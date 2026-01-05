"Toliko me je prizadelo, da sem bila na tem, da se ne bom operirala"

"Mislim, da je bila to ena večjih klofut, ki sem jih doživela v svoji karieri. Toliko me je prizadela, da sem bila na tem, da se ne bom niti operirala, da si ne bom niti dala priložnosti, da se vrnem na sneg," nam je zelo odkrito o težkih dneh po drugi poškodbi kolenskih vezi razlagala 28-letna Andreja Slokar. "Tako da sem zelo hvaležna svoji ekipi, svoji družini, da so takrat uporabili razum, ker jaz ga nisem bila sposobna." Okrevanje dva meseca po poškodbi poteka dobro, ob koncu aprila bi se rada vrnila na sneg.

Andreja Slokar pove o dnevih v času okrevanja po poškodbi kolenskih vezi. A ker ima smučarka iz Ajdovščine alpsko smučanje tako zelo rada, si je v živo ogledala tekmi svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Njen prepoznavni nasmeh ni manjkal, a nam je priznala, da ji je bilo zelo težko. Da je nasmeh lahko varljiv. V prejšnji sezoni je bila 12. v slalomskem seštevku, na zadnjem slalomu se je po treh letih vrnila na zmagovalni oder. Marca 2022 je zmagala v Courchevelu, a si nato prvič poškodovala koleno. Tik pred začetkom te tekmovalne zime si je vezi strgala še v drugem.

Številni športniki ob težkih poškodbah, ko ne morejo tekmovati, tekem sploh ne spremljajo, vi ste prišli pa kar v živo na tekmo v Kranjsko Goro?

V načrtu sem imela, da si bom ogledala samo slalom, potem sem pa v petek tuhtala, da to je moj svet, da to delam že celo življenje in ne vem, zakaj bi se tega izogibala. Ker sem tudi rada v tem svetu, rada gledam smučanje, rada smučam. Tako da sem z velikim veseljem tu. Sicer bi bila raje na startu. A bližje kot pod progo zdaj ne morem biti.

Z navdušenjem gleda Mikaelo Shiffrin. Glede nato, kako se je končala prejšnja sezona, bi ji bila morda prav Andreja Slokar kos. Foto: Reuters In kako je, ko po televiziji in v živo gledate Mikaelo Shiffrin, serijsko zmagovalko?

Moram reči, da jo je v velik užitek gledati. Pred nekaj leti je že bila tako suverena, da ji ni nobena prišla niti blizu. Res se smuča tako suvereno, res je lepo gledati njeno smučanje.

Kaj pa Lindsey Vonn?

Vsaka čast. Vsaka čast! Sem imela fizioterapijo tisti dan, ko je zmagala v St. Moritzu. Sva imela s fizioterapevtom prižgan računalnik in sva gledala. Sem dobila kar kurjo polt. Mislim res kapo dol. Res vsaka čast.

Kako ste vi, kako napreduje rehabilitacija?

Počutim se v redu. Ampak se počutim v redu za normalno življenje, ne pa za športno življenje. Za športno bom morala še malo počakati, saj kaj dosti še ne morem delati. Zdaj se učim počepe. Delam počepe. Malo delam tudi že z utežmi, a z zelo majhnimi obremenitvami. Tukaj se pa konča. Česa več ne morem delati.

Kaj vas čaka v naslednjih tednih? Tudi toplice?

Toplic nimam v načrtu, imam pa v načrtu, da se bom šla v Italijo pokazat še k nekomu. Več ali manj pa delamo fizioterapijo doma, ker sem fizioterapijo delala že pred tremi leti z istim fizioterapevtom. Tako že približno vemo, kako in kaj. Gremo korak za korakom.

Na zadnjem slalomu prejšnje sezone je bila tretja. Foto: Guliverimage Pred tremi leti ste že imeli poškodovane vezi. Ta je poškodba zdaj lažje narave?

Poškodba je bila popolnoma enaka, samo način, kako se je zgodilo, je bil drugačen. Se je pa zgodilo na drugi nogi. Ne morem se odločiti, ali je to dobra ali slaba stvar. Zdaj imam obe koleni z novo križno vezjo. Je drugačen občutek v kolenu. Sem mislila, da bom vedela, kako bom čutila, da bo kot pri prvi poškodbi. A je popolnoma drugačen občutek v kolenu in noga se odziva popolnoma drugače. Po eni strani mi je vse novo.

Zadnji slalom prejšnje sezone ste končali na tretjem mestu, bili na novinarski konferenci pred poletnimi pripravami samozavestni. Nato pa poškodba tik pred sezono. Kako težko se je bilo z njo soočiti?

Mislim, da je bila to ena večjih klofut, ki sem jih doživela v svoji karieri. Toliko me je prizadela, da sem bila na tem, da se ne bom niti operirala, da si ne bom niti dala priložnosti, da se vrnem na sneg. Tako da sem zelo hvaležna svoji ekipi, svoji družini, da so takrat uporabili razum, ker jaz ga nisem bila sposobna. Saj vem, da je videti, da se vedno smejem in da je videti, da je vse v redu, a ne doživljam tega tako z lahkoto, kot mogoče to deluje na prvo žogo.

Podpora ekipe, družine in navijačev ji je zelo pomagala. Foto: Filip Barbalič In kar je najtežje: to se vam je že zgodilo.

Bila sem dobra in sem se poškodovala. In potem sem se vrnila in sem končno spet prišla na stopničke. In sem se spet poškodovala. Dvakrat se je zgodilo enako. Zato je bila ta poškodba en tak velik udarec. Se mi zdi, da si ne pustim nikoli prav zadihati. Me je tako prizadelo, da res … Ne najdem besed.

Imate kakšno časovnico, kdaj bi lahko spet stopili na sneg?

Zelo si želim, da bi se vrnila konec aprila ali na začetku maja. Nočem iti prvič smučat na ledenik, rada bi šla najprej na sneg. Nočem pa delati točnih načrtov. Ne moreš ničesar predvideti. Če mi zateče koleno, pač ne bom šla smučat. Bomo dali času čas in bomo videli. Srečo imam, ker se mi toliko ne mudi. Prva tekma bo šele konec oktobra.

Poškodb je v tej sezoni res veliko. Če pogledamo samo slovensko ekipo, ste odpadli že štirje smučarji.

Grozno! Ne vem, kaj naj si mislim. Nič si ne mislim … Ne vidim razloga, da bi se kar naenkrat dogajalo toliko poškodb. Ker ni vse tako drugače. Ne vem, nimam pametnega odgovora.