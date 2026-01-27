Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli še do druge zaporedne zmage, potem ko so s 129:118 slavili na gostovanju pri Chicago Bulls. Prvi igralec srečanja je bil z naskokom Luka Dončić, ki je pred tekmo prejel priznanje za najboljšega košarkarja tedna na zahodu, srečanje v United Centru pa končal pri 46 točkah, od tega je zadel kar osem trojk, enajstih asistencah in sedmih skokih. V zadnji četrtini je z norim zabijanjem med nogama, ko se je tekma dokončno prelomila, navdušil Jaxson Hayes, ki je trenutno glavni kandidat za naturalizacijo za slovensko izbrano vrsto.

Chicago Bulls : Los Angeles Lakers 118:119 Strelci: White 23, Dosunmu 20, Giddey 19, Vučević 18 (11 sk.); Dončić 46 (11 as., 7 sk.), James 23, Hachimura 23, Smart 12, LaRavia in Hayes 8

Učinek Luke Dončića: 46 točk (7/11 za 2, 8/14 za 3, 8/12 prosti meti), sedem skokov, 11 asistenc, 3 izg. žoge v 38:05

Vrhunci tekme:

Ravno na obletnico rekordnih 73 doseženih točk, takrat sicer še v dresu Dallasa, je Luka Dončić poskrbel za novo fantastično predstavo, ob tem pa več kot samo spomnil na svojo neverjetno predstavo izpred natanko leta dni. Slovenski košarkar je na četrtem od skupno osmih zaporednih gostovanj Lakersov povleklel voz gostov do 28. zmage v sezoni in druge zaporedne ter obenem poskrbel, da se je niz zmag Chicaga ustavil pri štiri.

Slovenski as je srečanje končal pri kar 46 točkah, ob tem pa je imel tudi odličen izkoristek meta iz igre, saj je za dve metal 7/11 in za tri 8/14, ob tem pa je podelil še enajst asistenc in pobral sedem odbitih žog ter se na koncu s soigralci veselil pomembne zmage, ob tem pa izbrisal spomin na zadnje gostovanje Lakersov pri Chicagu, ki se je končalo z noro trojko Josha Giddeyja, ki je konec marca lani na ta način pokopal upe Jezernikov.

Chicago je sicer še na peti zaporedni tekmi dosegel vsaj 17 trojk, tokrat so se ustavili pri 18, a so Lakersi dosegli le dve manj. "Pomembno je, da smo bili agresivni. Oni so poskušali z različnimi obrambami, a sem ves čas skušal napadati raketo in od tam kreirati. V prvem polčasu smo opravili tudi odlično delo v obrambi, v tretjem delu smo se malce preveč sprostili tako kot v Dallasu, tako da moramo delati na naših tretjih četrtinah, a na koncu koncev odlična tekma za vse," je bil v prvem komentarju po zmagi zadovoljen Dončić.

Luka Dončić je vnovič blestel. Foto: Reuters

Reaves še ni nared

Čeprav naj bi se na enem izmed gostovanj v zasedbo Lakersov vrnil Austin Reaves, se to še ni zgodilo na srečanju z Biki. Manjkal je tudi Adou Thiero, pod vprašajem je bil dolgo časa nastop Jaka LaRavie, ki pa je stisnil zobe in ostaja edini član Jezernikov, ki je v tej sezoni zaigral na vseh 45 tekmah sezone. Pri gostiteljih so v United Centru manjkali Zach Collins, Noa Essengue in Tre Jones. To je biil prvi obračun teh dveh tekmecev v sezoni, lani sta oba pripadla Chicagu.

Za Lakerse so obračun v Chicagu poleg Dončića odprli LeBron James, LaRavia, Marcus Smart in Deandre Ayton. Ekipi sta na uvodu prikazali pravo run and gun košarko s hitrimi potezami in koši. Po dobrih treh minutah igre je v dveh zaporednih napadih Jezernikov z asistencama zablestel Dončić, ki je najprej s podajo na alley-oop zaposlil Aytona, nato pa v protinapadu za izjemno zabijanje podal še Jamesu, ki je izenačil na 10:10. Ob izenačenem nadaljevanju je Ljubljančan s svojo drugo trojko na tekmi 2:40 pred koncem prve četrtine zadel za 26:28, Jezerniki pa so prvi del srečanja končali z najboljšim možnim razpletom oziroma delnim izidom 9:0, s katerim so prvo četrtino končali z delnim izidom 35:31, pod 14 od teh točk se je podpisal slovenski as.

LeBron James je v prvem polčasu dosegel 20 točk. Foto: Guliverimage

Hachimura za +20

Tudi v drugi četrtini so Lakersi sledili odličnemu koncu prve, devet minut pred koncem prvega polčasa je James povišal na 45:35 in poskrbel za prvo dvomestno prednost Jezernikov. Po asistenci Dončića je slabih pet minut pred koncem druge četrtine LaRavia zadel trojko za 58:43, po košu Dončića pa sta nato v nizu sledili še druga trojka LaRavie in Smarta, ki je povišal prednost gostov na 66:49.

Že na začetku druge četrtine je sicer močan udarec v obraz prejel Drew Timme, a to ni zmedlo poletnih Lakersov, ki so po zabijanju Ruija Hachimure 1:27 pred koncem druge četrtine prvič na srečanju povedli s +20 (69:49). Prvi polčas so gostje dobili z 69:56, potem ko je Chicago dosegel zadnjih sedem točk v drugi četrtini. Dončić je v prvih 24 minutah dosegel 17 točk in osem asistenc, domače so teple predvsem izgubljene žoge, ki so jih zbrali kar 12. Lakerse pa je sicer lahko z optimizmom navdajalo dejstvo, da so pred tem srečanjem dobili 21 zaporednih tekem, na katerih so ob polčasu vodili.

Dončić je v prvih dveh četrtinah dosegel 17 točk in osem asistenc. Foto: Guliverimage

Chicago se je ogrel pri metu za tri, Dončić odgovoril z 20 točkami

Chicago je na začetku tretjega dela prednost Lakersov stopil na 10, vendar je s trojko iz step backa in nato še s polaganjem odgovoril Dončić (74:59). A Chicago je nato dokazal, da so trenutno res vroča ekipa, sploh kar se tiče meta tri, saj sta jih trojki Nikole Vučevića in Cobyja Whita približali na 67:74. V slabih prvih štirih minutah tretje četrtine je Chicago dosegel pet točk, a je na drugi strani Lakerse nad gladino še držal Dončić. S šesto trojko Bullsov je nato White sedem minut pred koncem tretje četrtine zadel za 78:81.

Vučević je nato s črte prostih metov še znižal na 80:81, a so nato gostje odgovorili z delnim izidom 8:0 in pobegnili na 89:80. Po dveh prostih metov Jaxsona Hayesa se je prednost Jezernikov 3:13 pred koncem tretje četrtine znova povzpela na dvomestno številko (96:85), ob vstopu v zadnji del srečanja pa so Lakersi vodili s 104:89. Veliko zaslug za to je bilo pripisati Dončiću, ki je v tretjem delu srečanja dosegel 20 točk.

Dončić vlekel voz, Hayes navdušil z zabijanjem

Četudi so si domači v zadnji četrtini na vso moč prizadevali ujeti priključek, pa so bili Lakersi ves čas vsaj pol koraka pred tekmeci. Ayo Dosunmu je pet minut pred koncem tekme zadel en prosti met za -7 (107:114), bližje od tega pa domači niso zmogli. Slabe štiri minute pred koncem je Dončić iz težkega položaja zadel trojko za vodstvo s 119:107, a mu je na drugi strani takoj vrnil White. Po minuti odmora je Slovenec udaril še enkrat in tudi tokrat iz težkega položaja zadel za tri, takoj zatem pa je navdušil še Hayes, ki je ukradel žogo in sam v protinapadu zaključil z zabijanjem med nogama. "Mislil sem, da bo zgrešil, a res impresivno zabijanje," se je po koncu smejalo Dončiću.

Zabijanje Hayesa:

JAXSON HAYES BETWEEN-THE-LEGS DUNK!!! OH MY GOODNESS!!!!!! 🤯😳



WHAT DID I JUST WITNESS 😭😭😭



pic.twitter.com/pTJHoAEAW6 — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 27, 2026

Po dveh zadetih prostih metih James 1:47 pred koncem za vodstvo s 127:112 je bila tekma praktično odločena. Na koncu so Lakersi zmagali s 129:118, Chicago je ob svojem 23. porazu v sezoni izgubil 15 žog, Lakersi pa šest. Poleg Dončića so bili pri Lakersih dvomestni še James s 24 točkami, od tega jih je 20 dosegel že v prvem polčasu. Pod 23 točk se je podpisal Hachimura, ki je blestel v drugem polčasu (9/11 met iz igre, 4/5 za 3), Smart pa je prispeval 12 točk. Pri domači zasedbi je bil najbolj učinkovit White s 23 točkami, 20 jih je dodal Dosunmu.

Zasedbo JJ Redicka naslednje srečanje čaka v noči na četrtek, ko bodo ob 1.00 po slovenskem času gostovali pri Cleveland Cavaliers.

Dončić igralec tedna na zahodu Luka Dončić je bil s strani lige NBA imenovan za igralca tedna na zahodu. To je njegovo drugo tovrstno priznanje kot član Lakersov in 16. v NBA karieri. Dončić je v tem tednu vknjižil tri nastope s 30 točkami, vključno z enim trojnim dvojčkom in dvema dvojnima dvojčkoma. V vzhodni konferenci je to priznanje pripadlo članu Toronto Raptors, Immanuelu Quickleyju. Western Conference Player of the Week: Luka Doncic pic.twitter.com/17VVQ3P3Aa — Dave McMenamin (@mcten) January 26, 2026

Atlanta je ugnala Indiano. Foto: Reuters

Na prvi tekmi dneva so košarkarji Atlante Hawks za svojo tretjo zaporedno zmago s 132:116 ugnali Indiano Pacers. Ta je v tretji četrtini še vodila s 15 točkami naskoka, nato pa so Hawks odgovorili s 17 zaporednimi točkami. Pri Atlanti, ki je devetič zapored pogrešala Kristapsa Porzingisa in Zaccharieja Risarcherja, je sedem košarkarjev doseglo dvomestno število točk, CJ McCollum se je podpisal pod 23 točk in osem skokov. Pri Indiani se je Pascal Siakam podpisal pod 26 točk in devet skokov.

Cleveland Cavaliers so s 114:98 ugnali Orlando Magic. Blestel je Donovan Mitchell s 45 točkami (15/25 met iz igre, 5/8 trojke). Pri Orlandu ni veliko izostal Paolo Banchero s 37 točkami in desetimi skoki.

Charlotte Hornets pa so s kar 130:93 ugnali Philadelphio 76ers, potem ko so Hornets drugo in tretjo četrtino dobili s skupnim izidom 81:37. Za Charlotte je Brandon Miller ob metu iz igre 9/11 prispeval 30 točk in osem skokov. Kelly Oubre Jr. je za 76ers dosegel 17 točk.

Boston Celtics so na račun prve četrtine, ki so jo dobili z 32:11, s 102:94 ugnali Portland Trail Blazers. Payton Pritchard je za Boston dosegel 23 točk. Kevin Durant in Alperen Sengun sta ob zmagi Houstona nad Memphisom (108:99) prispevala po 33 točk.

Liga NBA, 26. januar:

Lestvici