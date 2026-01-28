Bilo je nepozabno, Luka Dončić navdušil in prejel potico #video

V noči na četrtek bo v ligi NBA odigranih devet tekem. Začelo se bo s spektaklom v Clevelandu, na katerem bosta v središču pozornosti Luka Dončić in LeBron James. Ljubljančan je v izvrstni formi, na tribunah pa v mestu z največjo slovensko populacijo v ZDA zagotovo ne bo manjkalo njegovih navijačev. Pred sedmimi leti so ga ob njegovem prvem gostovanju presenetili s prisrčnim darilom, potico. James predstavlja živo legendo Cavaliersov, za katere je nastopal 11 sezon, leta 2016 pa jim pomagal do naslova. Ljubitelji košarke se sprašujejo, ali bo to morda zadnja tekma Kralja v "njegovem" mestu v razkošni karieri.

Pester večer v ligi NBA se bo začel s spektaklom, zaradi katerega bodo pozno v jutro ponočevali tudi številni ljubitelji košarke v Sloveniji. Luka Dončić bo rekordno dolgo turnejo osmih zaporednih gostovanj nadaljeval v mestu, že od nekdaj polnem slovenskih priseljencev.

Dvoboj v Clevelandu se bo začel ob 1. uri po slovenskem času, 26-letni košarkarski virtuoz pa se bo prvič, odkar nosi dres Los Angeles Lakersov, pomeril s Cavaliersi. Ko je pred letom dni senzacionalno zamenjal klubsko okolje in se iz Dallasa preselil v mesto angelov, še ni imel priložnosti, da bi se pomeril s Clevelandom. Jezerniki so namreč nazadnje igrali z njim konec leta 2024, ko je Dončić nastopal še za Dallas.

Izenačil rekord in postavil pomemben mejnik v karieri

Z Mavericksi se je večkrat mudil v Rocket Areni. Čudoviti spomini ga vežejo zlasti na prvo gostovanje. Zgodilo se je 2. februarja 2019, Dončić pa je v krstni sezoni blestel v dresu Dallasa. Dosegel je 35 točk in izenačil svoj točkovni rekord v ligi NBA, na tistem srečanju pomagal Mavericksom do zmage in hkrati dosegel pomemben mejnik v karieri. Presegel je mejo tisoč točk.

Kako so Slovenci v Clevelandu pred sedmimi leti pričakali Luko Dončića:

Na tisti tekmi mu je zaploskalo veliko slovenskih navijačev, s katerimi se je navdušeno družil pred tekmo in po njej. Na tribunah ni manjkalo slovenskih zastav, zaslišali so se tudi zvoki harmonike. Dončić je za odlično krstno predstavo v Clevelandu prejel tudi prisrčno darilo, okusno potico.

Podarila mu jo je družina Tromba, ki ima slovenske korenine. Dončić je pred tem na družbenih omrežjih navezal stik z Joeyjem Trombo, ki je zbolel za rakom. Za to potezo je bila najbolj zaslužna Sophie Tromba, ki je bratu želela izpolniti največjo željo, da bi spoznal športnega idola. Dončić je pokazal veliko srce in Joeyju uresničil željo.

Kako so Luko Dončića v Clevelandu presenetili s potico:

Mavericks star Luka Doncic meets with Joey Tromba and his family after the Mavs beat the Cavaliers 111-98 Saturday night at the Q. pic.twitter.com/1EUtftd0ao — Jeff Schudel (@jsproinsider) February 3, 2019

Pozneje je Luka še nekajkrat gostoval v Clevelandu in vselej naletel na gostoljubje slovenskih navijačev, zdaj pa bo prvič v največjem mestu zvezne države Ohio gostoval z Lakersi.

Kar ni uspelo Westu, Jabbarju, Magicu, Shaqu, Kobeju ...

Dončić je po tekmi v Chicagu znova pisal zgodovino. Postavil je nov klubski rekord. Čeprav je dres Jezernikov nosilo ogromno zvezdnikov, kot so Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal in Kobe Bryant, še vedno pa za Jezernike nastopa LeBron James, ni nobenemu uspelo popraviti zelo starega rekorda, ki ga je dosegel George Mikan. Ta je prvih 2.000 točk v dresu Jezernikov dosegel na uvodnih 72 tekmah. Dončić je za omenjeni dosežek potreboval zgolj 65 tekem, kar je nov statistični sladkorček, ki je čez lužo zelo odmeval.

Quickest Laker to hit 2,000 with the squad (65 games) 🤯 pic.twitter.com/emJ7XmRaGQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 27, 2026

LeBron James še zadnjič v Clevelandu?

LeBron James je nosil dres Clevelanda kar 11 sezon. Foto: Guliverimage/Getty Images Kaj Luka Dončić pripravlja za tokratno gostovanje v dvorani Rocket Arena? V središču pozornosti ne bo le on, ampak tudi njegov 41-letni zvezdniški soigralec LeBron James. Je ljubljenec domačega občinstva, saj je nosil dres Cavaliersov kar 11 let, z njimi petkrat nastopil v finalu lige NBA, prstan pa osvojil leta 2016. Je pravi Kralj. Za Cleveland je povprečno dosegal 27,2 točke. Njegovo povprečje prekaša tudi povprečje, s katerim se lahko pohvali zdajšnji prvi as Donovan Mitchell, ki v štirih sezonah dosega 26,8 točke na tekmo.

Mitchell je na zadnji tekmi Clevelanda Orlandu nasul kar 45 točk. Več od njega jih je tisti večer v ligi NBA dosegel le Dončić, sicer tudi prvi strelec tekmovanja.

Reavesa (še) ne bo na parket

Austin Reaves letos še ni zaigral v ligi NBA. Foto: Guliverimage Cleveland (28 zmag in 20 porazov) je v dobri formi. Dobil je štiri tekme zapored. Na zadnjih 15 tekmah je vknjižil 11 zmag in je peti na lestvici vzhodne konference. Tudi Lakersi (28 zmag in 17 porazov) so v dobri formi. Dobili so štiri od zadnjih petih tekem, na razpredelnici zahodne konference pa so prav tako na petem mestu. Večino zmag presenetljivo osvajajo v gosteh, kjer je njihov izkupiček v tej sezoni 16-9.

Čeprav je J. J. Redick nekaj časa namigoval, da bi se lahko v Clevelandu na parket vrnil Austin Reaves, ki je zaradi poškodbe leve mečne mišice odsoten že 16 tekem, se to ne bo zgodilo. Reaves bo znova manjkal, morda pa se soigralcem pridruži na parketu v noči na soboto v Washingtonu. Težave z odsotnostjo poškodovanih igralcev ima tudi Cleveland, saj pogreša Evana Mobleyja, Dariusa Garlanda in Maxa Strusa.

Luka Dončić je navdušil na nedavnem gostovanju v Chicagu. Foto: Reuters

Luka Dončić je na zadnji tekmi v Chicagu dosegel 46 točk (osem trojk), 12 asistenc in sedem skokov, pred tem pa prejel priznanje za najboljšega igralca tedna zahodne konference lige NBA. Je prvi strelec tekmovanja (33,8 točke) in tretji najboljši podajalec (8,8 asistence). Najboljši strelec Clevelanda Donovan Mitchell je s povprečjem 29,5 točke peti najboljši v ligi NBA. V Clevelandu so razočarani, da ni bil izbran za člana začetne peterke na tekmi All-Star.

V preostanku večera bosta Orlando in Miami poskrbela za vroči floridski derbi, Dallas bo gostil Minnesoto, srečanje pa bi lahko minilo tudi brez Cooperja Flagga (gleženj) in Anthonyja Edwardsa (stopalo), ki sta vprašljiva za nastop. Edwards je s povprečjem 29,5 točke tretji strelec sezone.

Na derbiju zahodne konference se bosta spopadla Houston in San Antonio. Prejšnji teden so Rakete teksaški spopad dobile s 111:106, pod košema pa prispevek Victorja Wembanyame omejile na 14 točk in deset skokov.

Lestvici