Neslana provokacija navijačev Mavericksov

Navijači Dallasa provocirali Luko Dončića s hamburgerji

Luka Dončić | Luka Dončić je popeljal Lakerse s 33 točkami, 11 asistencami in 8 skoki do zmage nad Dallasom. | Foto Reuters

Luka Dončić je popeljal Lakerse s 33 točkami, 11 asistencami in 8 skoki do zmage nad Dallasom.

Foto: Reuters

V ligi NBA skušajo navijači zmesti igralce tekmecev pri izvajanju prostih metov na različne načine. Luka Dončić, najboljši strelec in najbolj priljubljeni obraz tekmovanja, bi lahko o tem, na kaj vse naleti na gostovanjih, povedal veliko zanimivega. V Dallasu je tako med izvajanjem prostih metov uzrl kar nekaj zlobnih posterjev, na katerih se je bohotila podoba hamburgerja. Zgodba je znana. Slovenski košarkarski as že vrsto let posluša škodoželjne opazke o preveliki telesni teži, slabši skrbi za fizično kondicijo in nagnjenosti do prekomernega uživanja hrane, v katerih se zrcalita tako zavist kot tudi zloba. Provokacija pa razigranemu Jezerniku vendarle ni segla do živega. Zadel je kar 14 od 15 prostih metov, gostje iz Los Angelesa pa so premagali Maverickse s 116:110.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks
Sportal Dončić zakorakal proti garderobi Dallasa, kamere ujele njegovo napako #video

V noči na nedeljo je bilo v dvorani American Airlines Center zelo čustveno. Občinstvo je Luki Dončiću, enemu najboljših in najbolj priljubljenih košarkarskih zvezdnikov lige NBA, ki je predstavljal večletni športni ponos mesta Dallasa, priredilo topel sprejem. Pokazali so mu, kako močno ga spoštujejo in kako so mu hvaležni za vse, kar je naredil za Maverickse v ligi NBA.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Slovenski košarkarski virtuoz je tako na svojem drugem gostovanju v Dallasu, kjer je nastopal in navduševal kar sedem let, naletel na dobrodošlico domačega občinstva. Navijači Teličkov ga še vedno obožujejo. Marsikateri izmed njih bi z neizmernim veseljem takoj podpisal možnost, da bi se Ljubljančan vrnil v Teksas in znova zaigral za Dallas. Želja je prisotna, navijači pa so to dali vedeti tudi 26-letnemu slovenskemu junaku. Ko je stopil na črte prostih metov, ga je tako na tribunah pričakal ganljiv napis ''Pridi domov'' (Come Home), ki so ga izpostavili domači ljubitelji košarke. Niso pa bili vsi takšnega mnenja.

Našli so se tudi posamezniki, ki so bili oblečeni v dres Cooperja Flagga. 19-letni supertalentirani Američan je programiran za novo veliko zvezdo Dallasa. Pred njim je sijajna prihodnost, že čez nekaj mesecev pa bi lahko postal prvi košarkar Dallasa po Dončiću s priznanjem za najboljšega novinca sezone. Nekaj omenjenih posameznikov je Dončiću priredilo provokacijo. Slovenskega superzvezdnika so skušali med izvajanjem prostih metov vreči iz ritma z dvignjenim posterjem, na katerem je bila izrisana podoba hamburgerja. S tem so hoteli poudariti tisto plat Dončićeve kariere, o kateri se že vrsto let krešejo mnenja, saj se v negativnem kontekstu omenja prevelika telesna teža, kakor tudi slabša skrb za ohranjanje telesne kondicije.

Luka Dončić že več let posluša opazke na račun njegove telesne teže. | Foto: Reuters Luka Dončić že več let posluša opazke na račun njegove telesne teže. Foto: Reuters

Tisti, ki ga sovražijo ali pa zaničujejo, ga na socialnih omrežjih že vrsto let naslavljajo kot ''debelega'' košarkarja, a jih kapetan slovenske reprezentance s svojimi vrhunskimi predstavami znova in znova demantira, saj mu tudi v takšnem stanju, kot mu očitajo, uspevajo imenitni dosežki.

Zgrešil je le enega

Ko so torej Dončića v Dallasu pričakali tudi posamezniki s posterji hamburgerja, ameriškega simbola nič kaj pregovorne zdrave hitre prehrane, se vsega vajen Ljubljančan ni pustil zmesti. S črte prostih metov je bil neusmiljen do nekdanjih soigralcev. Marljivo je rešetal mrežico ter zadel kar 14 od 15 prostih metov! Na koncu je bil s 33 točkami z naskokom prvi strelec srečanja, pridodal pa še 11 asistenc in osem skokov.

Luka Dončić v obračunu s Cooperjem Flaggom, ki je ob metu iz igre 7/20 dosegel 16 točk. | Foto: Reuters Luka Dončić v obračunu s Cooperjem Flaggom, ki je ob metu iz igre 7/20 dosegel 16 točk. Foto: Reuters

Lakersi so tako prišli do 27. zmage in se utrdili na mestih, ki vodijo v končnico, Dallas, ki ima težave tako z ogromnim številom poškodovanih igralcev, hkrati pa ni pretirano uspešen tudi pri nabiranju zmag, pa je izgubil že 27. v tej sezoni. Če bi se sezona končala v tem trenutku, Mavericksov sploh ne bi bilo v končnici. Še več, za razliko od prejšnje sezone ne bi nastopili niti v dodatnih kvalifikacijah (play-inu), Jezerniki pa bi na drugi strani lahko zaploskali najboljšemu strelcu lige NBA in enemu največjih kandidatov za priznanje MVP igralca sezone.

Luka Dončić, Cooper Flagg, Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers
Sportal Luka Dončić v Dallasu doživel črne minute, sledil epski preobrat #video
