Švicarka Camille Rast je zdržala pritisk in suvereno ubranila vodstvo iz prve vožnje veleslaloma v Kranjski Gori. Drugo mesto je osvojila Avstrijka Julia Scheib (+0.20), tretje pa Američanka Paula Moltzan (+0.47). Edina Slovenka v finalu, Ana Bucik Jogan, ki se konec sezone poslavlja od snežnih strmin, je z 29. mestom (+4.31) za las ujela točke svetovnega pokala. Preostali dve Slovenki, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi, sta bili za nastop v finalni vožnji prepočasni. Tekmo je na prizorišču spremljalo skoraj pet tisoč navijačev, tudi smučarski skakalec Timi Zajc ter poškodovani smučarki Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Rast je nosila žalni trak, v spomin na novoletno tragedijo v domovini, kjer je v Crans-Montani umrlo najmanj 40 ljudi, več kot sto pa jih je ranjenih.

Scheib je z drugim mestom ubranila rdečo majico vodilne v veleslalomskem seštevku. Rast je po odstopu Novozelandke Alice Robinson na prvi progi z zmago skočila na drugo mesto v seštevku discipline. Za vodilno zaostaja 119 točk. Foto: Reuters

Peto mesto je zasedla vodilna v seštevku zime Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pred drugouvrščeno Rast po novem 140 točk prednosti v seštevku svetovnega pokala.

Mikaela Shiffrin je tekmo končala na 5. mestu. Foto: Guliverimage

Ana Bucik Jogan, edina slovenska predstavnica v finalu veleslalomske tekme v Kranjski Gori, v ciljnem izteku ni skrivala razočaranja.

"Želela bi si, da bi bila finalna vožnja boljša. Bili so sicer dobri odseki, kjer sem smučala dobro. A sem naredila nekaj napak, ki si jih na tako tekoči, na tako dobro pripravljeni progi ne bi smela privoščiti. Tam sem izgubila preveč časa. Zato je prisotno nekaj jeze, saj bi si želela več. A jutri je nov dan. Te izkušnje in današnjo tekmo bo treba prenesti na slalomsko tekmo."

Kranjska Gora oziroma strmina v Podkorenu bo jutri prizorišče še tekme v slalomu. Na startu bo pet Slovenk. Ob Bucik Jogan, Niki Tomšič in Caterini Sinigoi še Lila Lapanja in Anja Oplotnik.

Zmagovalna trojka: Camille Rast, Julia Scheib in Paula Moltzan. Foto: Reuters

Izidi, po finalni vožnji: 1. Camille Rast (Švi) 2:00,09 1:01,38 58,71

2. Julia Scheib (Avt) 2:00,29 +0,20 1:01,79 58,50

3. Paula Moltzan (ZDA) 2:00,56 +0,47 1:01,71 58,85

4. Sara Hector (Šve) 2:00,59 +0,50 1:02,23 58,36

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:01,14 +1,05 1:01,76 59,38

6. Lara Colturi (Alb) 2:01,17 +1,08 1:01,75 59,42

7. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:01,61 +1,52 1:02,85 58,76

8. Nina O'Brien (ZDA) 2:01,94 +1,85 1:02,41 59,53

9. Valerie Grenier (Kan) 2:02,14 +2,05 1:02,93 59,21

10. Lara Della Mea (Ita) 2:02,43 +2,34 1:02,84 59,59

...

29. Ana Bucik Jogan (Slo) 2:04,40 +4,31 1:04,22 1:00,18

... - brez 2. vožnje: Nika Tomšič, Caterina Sinigoi (obe Slo) Skupno (16/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 743 točk

2. Camille Rast (Švi) 603

3. Alice Robinson (NZl) 484

4. Julia Scheib (Avt) 460

5. Sofia Goggia (Ita) 428

6. Lara Colturi (Alb) 402

...

27. Ilka Štuhec (Slo) 126

57. Ana Bucik Jogan (Slo) 50

66. Neja Dvornik (Slo) 41

... Veleslalom (6/10): 1. Julia Scheib (Avt) 460

2. Camille Rast (Švi) 341

3. Alice Robinson (NZl) 292

4. Sara Hector (Šve) 269

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 243

6. Zrinka Ljutić (Hrv) 207

...

34. Ana Bucik Jogan (Slo) 23

49. Neja Dvornik (Slo) 5

... Vir: STA



Camille Rast v prvem 'polčasu' nepremagljiva

Prvo progo je postavil Nils Coberger, trener novozelandske reprezentance in ene od favoritinj Alice Robinson (odstop že v prvi vožnji), med predtekmovalci pa je bil tudi obetavni slovenski smučar Miha Oserban.

Tekmo je odprla Švicarka Camille Rast, ki je postavila najboljši čas prve vožnje, medtem ko je bilo na nastop Slovenk treba počakati do številke 25, ki jo danes nosi Ana Bucik Jogan. Novogoričanka, ki se ob koncu sezone poslavlja, je v cilj pripeljala z 19. časom (+2.84), potem nekoliko zdrsnila po lestvici, na koncu pa se je s 27. mestom vseeno prebila v finalno vožnjo.

Na veleslalomu v Kranjski Gori vodi Švicarka Camille Rast. Foto: Guliverimage

"Če ne bi bilo želje, me ne bi bilo tukaj"

V izjavi za TV Slovenija je priznala, da je že na progi za ogrevanje videla, da bo zelo zavita, kar ni njena prva izbira, a je vedela, kako se je lotiti.

"En del mi je dobro uspel, spodaj pa sem izgubila preveč časa, saj sem šla preveč direktno. Vseeno mislim, da bo dovolj za še en napad." Na vprašanje, kako čustveno je doživela enega zadnjih nastopov pred domačimi navijači, je dejala, da se je počutila enako kot na ostalih tekmah. "Če ne bi bilo želje, me ne bi bilo tukaj," je zatrdila Bucik Jogan.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Njeni mlajši kolegici Nika Tomšič in Caterina Sinigoi sta bili za preboj v drugo vožnjo prepočasni. Sinigoieva je svoj prvi veleslalom med elito končala na 49. mestu (+4.56), Nika Tomšič pa je tekmo sklenila na repu uvrščenih (+5.48).

Sinigoieva je bila v ciljnem izteku videti dobre volje. "Veleslalom ni moja prva disciplina, zato sem vseeno zadovoljna. Pomembno je bilo, da pokažem dobro smučanje. V nekaterih zavojih sem bila še malo zakrčena. Malo me je treslo. Ni bilo enostavno. A na splošno je bil moj nastop pozitiven. Progo so odlično pripravili. Ni bilo takih kanalov kot na prejšnjih tekmah," je povedala 22-letna tekmovalka iz tržaške Nabrežine.

Kranjska Gora, veleslalom, po prvi vožnji (ž):

1. Camille Rast (Švi) 1:01.38

2. Paula Moltzan (ZDA) +0.33

3. Lara Colturi (Alb) +0.37

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0.38

5. Julia Scheib (Avt) +0.41

6. Sara Hector (Šve) +0.85

7. Nina O'Brien (ZDA) +1.03

8. Lara Della Mea (Ita) +1.46

9. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) +1.47

10. Valerie Grenier (Kan) +1.55

11. Britt Richardson (Kan) +1.56

12. Madeleine Sylvester-Davik (Nor) +1.87

13. Lena Dürr (Nem) +1.89

14. Ricarda Haaser (Avt) +2.08

15. Cassidy Gray (Kan) +2.12 ...

27. Ana Bucik Jogan (Slo) +2.84

49. Caterina Sinigoi (Slo) +4.56

54. Nika Tomšič (Slo) +5.48 Odstop:

Alice Robinson (NZl)

