STA

Nedelja,
4. 1. 2026,
22.20

Afriški pokal narodov 2026 (osmina finala)

Med najboljših osem še Maroko in Kamerun

Brahim Diaz | Brahim Diaz je dosegel že četrti zadetek na tem tekmovanju. | Foto Reuters

Brahim Diaz je dosegel že četrti zadetek na tem tekmovanju.

Foto: Reuters

Senegalu in Maliju sta se v četrtfinalu afriškega prvenstva v Maroku pridružila domača reprezentanca in Kamerun. Obe ekipi sta se zmag v osmini finala veselili v Rabatu, Maroko je z 1:0 ugnal Tanzanijo, Kamerun pa je bil z 2:1 boljši od Južne Afrike.

Senegal Ibrahim Mbaye
Sportal Senegal in Mali prva četrtfinalista afriškega prvenstva

Maroko je dolgo časa lomil obrambo Tanzanije, v 64. minuti pa jo je vendarle premagal, po podaji Achrafa Hakimija, ki je prvič na prvenstvu tekmo začel v prvi postavi, je gol dosegel nogometaš Reala Madrida Brahim Diaz. To je bil že njegov četrti gol na četrti tekmi prvenstva.

Kamerun je proti Južni Afriki povedel v 34. minuti, ko se je med strelce vpisal član Stoke Cityja Junior Tchamadeu. V nadaljevanju so pritisnili Južnoafričani, a v času premoči prejeli še drugi zadetek. Dosegel ga je Christian Michel Kofane, napadalec Bayerja iz Leverkusna. Bafana Bafana, kot je vzdevek južnoafriške reprezentance, je prek Evidenca Makgope zaostanek znižala, več pa ji ni uspelo.

Kamerun je v osmini finala strl odpor Južne Afrike. | Foto: Reuters Kamerun je v osmini finala strl odpor Južne Afrike. Foto: Reuters

V ponedeljek se bosta merila Egipt in Benin ter Nigerija in Mozambik, v torek pa Alžirija in DR Kongo ter Slonokoščena obala in Burkina Faso.

Četrtfinalni dvoboji bodo 9. in 10., polfinale 14., finale pa 18. januarja. Dan prej bo še tekma za tretje mesto.

