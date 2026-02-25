Norveški kralj Harald V. je bil med počitnikovanjem na otoku Tenerife, največjem od španskih Kanarskih otokov, sprejet v bolnišnico, so v torek sporočili z norveškega kraljevega dvora. Harald, ki je pred dnevi praznoval 89. rojstni dan, se v bolnišnici zdravi zaradi okužbe in dehidracije, a se glede na okoliščine dobro počuti, so dodali.

Norveški monarh, ki je v soboto dopolnil 89 let, je z leto dni mlajšo kraljico Sonjo zasebno odpotoval na Tenerife, da bi tam preživel zimske počitnice, vendar je bil zaradi okužbe in dehidracije sprejet v lokalno bolnišnico, navajajo tuje tiskovne agencije.

Glede na okoliščine se dobro počuti, je norveška kraljeva palača še navedla v izjavi. Na Kanarske otoke bo kmalu odpotoval tudi osebni kraljevi zdravnik, ki bo pomagal lokalnemu zdravstvenemu osebju.

Kralj Harald se dobro odziva na zdravljenje

Njegov zdravnik je pozneje v novi izjavi palače pojasnil, da se Harald dobro odziva na zdravljenje, a da bo moral zaradi opazovanja in nadaljevanja zdravljena okužbe, ki izvira iz okužbe kože na nogi, še nekaj dni ostati v bolnišnici.

To sicer ni prvič, da je bil Harald hospitaliziran med počitnicami. Podobne zdravstvene težave je imel med dopustom v Maleziji leta 2024. Takrat so mu po okužbi vstavili srčni spodbujevalnik, moral je zmanjšati tudi obseg svojih uradnih obveznosti.

Turbulentno leto za norveški dvor

Kralj Harald je trenutno najstarejši vladajoči monarh v Evropi, letošnje leto pa je bilo zanj turbulentno. Poleg tega, da je sin norveške princese Marius Borg Hoiby na sojenju zaradi domnevnega posilstva in več drugih obtožb, razburjenje v norveški kraljevi družini povzroča tudi povezava princese Mette-Marit s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Vse odkar je leta 1991 zasedel norveški prestol, je Harald sicer kljub krhkemu zdravju vedno izključeval možnost abdikacije, saj da je pred norveškim parlamentom dosmrtno prisegel.

Priljubljenost kraljeve družine padla na najnižjo raven

Glede na anketo, ki jo je v soboto objavila norveška televizija NRK, je priljubljenost kraljeve družine padla na najnižjo raven. Le 60 odstotkov prebivalstva podpira monarhijo, kar je deset odstotkov manj kot prejšnji mesec, a kljub temu Harald sam ostaja izjemno priljubljen.