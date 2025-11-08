Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
8. 11. 2025,
13.40

alpsko smučanje Žan Kranjec Levi Ana Bucik Jogan Neja Dvornik Lila Lapanja Andreja Slokar slalom

Sobota, 8. 11. 2025, 13.40

43 minut

Levi, svetovni pokal v alpskem smučanju, slalom

Na Finsko ob odsotnosti poškodovane Slokar, Dvornik, Bucik Jogan in Lapanja

STA

Ana Bucik Jogan Kranjska gora 2025 | Ana Bucik Jogan bo čez teden dni ena od treh slovenskihi smučarka na startu slaloma v Leviju na Finskem.

Ana Bucik Jogan bo čez teden dni ena od treh slovenskihi smučarka na startu slaloma v Leviju na Finskem.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Po hudi poškodbi najboljše slovenske slalomistke Andreje Slokar bodo na prvem slalomu sezone svetovnega pokala alpskih smučark prihodnjo soboto v Leviju na Finskem nastopile tri Slovenke. Slovenijo bodo zastopale Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in Lila Lapanja.

Andreja Slokar
Sportal Šok! Huda poškodba Andreji Slokar uničila olimpijske sanje!

Slovenija na moškem slalomu 16. novembra ne bo imela predstavnika. Možni kandidat Miha Oserban je na lestvici mednarodne smučarske zveze Fis trenutno na 179. mestu. Pravilo določa, da imajo pravico nastopa na tujih tekmah svetovnega pokala tekmovalci, ki so na tej lestvici med najboljših 150 v disciplini, zato Oserban še ne more nastopiti, je poudaril Štefan Hadalin, tiskovni predstavnik panoge pri Smučarski zvezi Slovenije.

Andreja Slokar, ki si je v četrtek na treningu poškodovala križne vezi v desnem kolenu, je imela največja pričakovanja od slovenske ekipe v specialnem slalomu. Ajdovka je bila v minuli sezoni z 260 točkami najboljša Slovenka v slalomu. Na črni progi v Leviju bi nastopila v prvi jakostni skupini, dodaten zagon pa je dobila tudi z odličnim finišem prejšnje sezone. V Sun Valleyju je s tretjim mestom na finalnem slalomu poskrbela za sploh edine stopničke ženske ekipe minulo zimo.

Lani je še osmič na ženskem slalomu v Leviju slavila Američanka Mikaela Shiffrin. Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik na 15. mestu, Ana Bucik Jogan je dosegla 22. mesto, Slokar pa je po napaki odstopila v drugi vožnji. Nastopili sta tudi Lila Lapanja in Nika Tomšič, ki pa se nista uvrstili v finale najboljše trideseterice.

Žan Kranjec, ki je sezono odprl v Söldnu z devetim mestom na veleslalomu, se bo o nastopu na slalomu odločal na podlagi zbranih točk za svetovni pokal, od katerih bo odvisna tudi startna številka, torej ali bo v prvi vožnji slaloma lahko nastopil tik za prvo trideseterico.

alpsko smučanje Žan Kranjec Levi Ana Bucik Jogan Neja Dvornik Lila Lapanja Andreja Slokar slalom
