Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., S. K.

Nedelja,
16. 11. 2025,
13.55

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,37

Natisni članek

Natisni članek
Henrik Kristoffersen Levi slalom alpsko smučanje

Nedelja, 16. 11. 2025, 13.55

5 minut

Alpsko smučanje, slalom, Levi (M)

Prva brazilska zmaga v alpskem smučanju! Finci slavijio novega junaka.

Avtorji:
B. B., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,37
Lucas Pinheiro Braathen | Lucas Pinheiro Braathen je poskrbel za zgodovinsko prvo brazilsko zmago v alpskem smučanju. | Foto Guliverimage

Lucas Pinheiro Braathen je poskrbel za zgodovinsko prvo brazilsko zmago v alpskem smučanju.

Foto: Guliverimage

Zmagovalec uvodnega moškega slaloma v sezoni 2025/26 je Lucas Pinheiro Braathen, ki je tako poskrbel za zgodovinski dosežek in prvo brazilsko zmago v tem športu. Svojega junaka so v Leviju na Finskem slavili tudi domači navijači, na tretje mesto se je namreč prebil 22-letni domačin Eduard Hallberg, drugo mesto pa je zasedel francoski slalomski mojster Clement Noel. Slovencev ni bilo na štartu.

Mikaela Shiffrin
Sportal Mikaela Shiffrin razred zase, zelo dobra tudi Dvornik

Braathen je Braziliji priboril prvo zmago v alpskem smučanju sploh, danes je bil v Leviju vodilni že po prvi vožnji, v drugi pa je kljub nekaj napakam na progi uspel zadržati 31 stotink prednosti pred Francozom Clementom Noelom, ki je bil drugi že v prvi vožnji. Braathen je nekdanji norveški reprezentant, ki pa od leta 2024 nastopa za domovino svoje mame.

Domače navijače je razveselil 22-letni up Eduard Hallberg, ki se je na oder za zmagovalce prebil s petega mesta po prvi vožnji. Finci na stopničkah v svetovnem pokalu alpskega smučanja svojega predstavnika niso imeli vse odkar se je leta 2011 upokojil Kalle Palander.

Eduard Hallberg je navdušil finske navijače. | Foto: Guliverimage Eduard Hallberg je navdušil finske navijače. Foto: Guliverimage

Mali kristalni globus zmagovalca slalomskega seštevka svetovnega pokala brani Norvežan Henrik Kristoffersen, ki pa je danes nekoliko razočaral s 13. mestom, najboljši norveški predstavnik je bil Timon Haugan na petem mestu, a si je tudi ta bržčas obetal več, po prvi vožnji je bil namreč tretji.

Pravega veselja ne bo niti v avstrijskem taboru, njihovi trije najboljši predstavniki, Michael Matt, Fabio Gstrein in Manuel Feller so se namreč zvrstili od devetega do 11. mesta.

Slovenci pa svojega predstavnika na tekmi sploh nismo imeli, lani je slalomski voz še vlekel Tijan Marovt, ki pa pravih uspehov ni imel in se je februarja letos tekmovalno upokojil.

Naslednji moški slalom  bo na sporedu že naslednjo soboto v Gurglu v Avstriji.   

Levi, slalom, izidi:

1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:50,72       54,13 56,59
2. Clement Noel (Fra)            1:51,03 +0,31 54,54 56,49
3. Eduard Hallberg (Fin)         1:51,29 +0,57 55,03 56,26
4. Laurie Taylor (VBr)           1:51,33 +0,61 55,60 55,73
5. Timon Haugan (Nor)            1:51,49 +0,77 54,62 56,87
6. Paco Rassat (Fra)             1:51,76 +1,04 55,51 56,25
7. David Ryding (VBr)            1:51,88 +1,16 55,50 56,38
8. Steven Amiez (Fra)            1:51,98 +1,26 55,34 56,64
9. Michael Matt (Avt)            1:52,03 +1,31 55,61 56,42
10. Fabio Gstrein (Avt)           1:52,04 +1,32 55,18 56,86
...

Svetovni pokal, skupni vrstni red (2):

1. Marco Odermatt (Švi)          100 točk
. Lucas Braathen (Bra)          100
3. Marco Schwarz (Avt)            92
4. Clement Noel (Fra)             80
5. Timon Haugan (Nor)             67
6. Atle Lie McGrath (Nor)         60
. Eduard Hallberg (Fin)          60
8. Henrik Kristoffersen (Nor)     56
9. Stefan Brennsteiner (Avt)      50
. Laurie Taylor (VBr)            50
...
18. Žan Kranjec (Slo)              29

Marcel Hirscher
Sportal Marcel Hirscher znova prestavil vrnitev
smukaška ekipa
Sportal Slovenski smukači so dobili najboljšega trenerja
Henrik Kristoffersen Levi slalom alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.