Prva brazilska zmaga v alpskem smučanju! Finci slavijio novega junaka.

Zmagovalec uvodnega moškega slaloma v sezoni 2025/26 je Lucas Pinheiro Braathen, ki je tako poskrbel za zgodovinski dosežek in prvo brazilsko zmago v tem športu. Svojega junaka so v Leviju na Finskem slavili tudi domači navijači, na tretje mesto se je namreč prebil 22-letni domačin Eduard Hallberg, drugo mesto pa je zasedel francoski slalomski mojster Clement Noel. Slovencev ni bilo na štartu.

Braathen je Braziliji priboril prvo zmago v alpskem smučanju sploh, danes je bil v Leviju vodilni že po prvi vožnji, v drugi pa je kljub nekaj napakam na progi uspel zadržati 31 stotink prednosti pred Francozom Clementom Noelom, ki je bil drugi že v prvi vožnji. Braathen je nekdanji norveški reprezentant, ki pa od leta 2024 nastopa za domovino svoje mame.

Domače navijače je razveselil 22-letni up Eduard Hallberg, ki se je na oder za zmagovalce prebil s petega mesta po prvi vožnji. Finci na stopničkah v svetovnem pokalu alpskega smučanja svojega predstavnika niso imeli vse odkar se je leta 2011 upokojil Kalle Palander.

Eduard Hallberg je navdušil finske navijače. Foto: Guliverimage

Mali kristalni globus zmagovalca slalomskega seštevka svetovnega pokala brani Norvežan Henrik Kristoffersen, ki pa je danes nekoliko razočaral s 13. mestom, najboljši norveški predstavnik je bil Timon Haugan na petem mestu, a si je tudi ta bržčas obetal več, po prvi vožnji je bil namreč tretji.

Pravega veselja ne bo niti v avstrijskem taboru, njihovi trije najboljši predstavniki, Michael Matt, Fabio Gstrein in Manuel Feller so se namreč zvrstili od devetega do 11. mesta.

Slovenci pa svojega predstavnika na tekmi sploh nismo imeli, lani je slalomski voz še vlekel Tijan Marovt, ki pa pravih uspehov ni imel in se je februarja letos tekmovalno upokojil.

Naslednji moški slalom bo na sporedu že naslednjo soboto v Gurglu v Avstriji.