časa ji je še ostalo.

Trendi Strokovnjakinja za partnerske odnose Mel Schilling sporočila, da se ji je rak razširil
