Smučarski zvezdnik Marcel Hirscher, ki si je decembra lani strgal križne vezi, je vrnitev na tekme sprva načrtoval na uvodnem oktobrskem veleslalomu sezone na ledeniku Rettenbach, a še ni bil pripravljen na napore, ki jih prinaša svetovni pokal. Takrat je vrnitev preložil na sredino novembra, a tudi za slalom v Leviju še ne bo nared.

Vrnitev Marcela Hirscherja, ki po novem tekmuje za Nizozemsko, je znova prestavljena, poroča Salzburger Nachrichten. Osemkratni zmagovalec svetovnega pokala v smučanju, ki okreva po natrgani križni vezi, si je sprva želel vrniti na tekmo v Söldnu, a je moral načrt spremeniti.

Kot nov datum vrnitve je takrat podčrtal 16. november, ko bo Levi gostil slalom, a tudi ta načrt se mu ni izšel. Po pisanju avstrijskih medijev je Hirscher, ki je po poškodbi prve zavoje na snegu opravil v začetku septembra, zaradi večtedenske bolezni v zadnjem času izpustil zajetno količino treningov.

Foto: Guliverimage

"Gre zgolj za stvar občutka. Marcel ni opravil nobenega poletnega treninga. Videti mora, kako bo prišel do potrebne kilometrine. Na snegu je bil le delček časa, ki so ga preživeli drugi. In še to je bil na snegu po poškodbi," je povedal vir iz Hirscherjeve ekipe.

Nekateri smučarji imajo za seboj že skoraj 60 dni na snegu, Hirscher pa največ deset, pri čemer je treba upoštevati oteževalno okoliščino, da se vrača po poškodbi.

Ob tem so dodali, da je dobra novica, da se njegovo koleno še vedno odlično drži.