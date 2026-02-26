Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Četrtek, 26. 2. 2026, 10.20

47 minut

Avtorji:
D.K., STA

Ivica Dačić | Srbskega notranjega ministra Ivico Dačića so v sredo intubirali in priključili na respirator ter je pod stalnim zdravniškim nadzorom. | Foto STA

Srbskega notranjega ministra Ivico Dačića so v sredo intubirali in priključili na respirator ter je pod stalnim zdravniškim nadzorom.

Foto: STA

Podpredsednika srbske vlade in ministra za notranje zadeve Ivico Dačića so v sredo zaradi hude pljučnice hospitalizirali. V kliničnem centru v Beogradu so njegovo zdravstveno stanje po poročanju srbskih medijev danes ocenili kot resno, vendar stabilnejše kot v sredo. Zjutraj ga je obiskal tudi predsednik Aleksandar Vučić.

Ivico Dačića so v sredo sprejeli na kliniki za pulmologijo Univerzitetnega kliničnega centra Srbije, kjer so mu ugotovili vnetje obeh pljučnih kril, so potrdili iz bolnišnice za srbsko javno radiotelevizijo RTS.

Ministra so intubirali in priključili na respirator ter je pod stalnim zdravniškim nadzorom. Njegovo zdravstveno stanje je danes boljše kot v sredo. "Bolnikovo splošno stanje je trenutno stabilnejše, vendar gre še vedno za resno klinično sliko, ki zahteva intenzivno spremljanje in zdravljenje," je za RTS povedal pomočnik direktorja klinike Spasoje Popević in dodal, da je za dokončne napovedi še prezgodaj. Medije je pozval, naj imajo razumevanje za ministrovo družino in njegove prijatelje.

Da je Dačićevo stanje danes stabilnejše, je sporočil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, potem ko ga je zjutraj obiskal v bolnišnici.

