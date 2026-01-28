Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik je presenetljivo pohvalil delo vlade premierja Roberta Goloba. Prepričan je, da je ta vlada za podjetnike in obrtnike naredila več kot katerakoli druga pred njo, predvsem v delu, ki se nanaša na pravičnejše nagrajevanje zaposlenih in izboljšanje podjetniškega okolja.

Podjetnik Joc Pečečnik v odprtem pismu na začetku zapiše, da njegov naslov verjetno preseneča. "A naj vas kar na začetku mojega pisma potolažim: je iskren in resničen. Napisal sem ga sam in za njim stojim kot predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov."

Pečečnik priznava, da je bil sam pogosto označen za enega največjih kritikov vlade Roberta Goloba, vendar pa "pride čas tudi za pohvalo". Po njegovih besedah si bo vlada pridobila iskreno hvaležnost podjetnikov, če bo državni zbor sprejel zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih v obliki, ki je usklajena z amandmaji, predlaganimi s strani SBC.

Pečečnik poudarja, da ima za predlagani zakon "izključne zasluge" prav SBC, ki je več kot desetletje vzdrževal odprto komunikacijo z ministrstvi in vlado, tudi v času, ko je bil deležen ignoriranja s strani drugih delodajalskih organizacij. Te po njegovem mnenju niso znale ali zmogle podpreti rešitev, ki bi izboljšale konkurenčnost in plače zaposlenih v Sloveniji.

"Aktualni predsednik vlade Robert Golob je tu presegel vse dosedanje predsednike vlad in ministre. Zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih so obljubljale vse vlade od leta 2006 naprej. Torej 20 let! In sta po 20 letih svoje naredila gospodarski minister Matjaž Han in državni sekretar Matevž Frangež, pa tudi to ni bilo dovolj. Ob skeptičnem finančnem ministru Klemnu Boštjančiču in zgoraj naštetih preprekah in nasprotnikih je na koncu pravo stvar vendarle naredil predsednik vlade Golob," je opozoril deseti najbogatejši Slovenec.

SBC je pripravljen sodelovati z vsakim

V pismu predsednik SBC znova poudarja, da SBC ostaja politično nevtralen in neodvisen. Kot zapiše, bo SBC "koketiral z vsako politično opcijo", ki bo pripravljena pomagati ustvarjati stabilno in predvidljivo podjetniško okolje. To vključuje njihov program Uspešna Slovenija, ki ga je klub pripravil kot celovit predlog reform in ga javno ponuja političnim odločevalcem.

Pečečnik priznava, da je bil pogosto oster kritik odločitev, ki so po njegovih besedah slabile slovensko podjetništvo. Njegov pogled pa ostaja enak. Če vlada dela slabo, bo to kot predsednik SBC kritiziral, ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti. A tokrat meni, da je trenutna vlada pripravljena sprejeti enega ključnih zakonov za razvoj slovenskega gospodarstva.

Ostre besede za druge delodajalske organizacije

V pismu Pečečnik ostro kritizira tudi druge delodajalske organizacije, za katere pravi, da jim ni mar za sistemske rešitve, temveč za pojavljanje v medijih in dokazovanje lastni bazi. SBC pa se po njegovem razlikuje ravno v tem, da deluje v interesu zaposlenih, podjetnikov in države.

"Ostale 'etablirane' delodajalske organizacije so v tem primeru pokazale in dokazale, da jim ni mar za prave zakone, ki jih potrebujemo, da postanemo bolj konkurenčni, za položaj zaposlenih, za boljše plače z manjšo obremenitvijo in skrb za izboljšanje socialne enakosti. Zanje je bilo bolj pomembno, da se tedensko pojavljajo v medijih in dokazujejo članstvu, da si zaslužijo svoje plače," je zapisal.

Takšna ocena je presenetljiva predvsem zato, ker prihaja od človeka, ki je bil v preteklosti med najglasnejšimi kritiki trenutne vlade, zdaj pa meni, da ta dela pomembne in koristne premike.