Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
22. 1. 2026,
9.36

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
skoki smučarski skoki Noriaki Kasai

Četrtek, 22. 1. 2026, 9.36

21 minut

Ko leta niso ovira: Noriaki Kasai cilja na olimpijske igre pri 57 letih

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Noriaki Kasai | 53-letni Noriaki Kasai še ne razmišlja o slovesu od smučarskih skokov. | Foto Guliverimage

53-letni Noriaki Kasai še ne razmišlja o slovesu od smučarskih skokov.

Foto: Guliverimage

Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai očitno še ni rekel zadnje besede. Čeprav si ni zagotovil nastopa na letošnjih olimpijskih igrah, je priljubljeni 53-letnik napovedal, da bo kariero nadaljeval in da celo razmišlja o tem, da bi si poskušal izboriti nastop na zimskih olimpijskih igrah 2030, ko bo star 57 let.

Noriaki Kasai si je nastop na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini skušal zagotoviti na tekmah v Saporu, kjer je nastopil v okviru nacionalne kvote, a mu to ni uspelo. Ker se mu na nobeni od dveh tekem ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije, se je moral sprijazniti s tem, da mu letošnje igre pod petimi krogi preprosto niso usojene.

Noriaki Kasai Planica 2024 | Foto: www.alesfevzer.com Foto: www.alesfevzer.com

Legendarni tekmovalec po tekmi ni skrival razočaranja, a je kljub temu ohranil optimizem. "Globoko v sebi sem čutil, da morda ne bo šlo. Vedel sem, da moja forma ni popolna, a sem vseeno upal, da jo lahko še nekoliko izboljšam," je po poročanju spletnega portala Skijumping.pl priznal Kasai.

Ste vedeli, da je Kasai na Japonskem celo bolj priljubljen kot Kobajaši? Več si lahko preberete na spodnji povezavi.
Domen Prevc
Sportal Zlati orel odpihnil meglo: Domen Prevc v Oberstdorf z opomnikom

"Ljudem želim dajati energijo in pogum"

Čeprav so sanje o nastopu na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini splavale po vodi, pa Japonec nima namena končati kariere. "Če lahko ohranim dobro formo, morda celo dosežem svojo najboljšo, se resno sprašujem, kako daleč lahko še grem," je poudaril. "Ljudem želim še naprej dajati energijo in pogum. Če to pri teh letih še zmorem, bom nadaljeval."

Kasai je odkrito povedal, da želi nastopiti na zimskih olimpijskih igrah leta 2030, ki bodo potekale v francoskih Alpah. "Seveda si želim ciljati nanje. Rad bi videl, koliko lahko še napredujem. Tekmovati na olimpijskih igrah pri 57 letih bi bilo neverjetno," je dodal.

Kasai se zgleduje po 58-letnem nogometašu Kazujošiju Miuri. | Foto: Reuters Kasai se zgleduje po 58-letnem nogometašu Kazujošiju Miuri. Foto: Reuters

Med drugim ga navdihuje Kazujoši Miura, 58-letni nogometaš, ki še vedno igra v japonskih ligah. "Ker kralj Kazu še vedno igra in se bori, želim tudi sam slediti tej poti," je pripomnil Kasai.

Kasai se je že zdaj, tudi brez nastopa na devetih olimpijskih igrah, zapisal v zgodovino smučarskih skokov. Pohvali se lahko s sedmimi Guinnessovimi rekordi, 579 posamičnimi nastopi v svetovnem pokalu, olimpijskimi medaljami in točkami svetovnega pokala, osvojenimi po 50. letu starosti. To je dosežek, ki ga najbrž ne bo presegel nihče.

Letošnje zimske olimpijske igre v smučarskih skokih prinašajo spremembe: moški ne bodo več imeli ekipne tekme, saj jo bo zamenjala superekipna tekma v parih, posledično pa je spremenjeno tudi število tekmovalcev. Polno kvoto štirih skakalcev imajo zgolj Avstrijci in Nemci, medtem ko so Slovenci in še kar nekaj najmočnejših nacij v tem športu pri treh kvotah.

Slovensko ekipo bodo zastopali Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc (pri dekletih Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič), japonsko pa Rjoju Kobajaši, Ren Nikaido in Naoki Nakamura. 

Preberite še:

Domen Prevc
Sportal Čipiranje dresov spet v Oberstdorfu: Slovenci nočejo presenečenj
Domen Prevc
Sportal Koliko slovenskih skakalcev bomo spremljali na OI?
Peter Prevc Domen Prevc
Sportal Petrov rekord ogrožen: Domen lovi 2.303, Nika spreminja pravila v družini
Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Pri Fisu ne skrivajo navdušenja nad družino Prevc
Halvor Egner Granerud
Sportal Halvorju Egnerju Granerudu ni uspelo zagotoviti četrtega mesta Norvežanom. Bo ostal brez OI?
skoki smučarski skoki Noriaki Kasai
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.