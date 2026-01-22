V slovenskem štabu pred svetovnim prvenstvom v poletih v Oberstdorfu ne skrivajo visokih pričakovanj. Pomočnik trenerja Roberta Hrgote, Miran Zupančič, verjame, da so Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek sposobni vrhunskega izkupička – a hkrati poudari, da ostaja v ospredju osredotočenost na delo na letalnici. Posebej zanimiv je njegov vpogled v zakulisje opreme, čipiranja, ki bo spet v Oberstdorfu, in meritev, kjer Slovenci letos ne želijo več presenečenj.

Pred vrati je svetovno prvenstvo v poletih, na katerem ima slovenska reprezentanca visoke cilje. Dosežki naših orlov, ki so po duši letalci, prinašajo dodaten optimizem pred Oberstdorfom. Kakšna so vaša pričakovanja?

Vemo, da so naši fantje, sploh Domen (Domen Prevc, op. a.), Timi (Timi Zajc, op. a.) in Anže (Anže Lanišek, op. a.), zelo dobri letalci. Pričakovanja so visoka, ampak na mestu bo treba delati: biti osredotočeni na tehniko skoka. Potem pa, kar bo prineslo, bo prineslo. Verjamem, da so fantje sposobni doseči vrhunski rezultat.

V kakšni meri je dobrodošlo, da skakalci prihajajo na letalnico, ki jim leži? Tudi s psihološkega vidika namreč. Vendarle so Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek na Letalnici Heini Klopfer že blesteli.

V preteklosti so na tej skakalnici oziroma letalnici dosegali lepe dolžine in dobre rezultate – lani recimo Timi in Domen, pa tudi Anže. Seveda je lažje, ko veš, da si domač na skakalnici, tudi če je prizorišče v Nemčiji. Sploh pa je pomembno, da trenutno skačejo na visokem nivoju in samozavestno.

Timi Zajc se odlično počuti na letalnici v Oberstdorfu. Foto: Guliverimage

Domen Prevc je številka 1 v tej zimi, letalnica zelo leži Timiju Zajcu, ki je že večkrat zmagoval na njej. Tudi Lanišek se je, kot ste tudi sami dejali, izkazal. Slovenija ima torej veliko adutov.

Zagotovo. Domen je v res vrhunski formi – tudi z manjšimi napakami lahko posega po zmagah. Timi … videli smo, kaj se je dogajalo na novoletni turneji. Zelo dobro je začel.

Škoda za tiste diskvalifikacije, ampak mislim, da je tudi na torkovem treningu v Kranju kazal vrhunske skoke. Oberstdorf mu leži in zna zelo dobro oddelati svoje stvari – tako, kot želi.

Lanišek je zmagal v Zakopanah in še prej bil dvakrat na vrhu v sezoni. Če naredi prave skoke, mislim, da lahko leti zelo daleč.

Kako, da ste se po dolgi poti iz Japonske in časovni razliki odločili za torkov trening? Mar ni bila pot naporna?

Nekateri tekmovalci imajo nova čipiranja skakalnih dresov in pametno je bilo, da smo protestirali. Ne glede na to, da smo v ponedeljek okoli poldneva prileteli v Ljubljano, so se fantje spočili, pa šli dan pozneje v špuro. Ta ritem tekem jih ohranja v fokusu in ne vpliva veliko nanje.

Tudi Anže Lanišek se znajde na letalnici. Izpustil je Saporo in se pripravljal doma. Foto: Guliverimage

So kakšne bojazni pred novimi diskvalifikacijami pri dresih in čipiranju, glede na to, kako je letos vse potekalo in so bile v naših vrstah že diskvalifikacije?

Naša tehnična ekipa za opremo dela na zelo visoki ravni. Ne vidim problemov. Iz preteklih napak smo se nekaj naučili. Mislim, da ni bojazni.

Ali je kaj drugače pri sami preventivi, kar se skakalnih dresov tiče? Več merite na prizoriščih ali se morda poslužujete kakšne druge metode?

Letošnjo sezono je predvsem drugačen način merjenja. Postopke delamo že doma v Kranju, recimo v šivalnici, potem še na terenu. Pred tekmovanjem se pregleda odrez, preveri prepustnost, dolžino, obseg, na dan tekmovanja pa pri vsakem skoku še prepustnost. Tako smo ves čas na tekočem in nadzorujemo stvari.

Kako pa gledate na Domna Prevca v tej sezoni, v kateri piše posebno zgodbo. Vaše reakcije na trenerski tribuni so dober pokazatelj, da vas pozitivno preseneti.

Domen zelo velikokrat preseneti – tudi na treningih ali pripravah. Včasih ne veš, kaj pričakovati, ampak kar se tiče konstante ... letos ima zelo konstantne skoke na visokem nivoju. Seveda se najde kakšen slabši skok. Na novoletni turneji je v tistih desetih dneh veliko na plečih. Oddelal je na vrhunski ravni in dobil zlatega orla. Sledile so Zakopane, kjer se ni najbolje ujel s skakalnico in so bile manjše napake. Ampak zdaj je bil v Saporu spet tam, kjer spada.

Na Japonskem smo videli na zadnji tekmi pri drugem skoku, kako je zaplesal pri odskoku z mize, a kljub vsemu skočil do zmage. Ko si v formi, je lažje.

Ja, zagotovo. Vemo, da je v vrhunski formi, v zraku je najboljši. Tudi če so manjše napake, zna opraviti skok in poleteti oziroma skočiti do najboljših daljav.

V Oberstdorfu bodo na novo čipirali drese. V slovenskem taboru izpostavljajo, da imajo vse pod nadzorom. Foto: Guliverimage

Kje sami vidite, da je Domen naredil tisti klik oziroma napredek, da je zdaj tam, kjer je? Na vrhu torej.

Rekel bi, da je bil velik preobrat lani na novoletni turneji in po njej – v Innsbrucku in Bischofshofnu. Potem pa je bila velika potrditev tudi na svetovnem prvenstvu, ko je na veliki skakalnici prišel do zlatega odličja.

Za konec povejte še o ciljih, ki jih ima strokovni štab zapisane za svetovno prvenstvo v poletih.

O ciljih nerad govorim, ampak … pričakovanja so: medalja. Medalja posamično in ekipno. Na papirju spadamo v najožji krog favoritov – sploh ti trije, četrtega člana bomo še določili. Ne smemo si zatiskati oči. Če delamo tako, kot znamo, potem tudi pride rezultat.

Verjetno pa z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto ne bosta imela nič proti, da bi se vsi trije najbolj razpoloženi slovenski orli "stepli" za zlato medaljo ali kakšno manj žlahtnega sijaja. Vendarle so trije aduti za vsako odličje.

Z velikim veseljem bi sprejeli, da so vsi naši v vrhu, ne glede na vrstni red. Ključno je, da moramo na terenu opraviti svoj del posla in dati rezultatske cilje na stran. Naš cilj mora biti osredotočenost in biti v tekmovalnem ritmu. Dobrodošlo je, da je pred nami letalnica, ki se je skakalec vedno loti preudarno in ne gre na glavo.