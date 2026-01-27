Giannis Antetokounmpo že odigral zadnjo tekmo za Milwaukee?

V noči na sredo bo v ligi NBA na sporedu sedem tekem. Na delu bosta tudi najboljši ekipi obeh konferenc: aktualni prvaki v Oklahomi gostijo New Orleans, Detroit Pistons pa se podaja na gostovanje v Denver. Številne oči so kljub temu uperjene v Milwaukee. Bucksi bodo gostovali v Philadelphii, čez veliko lužo pa je marsikdo prepričan, da je prvi zvezdnik franšize Giannis Antetokounmpo že odigral svojo zadnjo tekmo v zeleno-belem dresu Milwaukeeja.

Zadnjih pet let je generalni menedžer Jon Horst posvetil temu, da v Milwaukeeju okrog 'grške pošasti' zgradi ekipo, ki bi lahko ponovila uspeh iz sezone 2020/21, ko so Bucksi končali 50-letno sušo in osvojili naslov prvaka lige NBA.

Nekaj zelo odmevnih kadrovskih potez se ni izšlo po željah; prihod Damiana Lillarda in Mylesa Turnerja ekipe ni postavil v ožji krog kandidatov za naslov. V tej sezoni je Milwaukee pri 18 zmagah in 26 porazih, ob takšnem nadaljevanju bi lahko zabeležil najskromnejšo sezono v zadnjih desetih letih.

Skromen podporni orkester in dejstvo, da Giannis Antetokounmpo vstopa v zadnje leto svoje pogodbe, sta močno podkrepila namigovanja, da je Grk blizu odhoda iz Milwaukeeja. Minuli teden je grški velikan utrpel še poškodbo mečne mišice, zaradi katere naj bi bil na stranskem tiru več kot mesec dni.

"Mislim, da je že odigral svojo zadnjo tekmo v dresu Bucksov," je v televizijskem studiu sinoči dejal Marc Spears, priznani košarkarski pisec v ZDA. In ugibanja so dobila nov zalet.

Največ možnosti ima Atlanta?

Kje, če ne v Milwaukeeju, bi lahko Antetokounmpo torej nadaljeval svojo kariero? Spears je prepričan, da se zdi najbolj logičen in možen posel z Atlanto.

"Veliko smisla ima, da trenutno preprosto ne igra. Ko ga lahko v zameno za nekaj pomembnih izborov na naslednjih naborih pošlješ v Atlanto, lahko začneš graditi novo zgodbo … Če igra in zato zmagujejo, se ta nova zgodba oddaljuje. Mislim, da Milwaukeeju koristi, da ne igra," je razložil poznavalec razmer v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Da se zdi Atlanta ena najverjetnejših destinacij Grka v primeru odhoda iz Milwaukeeja, se strinja tudi ESPN. "Zanimivo bi bilo spremljati, kako bi mlada vzhajajoča zasedba, ki jo vodi Jalen Johnson, delovala z Giannisom," so zapisali Američani.

Kakorkoli že; odhod prvega zvezdnika Bucksov za zdaj ostaja zgolj tematika ugibanj. Grk v Milwaukeeju (še) ni zahteval menjave in nocoj bo svojo ekipo spremljal v Philadelphii.

