14. oktober 2025 prinaša konec uradne podpore za Windows 10, kljub častitljivi starosti še vedno množično uporabljani Microsoftov operacijski sistem, ki je deset let po izidu nameščen na skoraj polovici vseh računalnikov z Windowsi. Mnoge zato že nekaj časa skrbi, ali to pomeni, da bodo morali kupiti nov računalnik, saj njihov ne podpira namestitve novejših Windows 11, oziroma si nakopati dodatne stroške s pridobitvijo razširjenih varnostnih posodobitev. A uporabniki v Evropi lahko to skrb odložijo vsaj za leto dni - Microsoft je namreč potrdil, da bodo posodobitve za Windows 10 lahko brezplačno prejemali še do 13. oktobra 2026.

Mnoge skrbi, da bodo morali kmalu kupiti nov računalnik

Microsoft uporabnike operacijskega sistema Windows 10, ki je glede na podatke analitičnega portala GS StatCounter še vedno nameščen na 45 odstotkih vseh računalnikov z Windowsi, že nekaj časa poziva, naj posežejo po brezplačni nadgradnji na Windows 11, saj se 14. oktobra letos izteče uradna podpora Windows 10.

To v prvi vrsti pomeni, da operacijski sistem vsaj uradno ne bo več prejemal varnostnih popravkov, novoodkrite ranljivosti pa bi v teoriji - če Microsoft seveda ne bi naredil izjeme in jih zakrpal - lahko zlorabili kiberkriminalci.

Microsoft uporabnike Windows 10, ki to lahko storijo, ker njihov računalnik izpolnjuje sistemske zahteve, že nekaj časa poziva, naj operacijski sistem nadgradijo na različico Windows 11. Foto: Shutterstock

Napovedani konec uradne podpore za Windows 10 že nekaj časa predstavlja vir skrbi za lastnike nekoliko starejših, a v veliko primerih še vedno povsem spodobnih osebnih računalnikov, katerih komponente, predvsem procesor, ne dosegajo strojnih oziroma varnostnih zahtev operacijskega sistema Windows 11. To pomeni, da bi morali, če bi želeli namestiti Windows 11, kupiti nov oziroma drug novejši računalnik.

Kompromis: posodobitve lahko prejemate še eno leto, a pod temi pogoji

Microsoft je uporabnikom Windows 10 pred časom sicer ponudil kompromis v obliki programa razširjenih varnostnih posodobitev (ESU), ki bo omogočal prejemanje varnostnih popravkov tudi po 14. oktobru 2025. Domači uporabniki bodo program lahko uporabljali največ leto dni, do 13. oktobra 2026, poslovni pa tri leta.

Kdor se v ESU ne bo včlanil, bo lahko izpostavljen kibernetskim grožnjam, opozarja Microsoft. Foto: Shutterstock

Dostop do programa razširjenih varnostnih posodobitev je bil za vse uporabnike sprva sicer povezan s plačilom, in sicer v znesku 30 ameriških dolarjev oziroma protivrednosti v lokalni valuti, kar v Sloveniji torej pomeni nekaj manj kot 26 evrov.

Uporabniki bi lahko do ESU dostopali tudi tako, da bi se v Windows 10 vpisali z Microsoftovim računom in omogočili Varnostno kopiranje (Windows Backup), ki bi vse njihove nastavitve in dokumente sproti varnostno kopiralo v oblak OneDrive. Ta možnost je v teoriji sicer brezplačna, a le tako dolgo, dokler uporabniku v njegovem osebnem predalniku v oblaku OneDrive ne zmanjka prostora, tega pa je brezplačno na voljo samo pet gigabajtov.

Kaj je novega za uporabnike v Evropi?

Microsoft je na uradnem spletnem mestu programa razširjenih varnostnih posodobitev (ESU) medtem zdaj potrdil poročanje nekaterih medijev, da bodo uporabniki v Evropi, natančneje v Evropskem gospodarskem prostoru, imeli dodatno brezplačno alternativo.

Operacijski sistem Windows 10 je za vse uporabnike izšel 29. julija 2015. Microsoft ga je takrat oglaševal kot zadnji operacijski sistem Windows, ki ga bodo kadarkoli izdali, saj naj bi ga zasnovali kot ves čas razvijajočo se platformo, ki bo nove funkcije prejemala z neskončnimi posodobitvami. Foto: Reuters

Kot je navedeno na Microsoftovi spletni strani, bo za uporabnike v Evropi oziroma v Evropskem gospodarskem prostoru dovolj že to, da se bodo v Windows 10 vpisali s svojim Microsoftovim računom, nato pa jim bo na voljo dostop do programa ESU.

Izpolnjeni bodo sicer morali biti naslednji pogoji: na računalniku mora biti nameščen operacijski sistem Windows 10, natančneje različice 22H2 Home, Professional, Pro Education ali Workstations, nameščena mora biti najnovejša posodobitev operacijskega sistema, v sistem se morajo vpisovati s skrbniškim oziroma administratorskim računom.

Foto: Posnetek zaslona

Ali imate skrbniški račun, lahko preverite v nastavitvah oziroma v Nadzorni plošči v razdelku Uporabniški računi.

Evropska potrošniška organizacija Euroconsumers je v pismu, objavljenem ta teden, medtem izrazila zadovoljstvo, da bo Microsoft uporabnikom v Evropskem gospodarskem prostoru možnost dostopa do programa razširjenih varnostnih posodobitev za Windows 10 omogočil brez dodatnih stroškov ali drugih kompromisov, kot je deljenje osebnih podatkov potrošnikov s tehnološko korporacijo. Izrazili so tudi pričakovanje, da si bo Microsoft v prihodnosti še premislil glede roka trajanja ESU in po 13. oktobru 2026 podaljšal veljavnost programa.

Kako do razširjenih varnostnih posodobitev za Windows 10?

Microsoft uporabnikom, katerih sistem izpolnjuje vse pogoje, svetuje:

"Razširjene varnostne posodobitve (ESU) bodo v napravah s sistemom Windows 10, različica 22H2, za katere velja ponudba, uvedene pred datumom konca podpore 14. oktobra 2025, razpoložljivost pa se bo z obsežnejšim postopnim uvajanjem postopoma razširila. Če želite razširjene varnostne posodobitve (ESU) prenesti v svojo napravo s sistemom Windows 10, storite naslednje:



- Odprite Nastavitve > Posodobitev in varnost > Windows Update. Če vaša naprava izpolnjuje predpogoje, boste videli povezavo za včlanitev v razširjene varnostne posodobitve (ESU).



- Ko izberete Včlanite se zdaj, boste začeli postopek včlanitve v razširjene varnostne posodobitve (ESU). Če ste v sistem Windows vpisani z lokalnim računom, boste pozvani, da se vpišete v svoj Microsoftov račun.



Po včlanitvi v razširjene varnostne posodobitve (ESU) boste obstoječo licenco za razširjene varnostne posodobitve (ESU) lahko uporabili v največ desetih napravah. Na teh dodatnih napravah preprosto odprite Nastavitve > Posodobitev in varnost > Windows Update in izberite Včlanite se zdaj. Če ste v napravo že vpisani z istim Microsoftovim računom, s katerim ste se včlanili s svojo prvo napravo, izberite Dodaj napravo. Če v računalnik niste vpisani z Microsoftovim računom, boste pozvani, da se vpišete v Microsoftov račun, s katerim ste se včlanili s prvim računalnikom.



- Če ste se s svojo prvo napravo včlanili tako, da ste izbrali možnost, da ostanete vpisani v računalnik, da bi lahko uporabljali razširjene varnostne posodobitve (ESU) brez dodatnih stroškov, morate ostati vpisani v to dodatno napravo z istim Microsoftovim računom, če želite še naprej uporabljati razširjene varnostne posodobitve (ESU).



- Če ste se včlanili s svojo prvo napravo tako, da ste izbrali možnost enkratnega plačila in niste ostali vpisani v računalnik, Microsoftov račun, uporabljen za včlanitev, ne bo povezan s tem računalnikom."