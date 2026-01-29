Oven

Vezani nikakor ne pridete do dogovora s partnerjem, zato boste imeli občutek, kot da mu niste več pomembni. Tudi samski boste nekoliko osamljeni. Preden se boste razjezili ali rekli kaj, kar bi kasneje obžalovali, se usedite in premislite ali pa se poskušajte s kom pogovoriti.

Bik

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Dvojčka

Dobri odnosi z družino in prijatelji vas bodo navdajali z blaginjo v vašem zasebnem življenju. Domače obveznosti bodo danes visoko na spisku opravil. Sicer bi bila odločitev o izletu v neznano danes bolj prava, vendar se prepustite trenutnemu navdihu in počutju. V vsakem primeru je pred vami prijeten dan.

Rak

Samski boste precej pod stresom, saj vam neka oseba nikakor ne bo dala miru, čeprav vam ne bo do nje. Kar dolgo boste iskali elegantno rešitev iz zagate. Vezani nikar ne rešujte vajinih težav drugače kot na štiri oči. Četudi vas partner pred drugimi spravi v slabo voljo, počakajte, da bosta sama, preden mu poveste, kaj si mislite.

Lev

Danes se vam bo veliko dogajalo. Zjutraj še niti zaslutili ne boste, da bo dan tako pester. Popoldan pa boste precej nemirni in razmišljali boste, kam bi pobegnili na krajši izlet. Nemirnost se bo proti večeru polegla, pazite le, da ne boste slepili in zavajali sami sebe. Pričakujte prijateljev obisk.

Devica

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali.

Tehtnica

Bodite prijazni do vseh. Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.

Škorpijon

Dobili boste nasvet od nekoga starejšega. Ko boste želeli nekaj narediti, boste naleteli na nekoga z avtoriteto, ki vam bo povedal, kaj nekdo drug misli o vas. Pozorni bodite na nasvet. Obstaja pa tudi druga stran zgodbe, ki bi jo mogli vzeti v obzir, če želite, da se bodo stvari postavile nazaj v ravnovesje.

Strelec

Dovzetni boste za lepoto in želeli boste biti obkroženi s harmonijo in dobroto. Še posebno danes boste nadvse nežni in sočutni do drugih, želeli boste ugajati vsem ali pa jim boste želeli na nek način pomagati. Nekaj nesebične velikodušnosti in truda za nekoga, ki bo potreboval pomoč, vas bo osrečilo in zadovoljilo.

Kozorog

Nesporazumi z vašo okolico se bodo kar vrstili. Doma že dolgo niste zadovoljni s stanjem in veliko stvari je, ki vas bodo danes še posebno motile. Če se boste odločili izboljšati finančni položaj, boste morali nekaj spremeniti in se nečemu odpovedati. Samski boste premišljevali o osebi, ki je še niste preboleli.

Vodnar

Tudi če ste imeli za danes kakšne plane, bo najbolje, da se čim prej sprijaznite, da boste morali biti precej fleksibilni. Komunikacija bo pestra in dogajalo se bo marsikaj, na kar se boste želeli takoj odzvati. Znali boste biti prepričljivi, vendar se boste želeli temeljito pozanimati, preden se boste čemurkoli zavezali.

Ribi

Danes vas bo vse zelo osrečevalo. Zdelo se vam bo, da ljudje okoli vas nadvse pozitivno vplivajo na vašo kreativnost. Danes vam bodo manjše skrbi povzročale le finance, vendar ne po vaši krivdi. Nekdo vam še vedno ni odplačal dolga. Kar pogumno ga spomnite na to, vendar uporabite prijazen pristop.