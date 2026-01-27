Ali imamo pri zdravljenju res samo eno možnost?

Ko se znajdemo pred resno diagnozo, se vprašanja hitro množijo. Ali je diagnoza res dokončna? Ali obstajajo še druge možnosti zdravljenja? In ali imamo v trenutkih, ko zdravje postane ključno, sploh možnost izbire poti, po kateri bomo šli? Negotovost, ki spremlja odločanje o zdravljenju, pogosto ni povezana le z diagnozo, temveč tudi z občutkom, da bi si želeli več jasnosti, več odgovorov in več podpore pri iskanju najboljše rešitve. Preverili smo, kako je danes mogoče dodatna strokovna mnenja in organizirano obravnavo pridobiti tudi zunaj meja Slovenije.

Ko drugo mnenje lahko pomeni odločilno razliko

Pri zahtevnih zdravstvenih diagnozah ni nenavadno, da se pojavijo dvomi, vprašanja ali želja po dodatni potrditvi. Prav v takšnih primerih ima lahko drugo zdravniško mnenje pomembno vlogo, bodisi kot potrditev obstoječe diagnoze ali pa kot dopolnitev z novimi strokovnimi priporočili za nadaljnje zdravljenje. Vzajemnino zavarovanje Zdravljenje v tujini omogoča pridobitev drugega zdravniškega mnenja iz tujine, in sicer mnenje svetovno priznanih zdravstvenih ustanov v slovenskem jeziku.

Foto: Shutterstock

Drugo zdravniško mnenje lahko pri Vzajemni pridobite za vsa diagnosticirana zdravstvena stanja, tudi če nadaljnje zdravljenje v okviru tega zavarovanja ni predvideno. Takšna možnost posamezniku in njegovim bližnjim prinaša dodatno jasnost ter večjo gotovost pri odločanju o nadaljnjih korakih, saj temelji na presoji vrhunskih strokovnjakov iz tujine. V izdelavo drugega mnenja so vključene zdravstvene ustanove iz celega sveta, zdravljenje pa poteka v Evropi (z izjemo Švice).

Od strokovnega mnenja do organiziranega zdravljenja v tujini

Pridobitev drugega zdravniškega mnenja je pogosto šele prvi korak. Ko se posameznik na podlagi strokovne presoje odloči za nadaljnje zdravljenje, postane ključno tudi vprašanje organizacije celotnega procesa zdravljenja, ki je za večino pacientov veliko breme.

Zavarovanje Zdravljenje v tujini zagotavlja celovito organizacijo zdravljenja v tujini, ki vključuje zbiranje potrebne zdravstvene dokumentacije, izbiro ustreznih zdravstvenih ustanov ter usklajevanje vseh nadaljnjih korakov zdravljenja.

Ob tem zavarovanje omogoča zdravljenje v vrhunskih evropskih klinikah in krije stroške, povezane z izvedbo zdravljenja. V času, ko se posameznik sooča z zahtevno zdravstveno situacijo, takšna organizacijska podpora pomeni pomembno razbremenitev, saj je celoten postopek voden in usklajen s pomočjo medicinskega tima Vzajemne.

Foto: Shutterstock

Zdravljenje v vrhunskih evropskih klinikah

Zdravljenje v tujini odpira vrata do zdravljenja v vrhunskih evropskih zdravstvenih centrih. Namenjeno je primerom najtežjih zdravstvenih diagnoz, kot so rakava obolenja, operacije koronarnih arterij in srčnih zaklopk, zahtevni nevrokirurški posegi ter presaditve večjih organov. V takšnih primerih zavarovanje omogoča dostop do visoko specializirane zdravstvene oskrbe v Evropi, pri čemer zdravljenje poteka v izbranih ustanovah z ustreznimi strokovnimi izkušnjami.

Če se zavarovanec ne odloči za zdravljenje v tujini ali mu je diagnosticiran preinvazivni rak oziroma rak v zgodnjem stadiju, mu zavarovanje omogoča enkratno denarno izplačilo, ki lahko pomembno prispeva k finančni razbremenitvi v času zdravljenja in okrevanja.

Kritje prevoza in namestitve, tudi za spremljevalca

Ne gre le za zdravstveni poseg, temveč tudi za podporo, ki jo posameznik potrebuje v času zdravljenja. Zavarovanje vključuje kritje ključnih dodatnih stroškov, med katerimi sta tudi prevoz in namestitev za zavarovanca ter njegovega spremljevalca. Tako je zagotovljena celovita podpora v obdobju zdravljenja, ko ima bližina zaupanja vredne osebe pogosto pomembno vlogo pri okrevanju.

Foto: Shutterstock

Zavarovanje krije tudi zdravila po vrnitvi v Slovenijo ter omogoča izplačilo nadomestila za čas bivanja v bolnišnici v tujini. Takšna ureditev presega zgolj medicinski vidik zdravljenja, saj vključuje tudi logistične in podporne elemente ter olajša celoten proces tako za bolnika kot za njegove bližnje v zahtevnem obdobju.

Podpora se ne konča z zadnjim posegom

Zavarovanje Zdravljenje v tujini ne zajema le obdobja zdravljenja, temveč zagotavlja tudi podporo po koncu zdravljenja. Po vrnitvi v Slovenijo zavarovanje vključuje kritje zdravil, ki so potrebna v okviru nadaljnjega zdravljenja oziroma okrevanja, s čimer je zagotovljena večja kontinuiteta zdravstvene oskrbe.

Tudi po končanem zdravljenju v tujini to zavarovanje omogoča nadaljnje zdravstvene storitve, ki so povezane z okrevanjem in se lahko izvajajo pri izvajalcu, kjer je zdravljenje potekalo. Vzajemna jih zagotavlja še nadaljnja tri leta po končanem zdravljenju, skupaj z organizacijo potovanja in namestitve. Takšna ureditev posamezniku omogoča dolgoročnejšo podporo in občutek varnosti tudi po vrnitvi domov.

Foto: Shutterstock

Če zdravljenje poteka v Sloveniji

Zavarovanje Zdravljenje v tujini predvideva tudi možnost, da se zavarovanec kljub pridobljenemu drugemu zdravniškemu mnenju odloči za zdravljenje v Sloveniji. V takšnem primeru zavarovanje zagotavlja enkratno izplačilo zavarovalnine, kar predstavlja dodatno finančno varnost ob soočanju z zahtevno zdravstveno situacijo.

Izplačilo je vezano na krite bolezni in omogoča podporo, tudi če zdravljenje poteka doma. Na ta način zavarovanje Zdravljenje v tujini, Vzajemne zavarovalnice ne pogojuje izbire kraja zdravljenja, temveč posamezniku omogoča odločitev v skladu z njegovimi okoliščinami in osebnimi potrebami.