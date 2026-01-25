Dončića spomnili na nočno moro v Dallasu, odgovor Slovenca pove vse

Luka Dončić se je na svojem četrtem srečanju s svojo nekdanjo ekipo Dallas Mavericks veselil četrte zmage. S 33 točkami, ki jim je dodal še osem skokov in 11 asistenc, je bil znova najboljši strelec obračuna, po tekmi pa je priznal, da so obiski dvorane American Airlines Center zanj še vedno posebni. Tudi zato, ker je med polčasom skoraj zavil v napačno garderobo.

Predstava košarkarjev Los Angeles Lakersov ni bila zares suverena, je pa jasno pokazala, zakaj lahko Luka Dončić in druščina trenutno ciljajo višje od ekip, kakršna je Dallas.

Mavericksi so v tretji četrtini izkoristili popoln mrk losangeleške zasedbe in po delnem izidu 16:0 povedli. V zadnjih sedem minut tekme so se podali z 12 točkami prednosti, nato pa v ključnih trenutkih popustili. Jezerniki so na krilih izkušenj pritisnili na plin, poskrbeli za nov preobrat in se na koncu veselili zmage.

Za Lakerse je bila to 27. zmaga, kar jih postavlja na peto mesto zahoda. Na drugi strani se je za Dallas končala serija štirih zaporednih zmag, Mavericksi se nahajajo na 12. mestu zahodne konference.

JJ Redick je največ zaslug za zmago Lakersov pripisal Luki Dončiću. Foto: Reuters

Dončić odločil tekmo z obrambo

JJ Redick je bil zadovoljen z odzivom v zadnji četrtini. Glavni delež zaslug za zmago je pripisal slovenskemu košarkarskemu asu.

"Luka je nanizal, prešteli smo po tekmi, šest obrambnih akcij, ko je napad Dallasa poskušal igrati na njega. Fantastično delo z njegove strani. In potem mu je uspela še poteza, ki je dokončno odločila tekma, ko je izsilil prekršek v napadu Najija Marshalla. V zadnji četrtini je bil izjemen, pod črto je bil on tisti, ki je razorožil njihovo obrambo," je razlagal trener Los Angelesa.

Slovenec je na tekmo sicer povabil posebne goste, in sicer 22 navijačev, ki so ga podpirali v obdobju po odmevni menjavi na relaciji Dallas–Los Angeles. Vsakega je razveselil z mestom v loži ter še s podpisanim parom čevljev in dresom.

Dallas will always be special to Luka 🥹



Almost a year after the trade to LA, Luka surprised 22 fans who supported him on social media with a suite for Lakers–Mavs, a pregame meet & greet, and gift bags with Luka Lakers jerseys and his signature shoe. pic.twitter.com/hdznSXx5bv — ESPN (@espn) January 25, 2026

Zaupali drug drugemu

Dončić je po koncu tekme v okviru medijskih obveznosti gostoval tudi v priljubljeni televizijski oddaji Inside the NBA in odgovoril na nekaj zanimivih vprašanj. Tudi na najbolj pričakovanega: kako so se Lakersi pobrali po katastrofalni tretji četrtini?

"Zaupali smo drug drugemu. Vsi smo bili vpleteni v igro, vsi smo prispevali tudi v obrambi in tako smo se vrnili v tekmo," je odgovarjal 26-letnik. Z njim je spregovoril tudi legendarni Shaquille O'Neal, ki se je spomnil velike rezerve Los Angelesa – še vedno na stranskem tiru ostaja poškodovani Austin Reaves.

"Seveda ga pogrešamo, a ravno danes smo videli, kako moramo igrati, tudi ko bomo na parketu vsi trije, jaz, on in LeBron. Žoga je krožila, igrali smo dobro košarko, bili smo agresivni," je poudaril zvezdnik Jezernikov.

Dallas je v zadnjih sedem minut tekme vstopil s 13 točkami prednosti. Foto: Reuters

Skoraj zavil v napačno garderobo

Sledil je, pričakovano, tudi spomin na lanski februar in na menjavo, ki je zatresla košarkarski svet. "Zdi se mi kot noč in dan, če primerjam z lanskim letom. Tvoja prva tekma ob vrnitvi v Dallas je bila travmatična zate, travmatična za nas, za celotno ligo NBA. Koliko je bilo lažje priti sem in tokrat samo igrati košarko?" se je nočne more Luke Dončića spomnil Charles Barkley.

Charles Barkley se je spomnil prvega gostovanja Luke Dončića v Dallasu. Foto: Guliverimage

Slovenec bi lahko z odgovorom zavil v katerokoli smer, odločil se je za najboljšo. Ostal je gospod in priznal, da Dallas kljub vsemu, kar se je zgodilo, ohranja v srcu.

"Zame je to posebno mesto. Vedno bo. Ko sem se iz Slovenije preselil v Madrid, sem bil vedno vesel, ko sem se vrnil domov. Nekaj podobnega čutim tukaj," je na dušo navijačem v Teksasu popihal njihov nekdanji (in v precejšnji meri tudi aktualni) ljubljenec.

Kako zelo domače se Luka še vedno počuti v Dallasu? "Že prvič, ko sem bil tukaj kot gost, sem skoraj zavil v domačo garderobo. Danes se mi je med polčasom skoraj zgodilo, da sem šel proti napačnemu tunelu. Zmeden sem bil," je v smehu priznal Luka.