Urška Hrovat je leta 1994 na Zlati lisici slavila svojo prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

… leta 1994 je nekdanja slovenska alpska smučarka Urška Hrovat razveselila gledalce na Zlati lisici, kjer je v slalomu prišla do prve zmage v svetovnem pokalu.

Hrovatova je pri 19 letih ugnala vso konkurenco, vključno s Švicarko Vreni Schneider, ki je za Slovenko zaostala za 29 stotink sekunde. Na tretjem mestu je slalomsko preizkušnjo končala Norvežanka Marianne Kjoerstad.

Po mariborskem zmagoslavju je Hrovatova v svetovnem pokalu zmagala še štirikrat, vselej v slalomu. Na zmagovalni oder svetovnega pokala pa se je povzpela 15-krat, na svetovnih prvenstvih pa je osvojila bron v Sierra Nevadi leta 1996.

Leta 2005 je za novo žensko zmago v Mariboru poskrbela najboljša slovenska smučarka vseh časov Tina Maze.

Črnjanka je veleslalom za 41. Zlato lisico odprla s številko ena in postavila najboljši čas prve vožnje. Tudi v drugo je bila na Pohorju nepremagljiva in s prvim časom druge vožnje slavila četrto zmago v svetovnem pokalu. Mazejeva je za 22 stotink prehitela Italijanko Karen Putzer, na tretjem mestu je s skoraj sekundo zaostanka pristala Nemka Martina Ertl.

Zgodilo se je še …

Leta 1911 so odigrali prvo tekmo na štadionu Sampdorie Stadio Comunale Luigi Ferraris, in sicer sta se pomerila Genoa in Inter, tekmo pa si je ogledalo 20 tisoč navijačev.

Leta 1927 je BBC prvič po radiu predvajal komentar nogometne tekme, v kateri sta se na londonskem stadionu Highbury domači Arsenal in Sheffield United razšla z neodločenim izidom 1:1

Leta 1973 je George Foreman je z nokavtom premagal Joeja Frazierja in postal svetovni prvak v težki kategoriji

Leta 1988 je nekdanji boksar Mike Tyson v boj za naslov v težki kategoriji v četrti rundi s tehničnim nokavtom premagal Larryja Holmesa.

Leta 1998 si je hokejski klub iz Minnesota nadel vzdevek Wild.

Leta 2006 je nekdanji košarkar Los Angeles Lakers Kobe Bryant na tekmi s Toronto Raptors dosegel 81 točk. Več točk od njega je na eni tekmi lige NBA zmogel le Wilt Chamberlain, ki je leta 1962 vknjižil kar 100 točk.

Leta 2007 je nemški nogometni branilec Jens Nowotny sporočil, da končuje športno pot. Kariero je začel pri Karlsruherju, bil deset let član Bayerja Leverkusna, nazadnje pa igral za zagrebški Dinamo. Zbral je 48 tekem v dresu Nemčije in zabil en gol.

Leta 2011 je deskar Rok Marguč na svetovnem prvenstvu v La Molini osvojil še drugo kolajno. Po srebru v paralelnem veleslalomu je v paralelnem slalomu osvojil bron.

Leta 2011 so se na domači tekmi v Ljubnem ob Savinji slovenske smučarske skakalke Eva Logar, Maja Vtič, Anja Tepeš in Špela Rogelj na tekmi celinskega pokala zvrstile od drugega do petega mesta. Zmagala je Avstrijka Daniela Iraschko.

Leta 2015 je deskar Rok Marguč na svetovnem prvenstvu v Lachtalu v Avstriji v paralelnem slalomu osvojil bron.

Rodili so se …

1907 – pokojni angleški nogometaš Dixie Dean

1916 – pokojni kanadski hokejist in trener Bill Durnan

1918 – pokojni kanadski hokejist in trener Elmer Lach

1920 – pokojni angleški nogometaš Alf Ramsey

1938 – nekdanji brazilski nogometaš Altair Gomes de Figueiredo

1939 – pokojni kanadski hokejist J. C. Tremblay

1942 – nekdanji grški nogometaš Mimis Domazos

1946 – kanadski hokejist Serge Savard

1951 – pokojni slovaški umetnostni drsalec Ondrej Nepela

1957 – nekdanji kanadski hokejist Mike Bossy

1958 – nekdanji grški nogometaš Nikos Anastopoulos

1961 – nekdanji ameriški košarkar Quintin Dailey

1964 – nekdanji hrvaški košarkar Stojko Vranković

1968 – nekdanji francoski nogometaš Frank Leboeuf

1968 – nekdanji kolumbijski nogometaš Mauricio Serna

1970 – nekdanji španski kolesar Abraham Olano

1973 – nekdanji brazilski nogometaš Rogério Ceni

1975 – nekdanji češki hokejist David Výborný

1977 – japonski nogometaš Hidetoshi Nakata

1982 – argentinski nogometaš Fabricio Coloccini

1984 – nekdanji ameriški košarkar Leon Powe

1987 – norveška smučarka tekačica Astrid Jacobsen

1987 – irski nogometaš Shane Long

1990 – francoska teniška igralka Alizé Cornet