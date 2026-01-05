Egipt in Nigerija naslednja udeleženca četrtfinala

Nogometni reprezentanci Egipta in Nigerije sta naslednji udeleženki četrtfinala afriškega prvenstva, ki te dni poteka v Maroku. Egipt je v osmini finala po podaljšku s 3:1 ugnal Benin, Nigerija pa Mozambik s 4:0.

V Agadirju je s sedmimi naslovi afriški rekorder Egipt pričakovano, a s precej truda po podaljšku premagal Benin. Za na tem turnirju doslej neprepričljiv Egipt, ki na afriški naslov čaka 15 let, je najprej zadel Marwann Attia z natančnim strelom z roba kazenskega prostora v 69. minuti, Benin, pri katerem član ljubljanske Olimpije Mariano Ahouangbo tudi tokrat ni dobil priložnosti, pa je izenačil v 83. minuti z golom Jodela Dossouja.

V podaljšku je Jaser Ibrahim Egiptu priigral novo prednost v 97. minuti, dokaj nevidni Liverpoolov zvezdnik Mohamed Salah pa je v 124. minuti le še potrdil napredovanje faraonov, ki bodo v četrtfinalu igrali proti boljšemu iz dvoboja med Slonokoščeno obalo in Burkino Faso.

V Fezu je trikratna afriška prvakinja Nigerija precej lažje opravila z Mozambikom. Že v prvem polčasu sta zadela ena glavnih zvezdnikov ekipe Ademola Lookman v 20. in Victor Osimhen v 25. minuti, slednji pa je na 3:0 povišal v 47. minuti. Akor Adams je v 75. minuti povišal na končnih 4:0. Nigerijo v četrtfinalu čaka zmagovalec tekme Alžirija - DR Kongo.

Pred tem je Senegal v osmini finala s 3:1 ugnal Sudan, Mali po enajstmetrovkah Tunizijo, Maroko z 1:0 Tanzanijo, petkratni afriški prvak Kamerun pa z 2:1 Južno Afriko. Senegal bo v četrtfinalu igral z Malijem, Maroko pa s Kamerunom.

V torek bosta še zadnji dve tekmi osmine finala. Branilka naslova in trikratna zmagovalka afriškega prvenstva Slonokoščena obala, pri kateri je dve od treh tekem skupinskega dela odigral tudi vezist Maribora Jean Seri, bo v Marakešu igrala proti Burkini Faso, Alžirija pa v Rabatu proti DR Kongu.