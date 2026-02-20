Če redno delate z dokumenti, preglednicami, predstavitvami ali e-pošto, Microsoft Office Professional 2021 združuje osnovna orodja v enem namiznem paketu. Za omejen čas je trajna licenca za MS Office 2021 Professional na voljo po ceni 30.55 evrov (redna cena 249 evrov) v okviru razprodaje Keysoff razprodaje . Ta izdaja vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access in brezplačno različico aplikacije Teams. Skupaj te aplikacije podpirajo širok nabor vsakodnevnih opravil, od pisanja poročil in upravljanja e-pošte do priprave predstavitev in organiziranja podatkov. Programska oprema je zasnovana za sisteme Windows 10 in Windows 11 ter se namesti neposredno na združljive računalnike. Za študente, samostojne podjetnike ali manjše ekipe, ki želijo uporabljati Microsoft Office orodja na računalniku z Windows, ta ponudba poenostavi odločitev.

Windows 11 Professional je na voljo tudi za 13.55 evrov (redna cena 199evrov). Windows 11 je najnovejši operacijski sistem podjetja Microsoft, ki vključuje funkcije za poenostavitev dela in večjo produktivnost. Vključuje tudi Copilot, Microsoftovega pomočnika z umetno inteligenco, ki je integriran neposredno v operacijski sistem. Copilot lahko pomaga pri povzetkih vsebin, prilagajanju sistemskih nastavitev, ustvarjanju idej ter pomoči pri pisanju ali kodi, brez zapuščanja namizja. S temi časovno omejenimi ponudbami lahko nadgradite svoj sistem za del redne cene.

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, 100 odstono pristne in brez varnostnih tveganj. Licence, kupljene pri Keysoff, niso omejene z naročnino, temveč so “za vse življenje” in omogočajo neomejen dostop: operacijski sistem bo posodobljen in podprt v času svoje življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo vprašanja, se lahko obrnete na 24/7 tehnično podporo Keysoff. Keysoff nudi doživljenjsko poprodajno podporo; če imate vprašanja pri uporabi programske opreme, se lahko kadar koli obrnete na njih. Zdaj je priložnost, da prihranite in nadgradite svoj računalnik s to posebno ponudbo.